"Нас просто уничтожают": оккупанты отказываются идти на штурмы

Российские военные начали понимать, что их отправляют на смерть, поэтому решили выступить против преступного командования.

https://glavred.info/front/nas-prosto-unichtozhayut-okkupanty-otkazyvayutsya-idti-na-shturmy-10730465.html Ссылка скопирована

Оккупанты перестали молчать о преступных приказах командования РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Стерненко:

Россияне жалуются, что их хочет ликвидировать командование РФ

Непригодных к службе оккупантов отправляют на смертельные штурмы

Российские оккупанты отказываются идти на штурм, несмотря на приказы командования. А все потому, что они непригодны к службе и многие из них передвигаются на инвалидных креслах.

Об этом в Telegram сообщил украинский общественный деятель Сергей Стерненко. Военнослужащие страны-агрессора России из 59-го гвардейского танкового полка пожаловались на приказы командиров.

видео дня

Почему россияне не хотят идти на штурмы

По словам оккупантов, несмотря на то, что они болеют, лечить их никто не спешит. Командование РФ наоборот "решило всех убить". Непригодным к службе россиянам уже выдали оружие и все необходимое для штурмов, несмотря на то, что большинство из них нормально ходить даже не может.

"Нас просто уничтожают, как ненужный балласт. Просто решили уничтожить... Вот так нас Минобороны (России - Главред), командование утилизирует", - сказал один из военнослужащих РФ.

Другие россияне добавили, что отслужили в армии РФ больше года, но их контракты "не гасят". Кроме того, они рассказали, что очень часто на фронте убивают и самих командиров.

Какие направления фронта могут стать "горячими" - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Игоря Романенко, если армии страны-агрессора России удастся полностью захватить Покровск, то для ВСУ это будет потеря очень важного оборонного района и логистического узла.

Покровск / Инфографика: Главред

А все потому, что именно из-под Покровска, с юга, российские войска начинали свое наступление на Днепропетровщину, затем перегруппировывались и шли на Запорожье. Поэтому высвобожденные войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовать план Путина по захвату четырех областей Украины.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее сообщалось, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

Недавно российская оккупационная армия продвинулась на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. В частности, в Донецкой области российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Русский Яр и Новое Шаховое.

Напомним, Главред писал, что в конце декабря 2025 года украинские войска вышли из города Северск в Донецкой области после длительных и изнурительных боев — такое решение Генерального штаба Вооруженных сил Украины объяснили необходимостью сохранить жизнь личного состава и боеспособность подразделений, а также перегруппироваться на новые выгодные оборонительные позиции.

Другие новости:

О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред