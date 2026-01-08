Путин хочет добить Украину до марта, главной целью РФ будет Запорожье: Ступак – о войне в 2026 году

Закончится ли война в Украине в 2026 году, и какие крупные города может захватить Россия, рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

О возвращении Украины к границам 1991 года и даже 2022-го речь не идет, и кофе в Ялте уже никто не планирует – Ступак / Коллаж: Главред

Прошедший 2025 год для Украины стал невероятно сложным, когда и ситуация на фронте складывалась не в нашу пользу – российские войска медленно, но продвигались, и переговорный процесс не сулил справедливого мира. Война в Украине продолжается, интенсивность боев не спадает, а удары РФ по украинским городам стали более массированными и кровавыми. И на 2026 год пока что вырисовывается весьма нерадужная перспектива, так что оснований для оптимистичных прогнозов практически нет.

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, каким крупным городам Украины в 2026 году грозит российское наступление и оккупация, в каких областях Украины начнутся боевые действия, почему главной целью России в этом году станет Запорожье, какие сюрпризы от СБУ и ГУР ждут Россию в 2026-м, почему уже в первом квартале нужно ожидать более массированных атак на Украину, закончится ли война в наступившем году, а также почему Путин рассчитывает добить Украину до марта.

Прежде чем перейти к прогнозам относительно того, как могут развиваться события российско-украинской войны в 2026 году, давайте кратко подведем итоги: как, по вашим оценкам, изменился фронт в 2025 году, когда, судя по подсчетам военных аналитиков, Россия смогла захватить лишь 1% территории Украины за год? Что в этом году стало нашими главными потерями, что – достижениями и, наоборот, провалами россиян?

Главное – мы не потеряли страну и удержали фронт. Да, российские войска наступают, да, мы вынуждены оставлять некоторые населенные пункты. Однако Россия и в 2025 году не одержала той победы, о которой мечтала, и в очередной раз не достигла своих целей. Хотя в РФ каждый год утверждают, что в новом году они точно добьются того, чего хотят, однако каждый раз они выходят с нулем на табло. Нет захвата всей территории Украины, нет развала антироссийской коалиции, хоть она и трещит по швам, а Трамп и такие как Орбан много чего нам ломают. В глобальном смысле развалить Украину России не удается, хоть она и прилагает максимум усилий. Москва рассчитывает на то, что к марту 2026-го Украина "поплывет", как подтаявший пластилин.

РФ рассчитывает, что к марту 2026-го Украина "поплывет", и ее можно будет добить, отметил Ступак / Фото: Оперативное командование "Юг"

Худо-бедно, с проблемами и скрипом, но российские войска продвигаются. Есть ли, на ваш взгляд, основания ожидать, что в 2026 году российское наступление забуксует и, если не остановится, то ощутимо замедлится?

Надежды на это есть, но оснований думать, что именно так произойдет, пока нет. Надежды связаны с тем, что идет уже пятый год полномасштабной войны. И 12 января 2026 года очень серьезно подкосит россиян: эта дата – рубеж, 1418-й день большой войны, именно столько длилась так называемая Великая отечественная война. К этой дате Россия очень готовится. Ведь по публикациям в российских сообществах заметно, что россиянам не нравится то, насколько затягивается война с Украиной.

России с каждым месяцем становится все тяжелее и тяжелее. В частности, стало сложнее набирать людей для войны. Одно из доказательств этого – появление в РФ рекрутеров, а точнее хедхантеров, то есть людей, которые буквально охотятся за головами для российской армии. Ежемесячно Москва спускает в регионы разнарядку – какое количество людей каждый из них должен набрать для войны.

Наш Генштаб утверждает, что численность российских войск на фронтах в последние месяцы не меняется – ориентировочно 710 тысяч человек. Объяснения может быть два: либо эти силы накапливаются где-то за Уралом, и весной эти 120-150 тысяч навалятся на Украину, и нам всем будет "крышка" (хотя ни наша, ни одна из западных разведок, ни OSINT-аналитики об этом не говорят); либо же в войне в Украине погибает столько россиян, сколько их приходит на фронт.

Рекрутеры понадобились в России потому, что некоторые регионы в последние месяцы испытывают огромные трудности с набором людей. Они и рекламу запускают, и на улицах всех бомжей забрали, чтобы Путину было кем воевать, но разнарядку Москвы по количеству выполнить все равно не удается. Потому главы этих регионов обращаются к рекрутерам, чтобы те нашли недостающее количество людей, и за это выставляется счет – от 600 евро до 6 тысяч евро за голову.

Все это свидетельствует о том, что у России серьезные проблемы – людей для войны находить все сложнее и сложнее. Мотивировать деньгами не особенно получается, поскольку российская экономика в плачевном состоянии, то есть средств не хватает.

Подобные процессы дают основания надеяться на то, что война в обозримом будущем закончится. Однако пока нет признаков, указывающих на то, что именно в 2026-м в российском бюджете закончатся деньги. Да, есть очевидные проблемы, однако прямых признаков того, что бюджет РФ развалится, и денег на войну не будет, пока нет.

Путину все сложнее набирать людей для войны с Украиной, считает Ступак / Фото: t.me/news_kremlin

К чему, на ваш взгляд, в новом году будут сводиться цели российских войск на фронте? Уже который год они ставят перед собой цель захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах, но сделать это так и не удалось. На что нацелится Россия в 2026 году?

Прежде всего – на город Запорожье.

Наблюдая за Покровском, Мирноградом и Купянском, мы упустили момент продвижения российских войск в направлении Запорожья, в частности, мы упустили то, что происходит со Степногорском. Степногорск – это маленький городок, который с лета 2025-го Россия превращает в пепел бесконечными обстрелами и штурмами, и сейчас там уже толком ничего не осталось. Степногорск расположен примерно в 20 км от Запорожья, причем на высоте. Если россиянам удастся захватить этот город и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсона: хоть Херсон и не захвачен войсками РФ, но они делают все, чтобы жизни в этом городе не было, чтобы люди уезжали оттуда.

В общем, российские войска движутся к Запорожью, и там уже образовалась большая серая зона. Чем ближе россияне будут подходить к Запорожью, тем больше они будут превращать этот областной центр в руины.

Запорожье – это большой промышленный город, который очень помогает украинской экономике, население которого составляет чуть меньше миллиона человек. Очевидно, что россияне рассчитывают на то, что даже если Запорожье не станет центром битвы, то частью поля боя станет точно.

Кроме того, в начале 2026 года россияне попытаются захватить Константиновку. Славянск и Краматорск тоже будут целями РФ.

Россия сейчас в себя очень верит и уверена в своем успехе. Собственно, потому Путин сейчас и говорит, что нет оснований даже для сделки, предусматривающей выведение украинских войск с территорий, которые пытается присвоить Россия, не говоря уж о заключении перемирия.

Давайте в нескольких словах обсудим ситуацию на разных направлениях фронта. Еще с 2024 года Покровское направление оставалось, пожалуй, наиболее горячим, однако до сих пор Покровск окончательно так и не взят. Мы с вами записывали интервью о Покровске в начале ноября, и тогда вы говорили, что мы теряем Покровск, и вопрос лишь в том, когда он будет взят – на этой неделе или на следующий. Что в 2026 году ждет Покровск, и что, по вашему прогнозу, будет происходить на Покровском направлении? Какие населенные пункты поблизости Покровска могут быть захвачены россиянами следующими?

Теоретически Покровск еще не захвачен российскими войсками, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика. Согласно картам Deepstate, Украина контролирует лишь отдельные окраины Покровска. Да, были рейды украинских военных вглубь города, иногда они даже заходили в декабре на утраченные позиции. Однако это делается не для того, чтобы вернуть полный контроль над Покровском, а для того, чтобы создать проблемы врагу и уйти. А так, в Покровске мы контролируем уже даже не районы, а несколько улиц. Тем не менее, это не дает возможности россиянам сказать, что они захватили Покровск.

Формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш, убежден Ступак / Фото: Государственная пограничная служба Украины

170 тысяч россиян штурмуют этот город, а это огромное количество. Для сравнения: численность всей турецкой армии составляет 350 тысяч человек, польской – 200 тысяч, немецкой – 180 тысяч. Важно понимать, какая орава штурмует Покровск.

Так что формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев.

Что касается населенных пунктов на Покровском направлении, которые станут следующими после Покровска целями РФ, то российские войска дальше двинут на Константиновку, Доброполье и Гришино. Российские военкоры почему-то считают, что в покровской агломерации находится центр украинской обороны, и если эти населенные пункты будут захвачены, то наша оборона рухнет.

Далее под прицелом россиян будут Краматорск и Славянск.

Бои за названные вами города тоже могут затянуться на полгода-год-полтора, как и бои за Покровск?

Войска противника адаптируются. Они действуют уже даже не группами, а по одному или по двое максимально рассредоточиваются по определенной местности и пытаются там удержаться.

Украине в таких условиях очень нужны противопехотные мины, 6-7 миллионов единиц, чтобы стабилизировать ситуацию и остановить продвижение российских войск.

Плюс нужно опутывать населенные пункты сетками и проволокой, чтобы остановить продвижение противника в пешем порядке.

По силам ли российским войскам в 2026 году закрыть вопрос с Донецкой областью, захватив ее всю военным путем?

На этот счет у меня есть большие сомнения, учитывая предыдущий опыт: Покровск российские войска пытаются взять уже больше года. Потому есть основания полагать, что бои за Славянск или Краматорск тоже будут идти не менее года.

С другой стороны, не следует забывать, что российские войска наступают еще и с севера – из Луганской и Харьковской областей. Плюс с юга тоже противник пытается продвинуться. То есть нужно учитывать массу нюансов.

Тем не менее, я думаю, что у войск РФ будут огромные проблемы с дальнейшим продвижением в Донецкой области. Хоть Путин и воодушевлен тем, что его войскам удается продвигаться, однако это воодушевление может сыграть против России.

У войск РФ будут огромные проблемы с дальнейшим продвижением в Донецкой области, считает Ступак / Фото: Минобороны РФ

Каких целей, по вашему мнению, Россия в новом году будет пытаться достичь в Днепропетровской области? Прогнозируете ли вы расползания зоны боевых действий и наращивание интенсивности боев на Днепропетровщине? И грозит ли наступление Днепру?

Войска РФ уже продвигаются на Днепропетровщине, но пока что им удается взять лишь отдельные села. Даже при самых позитивных раскладах Днепр ждут интенсивные обстрелы и подход войск РФ к Павлограду. И это может стать крайне неприятным развитием событий для нас. Ведь Павлоград – это город, имеющий большое значение для Украины: там работала оборонка и в свое время ракетная программа. Потому я думаю, что задача по захвату Павлограда перед российскими войсками стоит.

Самый негативный сценарий предполагает то, что войска противника подойдут к городу Днепр на расстояние примерно 100 км, и это будет страх и ужас. А вот Павлоград реально может оказаться под угрозой в новом году.

Какая перспектива на 2026 год вырисовывается для Херсонской области? Есть ли угроза, что российским войскам удастся создать плацдарм на правом берегу Херсонщины?

Херсон постепенно превращается в город-призрак. И россияне добиваются именно этого, хаотично обстреливая его артиллерией и запуская дроны. Все это будет продолжаться.

Однако появление российских войск в Херсоне невозможно. Как ни крути, форсировать Днепр, ширина которого в тех краях достигает километра, это крайне сложно. У Украины был подобный опыт – Крынки, за которые наши войска бились несколько месяцев, понесли большие потери, было тяжело подвозить продовольствие, воду, боеприпасы, людей и т.д. Точно так же нет оснований для того, что у россиян получится форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу Херсонщины. Хоть они и пытаются занять острова и переправиться на лодках в район Херсона Корабел. Даже если сотне россиян удастся перебраться на правый берег, то через несколько часов у них закончится боекомплект и еда, через пару дней закончится и вода, кто-то будет ранен, кто-то погибнет. Поэтому пока шансов у РФ закрепиться на правом берегу Херсона и области нет.

Кстати, сами россияне говорят, что Херсонское направление – это для них отпуск, так как они понимают, что украинцы там штурмовать не будут. Поэтому они там отдыхают и набираются сил, когда их туда перебрасывают. Да, они обстреливают украинские позиции, но форсировать Днепр и штурмовать наши позиции на правом берегу они не будут.

Насколько стремительным может быть продвижение россиян в Сумской и Харьковской областях?

Пока что на Сумщине и Харьковщине россияне оставили какой-то дежурный персонал, который просто удерживает позиции, не позволяя Украине вернуть эти разрушенные территории. А так, Россия перебрасывает свои войска из Сумской и Харьковской областей на Покровск. Пока в этих областях остается незначительная часть сил противника, и в случае, если начнется какой-то кипиш, эти силы ничего толком не смогут сделать.

В 2026 году боевые действия могут начаться в Черниговской области, предостерег Ступак / Фото: Отдельная президентская бригада им. гетьмана Богдана Хмельницкого

Видите ли вы предпосылки для тревожных прогнозов относительно того, что наземные операции российский войск могут начаться в еще каких-то областях Украины, например, в Черниговской или даже в Киевской, по силам ли России это?

Да, такая угроза есть, и она существенная. Россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска. Сейчас линия фронта составляет 1218 км, и это уже невероятно много. Потому есть угроза, что Россия попытается откусить еще небольшие куски нашей территории, чтобы затем можно было торговаться. Эти территории россияне будут использовать именно для торга.

Пока в Сумской области российские войска контролируют 230 кв км, но есть угроза, что они попробуют расширить эту зону. Также есть угроза начала боев во всех областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией, прежде всего, это касается Черниговской области. Шостка, Глухов и прочие населенные пункты Черниговщины – под угрозой. Россияне будут действовать как клопы: прорывать границу, расползаться на небольшие расстояния и пытаться закрепиться там.

Кроме того, Россия будет пытаться блокировать Одессу и обстреливать портовую инфраструктуру. Ведь россияне прекрасно понимают, что порт позволяет Украине зарабатывать деньги. Не будет порта – не будет вывоза продукции и финансирования армии.

Как вы думаете, есть ли хоть малейший шанс на контрнаступление украинских войск в 2026 году, хотя бы на отдельных направлениях? Или пока что все бесперспективно в этом смысле для нас?

В этом смысле я пессимистично настроен. Думаю, что таких шансов не будет в 2026 году.

Как вы полагаете, какие сюрпризы могут ждать Россию ждать в 2026 году от СБУ или ГУР? Мы видели операцию "Паутина", видим эффективные удары Украины по российской нефтянке и т.д. Что ждет в этом смысле Россию дальше, и за какие уязвимые места россиянам действительно надо переживать?

Предполагаю, что продолжится работа по уничтожению российских генералов, причем далеко не самых известных. Ведь очень часто именно те российские генералы и полковники, о которых мы практически ничего не слышали, отвечают за наибольшее количество операций и являются главными "дирижерами". Именно на таких будет идти охота.

Безусловно, нам бы хотелось видеть операции, подобные "Паутине", чаще. Но, когда СБУ стала публиковать детали того, как эта операция проводилась, у меня лично сложилось мнение, что именно такой операции больше не будет. Точно так же иллюзионист, разоблачивший свой фокус, поступает так только в том случае, если уверен, что этот фокус он больше показывать не будет.

СБУ могла рассказать о том, как организовывалась и осуществлялась "Паутина", потому, что для России уже припасен новый сюрприз, который приведет россиян в не меньшее возбуждение. Поэтому "старые декорации" и выбрасываются. Так что операции будут, но они будут совсем другими, и эти сюрпризы будут в тех локациях, где РФ точно не ожидает.

Также продолжатся атаки на танкеры в Атлантическом океане, Средиземном море и не только. Но удары будут по пустым танкерам, чтобы не допустить экологической катастрофы и не спровоцировать напряжение в европейском обществе, в Турции, Греции и т.д. Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и убытков отказывались заходить в российские порты. Например, в Балтийском море пока ничего особенного не происходит, но это дело времени.

Атаки России на Украину в 2026 году станут более массированными, предостерег Ступак / Фото: ГосЧС

Также нужно сказать несколько слов об ударах России по территории Украины. в 2025 году российский террор против гражданского населения вышел на новый виток, и атаки редко обходятся без попаданий в жилые дома, многоэтажки. Да и ООН фиксирует значительный рост числа жертв среди гражданского населения в 2024-м. Прогнозируете ли вы какие-либо изменения в тактике ударов России по Украине в 2026 году? Сможет ли РФ осуществлять еще более массированные атаки?

Да, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. И это не запугивания – я отталкиваюсь от статистики. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массированности ударов для России не проблема.

По состоянию на октябрь 2025 года в среднем за месяц по Украине прилетало 4 400 беспилотников. Это колоссальное количество! В 8 раз больше, чем в 2024 году! Думаю, уже в первом квартале 2026 года РФ сможет запускать по нам до 5 тысяч беспилотников в месяц.

Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году.

Как вы оцениваете потенциал России и ее способность вести войну нынешней интенсивности в 2026 году? Заметны ли уже признаки того, что россияне выдыхаются и будут пытаться закругляться?

Надежды есть, но твердых оснований пока нет. О снижении потенциала России свидетельствует падение производства в РФ – там настоящее крутое пике. Даже российский олигарх Потанин в своем недавнем интервью констатировал падение доходов и сказал, что предприятия и российская экономика в целом переходят в режим выживания. Более того, в РФ отмечается падение производства военной техники. Если даже в этой отрасли падение, то это говорит об очень больших трудностях российской экономики.

Россия сейчас – это подстреленный медведь. Но сколько он сможет пробежать и прожить, точно не скажет никто. И я боюсь делать такие прогнозы. Но реально ситуация тяжелая.

Кроме того, цена на российскую нефть упала до 35 долларов за баррель. А в былые времена, например, в 2008 году российская нефть стоила 120 долларов за баррель. Сейчас наблюдаем снижение почти в 4 раза. Как российский бюджет это вытянет, не ясно. Хотелось бы, чтобы он поскорее коллапснул.

Впрочем, не стоит забывать, что Россия во многом блефует, говоря о своей способности вести войну еще долгое время, прежде всего, она блефует перед Трампом.

Согласны ли вы с Будановым, который утверждает, что реальное окно возможностей для достижения мира будет у нас в феврале 2026 года?

Я бы сказал, что после марта 2026-го. До конца марта РФ рассчитывает выбивать нашу инфраструктуру. Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов. Если раньше россияне били везде: по Хмельницкой области, Харьковской, Днепропетровской и пр., то сейчас они берутся за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов. Потому на одну какую-то теплоцентраль за раз могут прилететь 40 беспилотников и десяток ракет. Не один-два беспилотника, а массированный и жесткий удар, когда по объекту словно проходятся утюгом.

Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить.

До конца марта Россия точно не прекратит войну, считает Ступак / Фото: Минобороны РФ

Какие перспективы вырисовываются для нас в связи с интенсивными мирными переговорами, которые модерирует Трамп? И есть ли основания полагать, что эти переговоры приведут к временному или окончательному прекращению войны в 2026 году?

Давайте вспомним. Первая мировая война закончилась перемирием 11 сентября 1918 года в 11:00, в этот момент прекратились боевые действия, но мирный договор был подписан только через восемь месяцев. То есть перемирие и мир устанавливаются не одновременно. Или же может быть такое перемирие, как между Северной и Южной Кореями, то есть без мирного соглашения.

До марта Россия точно не пойдет на прекращение огня.

Более того, в России говорят, что будут защищать своих граждан по всему земному шару. Это может быть и блефом, и анонсом новой "специальной военной операции".

То есть эти переговоры могут быть результативными?

Пока что точно нет. Во-первых, до марта 2026 года россияне будут кошмарить нас, уничтожая энергетику, а, во-вторых, Трамп ничем не угрожает России, не говорит, что будет в случае, если она не пойдет на прекращение войны. Он медлит с санкциями и какими-либо мерами в отношении РФ. А угрозы "законопроектом Грэма" уж не воспринимаются всерьез. Сколько можно! С марта 2025-го они носятся с этим законопроектом, и более 80 сенаторов из ста готовы проголосовать за него хоть сейчас, но на голосование его не выносят.

Одними поблажками с Россией не договориться. Одним "зефиром" ничего не добиться – должно быть и "ружье": либо Москва берет "зефир", либо в нее "выстрелят". Трамп пока только "зефир" предлагает Путину.

Так что мир пока не просматривается.

Переговоры не приведут к миру, так как Трамп предлагает Путину только "зефир" и не грозит "ружьем", отметил Ступак / Фото: Белый дом

Если учитывать ход переговоров и условия окончания войны, которые там обсуждаются, в частности, уступки, на которые Украина вроде как согласна, как вы считаете, можно ли уже говорить о том, что о возвращении к границам 1991 года речь не идет, и кофе в Ялте уже никто не планирует?

Да, все так: никто уже не планирует кофе в Ялте, и о границах 1991 года речь не идет. Более того, речь не идет даже о возвращении к границам 2022 года.

Если бы Россия была хитрее, она бы могла согласиться на границы 2022 года, при этом повесив на Украину тяжеленный многомиллиардный груз в виде разрушенных территорий. Украине потребовались бы миллиарды долларов на восстановление и десятки миллиардов на разминирование. Территории, непригодные для жизни, – это камень на шее, с которым можно только бросать в озеро. Если бы россияне были хитрыми, они вернули бы эти территории нам, и мы бы с ними мучились. Но так как россияне не отличаются смекалистостью, весь этот груз и колоссальные траты на восстановление ложатся на РФ. А это может потянуть Россию дно. Это будет вытягивать из РФ деньги, вызовет огромное недовольство среди россиян и вопросы из серии "а зачем мы воевали, ради чего?". Все это будет иметь крайне негативные долгоиграющие последствия для России.

Если подытожить ваши прогнозы, то, выходит, что перспектива перемирия или окончательного прекращения войны в 2026 году очень призрачная?

Такая перспектива есть, но появится она не раньше марта 2026-го. До того Путину незачем останавливаться, когда на улице -10, и энергетическая система Украины очень уязвима, люди устали и истощены. Он не даст нам такой шанс на передышку, ведь он уверен, что сейчас Украину можно добивать. И Трамп при этом никаких резких движений в отношении РФ делать не будет. А вот то, что будет после марта, я сейчас не возьмусь прогнозировать.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около девяти лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

