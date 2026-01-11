Укр
Что заставит Путина сесть за стол переговоров: экс-генсек НАТО назвал одно условие

Марина Фурман
11 января 2026, 09:03
Столтенберг считает, что Путин "полностью потерпел неудачу" в войне против Украины.
Экс-генеральный секретарь НАТО объяснил, когда Путин сядет за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, kremlin

Главное:

  • Путин не смог добиться успехов в войне с Украиной
  • Диктатор РФ согласится на переговоры при одном условии

Российский диктатор Владимир Путин полностью потерпел неудачу в войне против Украины. При этом пока нет никаких признаков, что он хочет договариваться о мире. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью WirtschaftsWoche.

Он отметил, что "на данный момент Путин полностью провалился".

Столтенберг отметил, что Россия развязала войну против Украины в 2014 году, и даже после полномасштабного вторжения в 2022 году Путин, "как и раньше, не контролирует весь Донбасс".

По его словам, Путин был убежден в молниеносной победе и захвате всей Украины, однако реальность оказалась иной — РФ потеряла половину территорий, которые контролировала с начала войны.

Несмотря на это, российские оккупанты продолжают захватывать определенные территории, а Кремль продемонстрировал "готовность платить за эту войну очень высокую цену — кровью и деньгами".

"Но характерная черта режимов, подобных путинскому, заключается в том, что они только кажутся очень сильными — пока внезапно перестают быть таковыми", — добавил Столтенберг.

Экс-генсек НАТО считает, что сейчас война в Украине идет на истощение и страна-агрессор Россия это понимает.

Он добавил, что Путин проявит готовность к мирным переговорам, если страны Запада будут и в дальнейшем поддерживать Украину.

Как остановить Путина и войну – мнение эксперта

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал Главреду, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Пока этого так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Переговоры о прекращении войны в Украине - новости по теме

Недавно журналисты The Independent писали, что прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за смены фокуса внимания США на Венесуэлу.

Как писал Главред, Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины. По его словам, есть два варианта: либо прекращение войны, либо подготовка к возможным негативным действиям России.

Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

О персоне: Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года по 2024 год - Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Путин Йенс Столтенберг мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
