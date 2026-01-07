Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

ВСУ отбили десятки атак противника на ключевых направлениях фронта.

РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, УНИАН

Кратко:

Оккупанты продвинулись в двух областях

За сутки 6 января на фронте произошло около 200 боевых столкновений

Украинские военные ликвидировали 1040 российских оккупантов

Российская оккупационная армия продвинулась на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Детали раскрыли в ночь на 7 января аналитики проекта DeepState.

В частности, в Донецкой области российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Русый Яр и Новое Шахово.

Также зафиксировано продвижение оккупантов в Федоровке.

Продвижение россиян на Донбассе / Карта deepstatemap

В Запорожской области продвижение зафиксировано вблизи Дорожнянки.

Дорожнянка на карте / deepstatemap

Что говорят в Генштабе ВСУ

Тем временем в сводке Генштаба ВСУ сообщается, что с начала суток 6 января на фронте произошло 200 боевых столкновений.

"Противник нанес один ракетный и 54 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4073 дрона-камикадзе и осуществили 2552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять атак в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны.

На Покровском направлении захватнические подразделения 41 раз пытались прорвать украинскую оборону.

На Александровском направлении РФ атаковала десять раз.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 46 атак россиян.

Утром 7 января в Генштабе ВСУ отчитались, что за сутки ряды армии РФ поредели на 1040 оккупантов. Также ВСУ "отминусовали" 3 танка, 2 ББМ, 26 артсистем, 2 РСЗО.

Отчет Генштаба ВСУ за сутки 6 января 2026 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться в Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

Константиновка / Инфографика: Главред

Тем временем Покровское направление остается наиболее напряженным участком фронта. Армия страны-агрессора России пытается расширить зону своего присутствия в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда. Как рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, несмотря на заявления россиян о полном контроле над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска.

На востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп возросло в два-три раза. Мотострелковые бригады противника получили подкрепление штурмовыми полками "БАРС". Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем "Крузак".

Эксперт предупредил об угрозе для новых городов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии РФ на крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Во время чата на Главреде он сказал, что важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.

"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - отметил Романенко.

Другие новости:

