Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

Анна Ярославская
7 января 2026, 06:54
940
ВСУ отбили десятки атак противника на ключевых направлениях фронта.
Карта deepstatemap, военные РФ
РФ продвинулась в Донецкой и Запорожской областях / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, УНИАН

Кратко:

  • Оккупанты продвинулись в двух областях
  • За сутки 6 января на фронте произошло около 200 боевых столкновений
  • Украинские военные ликвидировали 1040 российских оккупантов

Российская оккупационная армия продвинулась на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Детали раскрыли в ночь на 7 января аналитики проекта DeepState.

В частности, в Донецкой области российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Русый Яр и Новое Шахово.

видео дня

Также зафиксировано продвижение оккупантов в Федоровке.

Продвижение россиян на Донбассе
Продвижение россиян на Донбассе / Карта deepstatemap

В Запорожской области продвижение зафиксировано вблизи Дорожнянки.

Дорожнянка на карте
Дорожнянка на карте / deepstatemap

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Тем временем в сводке Генштаба ВСУ сообщается, что с начала суток 6 января на фронте произошло 200 боевых столкновений.

"Противник нанес один ракетный и 54 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4073 дрона-камикадзе и осуществили 2552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 12 раз атаковали позиции украинцев.

На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили пять атак в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Константиновском направлении россияне 16 раз атаковали позиции Сил обороны.

На Покровском направлении захватнические подразделения 41 раз пытались прорвать украинскую оборону.

На Александровском направлении РФ атаковала десять раз.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 46 атак россиян.

Утром 7 января в Генштабе ВСУ отчитались, что за сутки ряды армии РФ поредели на 1040 оккупантов. Также ВСУ "отминусовали" 3 танка, 2 ББМ, 26 артсистем, 2 РСЗО.

Отчет Генштаба ВСУ за сутки 6 января 2026
Отчет Генштаба ВСУ за сутки 6 января 2026 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться в Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Тем временем Покровское направление остается наиболее напряженным участком фронта. Армия страны-агрессора России пытается расширить зону своего присутствия в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда. Как рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, несмотря на заявления россиян о полном контроле над городом, Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью Покровска.

На востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп возросло в два-три раза. Мотострелковые бригады противника получили подкрепление штурмовыми полками "БАРС". Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем "Крузак".

Эксперт предупредил об угрозе для новых городов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии РФ на крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Во время чата на Главреде он сказал, что важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.

"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - отметил Романенко.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины DeepState
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:59Энергетика
Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

07:29Украина
Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

"Ялта хочет домой": на улицах Крыма зазвучала легендарная песня Мозгового

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

Китайский гороскоп на сегодня 7 января: Быкам - раздражение, Кроликам - осложнения

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференции

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференции

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

Последние новости

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

08:50

О чем договорились в Париже?мнение

Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21Украину накроет мощный циклон и Арктическое похолодание: синоптик рассказала, где ожидать -21
08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

07:56

Гороскоп Таро на завтра 8 января: Весам - худшее позади, Рыбам - сосредоточиться

Реклама
07:29

Пострадали дети: российские "Шахеды" повредили десятки домов и школы в Днепре

06:54

Армия РФ продвинулась на Донбассе и Запорожье: что происходит на фронте

06:20

Ангелы находятся рядом с вами: какому знаку зодиака благоволит судьба до конца зимыВидео

05:55

Ни одного раговора без ссоры: Руслана раскрыла, как прожила 30 лет с мужем

04:41

Как в СССР строили города "с нуля" и почему они до сих пор расплачиваются за этот эксперимент

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овечки за 43 секунды

03:34

Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак

02:26

Водителей призвали взять пакеты с теплой водой в авто - неожиданный лайфхак

02:10

Звонок в Кремль и войска в Украине - Макрон раскрыл новую стратегию мира

01:51

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

01:20

Хью Джекман планирует свадьбу с подругой-"разлучницей" - СМИ

Реклама
01:12

Почему фиалка "отказывается" цвести: причина, которую большинство игнорирует

00:18

Все в огне, куча взрывов: Днепр под массированным обстрелом РФ

00:06

Об этом знают лишь единицы: почему опытные возят в салоне брусок мыла

06 января, вторник
22:41

Историческая сделка в Париже: что получат украинцы после окончания войны и каким будет мир

22:23

Принц Гарри может в скоро времени воссоединиться с королевской семьей

22:05

Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

21:49

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 январяФото

21:15

Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 январяФото

21:12

В Украину ворвется мощный шторм: синоптики предупредили об опасности

21:03

Ольга Харлан показала снежную сказку с женихом-итальянцем

21:00

Иностранные войска будут развернуты: Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларациюВидео

20:53

Дела плохи: появились тревожные новость об итальянском актере Челентано

20:37

ТЕТ покажет драму "Телохранитель K-2" в эксклюзивной украинской озвучке

20:33

Количество часов без света изменилось - график отключений для Черкасс и области на 7 января

20:27

Почему не получается приготовить сырники: шеф-повар назвал три популярные ошибки

20:04

Морозы до -24 и метели: на Львовщину надвигается волна арктического холода

20:02

В Украине будут присылать повестки по-новому - что изменится для украинцев

19:53

Всего начало корчить: у Трампа случился "приступ" во время пресс-конференцииВидео

19:31

Самодурство, паранойя и смерть: закономерности российской истории

19:21

Город затуманит и накроют осадки: в Полтаве прогнозируют опасную погоду

Реклама
19:10

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое названиеВидео

19:10

Почему Китай заинтересован в расколе Европымнение

19:09

Мерц назвал "ключ" к миру, который до сих пор скрывают в Вашингтоне и Брюсселе - Politico

19:03

В популярном детском питании нашли опасный сюрприз: покупателям возвращают деньги

18:45

Волки, медведи и "синие" собаки: правда и мифы о Чернобыле

18:44

Отключение света 7 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в среду

18:42

"Далеко продвинулись": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

18:41

Национальный отбор на Евровидение-2026: объявлена дата финала

18:15

Какие гарантии безопасности получит Украина после войны - СМИ раскрыли детали

18:15

Планы раскрыты: стало известно, с кем "Динамо" проведет первые зимние спарринги

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять