Армия РФ оккупировала два села в Донецкой и Сумской областях - DeepState

Анна Ярославская
8 января 2026, 09:42
На карте DeepState села Новомарково и Андреевка теперь находятся в красной зоне.
DeepState, ВСУ
Армия РФ продвинулась в двух регионах Украины / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

Кратко:

  • Россияне оккупировали села Новомарково и Андреевка
  • Зафиксировано продвижение российских войск в районе Майского
  • Генштаб ВСУ официально не подтверждал информацию об оккупации сел

Российские войска оккупировали село Новомарково Краматорского района Донецкой области и село Андреевка в Сумской области. Об этом поздно вечером 7 января сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

"Враг оккупировал Андреевку и Новомарково", — говорится в сообщении.

На карте DeepState села Новомарково и Андреевка теперь находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенным пунктами перешел к оккупантам.

Андреевка на карте
Андреевка на карте / DeepState
Новомарково на карте
Новомарково на карте / DeepState

Кроме того, аналитики сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Майского.

Майское на карте
Майское на карте / DeepState

Генеральный штаб ВСУ не комментировал оккупацию сел Новомарково и Андреевка.

В утренней сводке говорится лишь, что на Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Васюкивки, Миньковки, Часового Яра и Бондарного.

Отмечается также, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил три атаки и 89 обстрелов, в том числе из реактивных систем залпового огня.

Война - последние новости сегодня

Как писал Главред, с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщила 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

7 января аналитики проекта DeepState сообщили, что в Донецкой области российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Русый Яр и Новое Шахово. Также зафиксировано продвижение оккупантов в Федоровке.

На востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп возросло в два-три раза. Мотострелковые бригады противника получили подкрепление штурмовыми полками "БАРС". Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем "Крузак".

Эксперт назвал военную цель РФ в 2026 году

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что главная цель РФ на 2026 год - это город Запорожье.

По его словам, наблюдая за Покровском, Мирноградом и Купянском, мы упустили момент продвижения российских войск в направлении Запорожья, в частности, мы упустили то, что происходит со Степногорском.

"Степногорск – это маленький городок, который с лета 2025-го Россия превращает в пепел бесконечными обстрелами и штурмами, и сейчас там уже толком ничего не осталось. Степногорск расположен примерно в 20 км от Запорожья, причем на высоте. Если россиянам удастся захватить этот город и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсон", - сказал Ступак в интервью Главреду.

По его словам, российские войска движутся к Запорожью, и там уже образовалась большая серая зона.

"Чем ближе россияне будут подходить к Запорожью, тем больше они будут превращать этот областной центр в руины", - отметил он.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины война России и Украины DeepState Фронт
