'Остается под контролем россиян': в ГПСУ раскрыли ситуацию в Сумской области

Демченко отметил, что в настоящее время оккупанты удерживают только отдельные позиции.

Главное из заявления представителя ГПСУ:

Россияне продолжают контролировать населенный пункт Грабовское

ВСУ активно наносят удары по противнику

Ситуация в Сумской области остается под контролем

Российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, но расширить зону боевых действий им не удалось. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала Мы – Украина.

По его словам, украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.

Он подчеркнул, что в боях на Сумщине участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, вступающие в стрелковые столкновения с оккупантами.

"Если говорить о Сумской области, в том числе в направлении населенного пункта Варачине, там ранее противник таким же образом пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он осуществлял подобные действия недавно и в направлении населенного пункта Мирополье", - рассказал Демченко.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и пока удерживают только отдельные позиции.

Он подытожил, что ситуация в Сумской области остается под контролем, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.

Россияне могут попытаться прорвать границу

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорил, что в Сумской области российские войска контролируют 230 кв км, но есть угроза, что они попытаются расширить эту зону.

По его мнению, в настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины.

"Существует угроза начала боевых действий во всех областях Украины, граничащих с Россией, прежде всего это касается Черниговской области", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, общие темпы продвижения российских войск на фронте существенно снизились и в настоящее время составляют около 7 квадратных километров в сутки.

В Группировке войск "Курск" сообщили, что хотя оккупанты пытаются расширить зону оккупации в Сумской области, но пока речь о захвате армией РФ Андреевки не идет.

Офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем "Крузак" заявил, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп выросло в два-три раза.

