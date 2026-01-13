Укр
"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

Виталий Кирсанов
13 января 2026, 11:36
Война в Украине продолжается уже 1420 дней, превысив продолжительность обороны СССР от нацистов во время Второй мировой войны.
Несмотря на поражения, Кремль стремится показать свою мощь
Несмотря на поражения, Кремль стремится показать свою мощь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Что написано в материале Politico:

  • Международная сеть союзников Путина разваливается
  • Несмотря на поражения, Кремль стремится показать свою мощь

Российский диктатор Владимир Путин сталкивается с серьезными проблемами как на фронте в Украине, так и на мировой арене. Его обещание "сделать это снова" – отправить армию на запад и достичь победы, подобной советской, – пока выполняется лишь частично. Об этом пишет Politico.

Война в Украине продолжается уже 1420 дней, превысив продолжительность обороны Москвы от нацистов во время Второй мировой войны. Россия захватила лишь часть территории, потери среди россиян достигают примерно 1,1 миллиона, а украинские удары оставили 600 000 человек без электричества в приграничном районе Белгорода.

Союзники Путина под ударом

Международная сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, разваливается. Кремль потерпел поражение на Ближнем Востоке после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году, а в Южной Америке США захватили Николаса Мадуро. Москва также не смогла отбить захват нефтяного танкера под российским флагом.

"Еще хуже то, что даже несмотря на то, что Москва застряла в Украине, глобальная сеть союзников, которую Путин строил два десятилетия, кажется, разваливается, подвергаясь испытанию неожиданно воинственным президентом США Дональдом Трампом", - пишет издание.

"Целая эпоха подходит к концу", - написал российский военный блогер Максим Калашников, подводя итог критике российского руководства.

Сам Путин еще не комментировал события ни в Венесуэле, ни в Иране. Диктатор верен своей привычке посылать подчиненных говорить о плохих новостях.

Россия продолжает демонстрировать силу

Несмотря на поражения, Кремль стремится показать свою мощь. На прошлой неделе по Украине была запущена гиперзвуковая ракета "Орешник". По словам бывшего дипломата Бориса Бондарева, Россия продолжит демонстрировать доминирование даже в сложных условиях.

"Даже если Россия слаба, Кремль будет стремиться показать, что он силен", - говорится в сообщени.

Россия никогда не имела настоящих союзников в Венесуэле и Иране, и помощь, которую она оказывает, часто является лишь пропагандой. Иран и Венесуэла не рассматривают Москву как защитника в случае критических кризисов, как это произошло с Сирией, заключает издание.

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что у США и России совпадают интересы в отношении Венесуэлы и Гренландии. Поэтому возникает опасение, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин может этим воспользоваться.

Однако, по мнению политического эксперта Максима Розумного, вряд ли главе Кремля удастся использовать эти вопросы как предмет торга с главой США Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине. На это есть несколько причин.

Путин - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп испытывает все большее разочарование в кремлевском диктаторе. Он считает, что Путин является большим препятствием на пути к миру в Украине, чем Зеленский. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Они отмечают, что американский лидер послал Путину соответствующие сигналы. Ими стали решение захватить нефтяной танкер под российским флагом и поддержать новый законопроект о санкциях.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин полностью потерпел неудачу в войне против Украины. При этом пока нет никаких признаков, что он хочет договариваться о мире.

Российский оппозиционер Игорь Эйдман считает, что внутриполитическая ситуация в 2026 году будет достаточно опасной для Путина.

"Я не исключаю, что уже в будущем году есть гипотетические шансы на переворот в России. У российской правящей элиты есть уже и кандидат в преемники Путина. Это Дмитрий Козак", - сказал Эйдман.

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

