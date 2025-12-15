Укр
Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин

Надежда Майная
15 декабря 2025, 09:00обновлено 15 декабря, 10:39
Покровск будет потерян до нового года, РФ пойдет на захват новых городов, уже есть план, отметил генерал Игорь Романенко.
Днепр и Запорожье – лакомый кусок, который России не по зубам, считает генерал Романенко
После захвата Покровска российские войска будут продвигаться быстрее – генерал Романенко / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом в отставке Игорем Романенко. Общаясь с читателями, он рассказал, какие города станут новыми целями российских войск после Покровска, когда ВСУ оставят Покровск и Мирноград, будет ли российское наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов, что Путин готовит Киеву, а также каковы задачи минимум и максимум России относительно Украины на 2026 год.

Представляем первую часть разговора с Игорем Романенко.

Viktor: Как вы оцениваете ситуацию в Покровске? Герасимов больше недели назад доложил Путину, что город взят, но наш Генштаб это опроверг. Сколько еще, по-вашему, продержится город?

видео дня

Игорь Романенко: Ситуация в Покровске критическая. Однако правильнее будет рассматривать ситуацию в Покровско-Мирноградской агломерации в целом, так как Покровск и Мирноград связаны с точки зрения ведения боевых действий и логистического обеспечения. Задачи Сил обороны Украины, которые сейчас находятся на севере агломерации, сводятся к обеспечению логистики тех наших частей и подразделений, которые действуют в Покровске и Мирнограде.

Из-за давления противника с юга Мирнограда наши подразделения были вынуждены отойти на более северные рубежи, к центру города. Там, где до недавнего была серая зона, сейчас фактически окружение. Так что наиболее сложная ситуация в Мирнограде. Поэтому логистика обеспечивается в основном тяжелыми дронами и еще некоторыми возможностями, которые пока у нас остаются.

Потому сейчас решается вопрос о выведении наших частей и подразделений с минимумом потерь как из Мирнограда, так и из Покровска.

Главред: Наши войска будут выведены из Покровска и Мирнограда до нового года?

Игорь Романенко: Да.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели России после Покровска, ждать ли массированных обстрелов на Рождество и Новый год, а также что будет с войной в 2026 году:

Natusia: В чем секрет стойкости Покровска? Россия бросила на захват этого города самую большую и лучше всего оснащенную группировку своих войск, но, несмотря на это, почти полтора года не может захватить его полностью. Что это говорит о потенциале России и ее способности брать более-менее крупные города?

Игорь Романенко: Дело не только в потенциале России, а он у нее значительный: это касается и личного состава, и основных видов вооружения.

Дело в том, что оборонный рубеж, который проходит через Покровск, Мирноград, Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, создавался еще с 2014 года. Этот рубеж был очень серьезно укреплен. К тому же городская застройка позволяет проводить оборонительные действия более эффективно. Все это в совокупности со стойкостью наших Сил обороны позволяло длительное время отстаивать эту агломерацию, несмотря на превосходящие силы российских войск.

Однако сейчас уже ситуация там такова, что наши войска нужно выводить на новые позиции.

Николай М.: Какие города станут следующими целями России после взятия Покровска? Куда двинет эта огромная группировка войск?

Игорь Романенко: У противника есть план, и уже понятны дальнейшие действия россиян: после переформатирования они двинут на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Основная цель тут – Константиновка, которую противник уже более полугода атакует с трех сторон: со стороны Покровска, Торецка и Часова Яра. Уже отдельные малые группы войск противника проникают на окраины, а обстрелы города – того, что от него осталось – осуществляются российскими авиацией, артиллерией и дронами.

Основной целью войск РФ после захвата Покровска станет Константиновка, считает Романенко
После захвата Покровска и Мирнограда российские войска двинут на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, предостерег генерал Романенко / Карта DeepState от 14 декабря 2025 года

Вместе с тем, российские войска ведут наступательные действия с северо-востока и продвигаются в районе Лимана и Северска. На этом участке фронта идут интенсивные бои, и противник продвигается. Северск уже захвачен россиянами наполовину. И на окраинах Лимана действует противник. Далее, после захвата Лимана и Северска, российские войска нацелены двигаться отсюда на Краматорск и Славянск.

Главред: В боях за Покровск Россия увязла на долгие месяцы. Могут ли российские войска точно так же надолго увязнуть в боях за Краматорск, Славянск и другие города, которые вы назвали?

Игорь Романенко: Возможность такого плана есть. Но посмотрим, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Нужно иметь ввиду, что фронт сократится, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас, и после перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее.

По словам Романенко, продвижение российских войск в сторону Константиновки будет значительно быстрее
Войска РФ уже более полугода атакуют Константиновку с трех сторон, отметил Игорь Романенко / Фото: Национальная полиция Украины

Helga: Чем для нас опасен полный захват Покровска российскими войсками? Какие возможности откроет перед россиянами взятие под контроль Покровска?

Игорь Романенко: Это будет потеря нами очень важного оборонительного района и логистического узла. Именно из-под Покровска, с юга, российские войска начинали свое наступление на Днепропетровщину, потом перегруппировывались и шли на Запорожье и т.д. То есть важен сам этот район ведения боевых действий.

Высвободившиеся войска противник, скорее всего, перебросит в район Краматорска и Славянска, чтобы реализовывать план Путина по захвату четырех областей Украины. Луганская область практически полностью захвачена. В Донецкой области идут ожесточенные бои, под нашим контролем остается около 14% территории области. Интенсивные бои идут в Запорожской и Херсонской областях, но там нам помогает река Днепр. Сил на все у противника пока нет.

Кроме того, Россия работает над созданием "санитарных (буферных) зон". Этот процесс она начала два года назад, осуществляя наступление на Харьковщине, позже и на Сумщине. На Сумы россияне планировали наступать гораздо раньше, но наша операция в Курской области помешала этим планам врага. Сейчас идет активизация войск противника на Сумщине по линии соприкосновения, а именно на правом фланге, где россиянам удалось захватить Яблунивку и Юнаковку, а теперь они пытаются захватить Алексеевку.

Также российские войска наступают на двух направлениях в Запорожской области – на Ореховском и Гуляйпольском. На Ореховском направлении они захватили Каменское, продвигаясь на запад Запорожской области, и наступают дальше. Также они наполовину окружили Степногорск и продвигаются на Приморское, а это в 25 км от Запорожья. На Гуляйпольском направлении противнику удалось осуществить рейд на 7-8 км в сторону Гуляйполя. Но два наших штурмовых полка сумели остановить это продвижение. Противник перегруппировался и теперь севернее Гуляйполя перерезает логистические пути, и ситуация там усложнилась.

Евгения 91: На ваш взгляд, грозит ли Запорожью и Днепру российское наступление? Оккупанты будут пытаться захватить областные центры, и по силам ли им это?

Игорь Романенко: Такие планы у России были изначально. В свое время был захвачен Херсон, который впоследствии отбили Силы обороны Украины. Путин, объясняя действия российских войск на Сумском направлении своему народу, говорил, что их целью является создание "санитарных зон", а не захват Сум, но, поскольку войска продвигаются, то почему бы и нет.

Потому цель по захвату областных центров перед Россией стоит всегда. А Днепр или Запорожье были бы для нее лакомым кусочком. Однако сил для захвата этих областных центров пока у России нет.

Мы видим, как непросто все складывается на Донбассе, поэтому посмотрим, какова будет динамика дальше, чтобы можно было прогнозировать дальнейшее ведение боевых действий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Перед РФ всегда стоит цель по захвату областных центров, отметил Романенко
Днепр и Запорожье были бы для России лакомым кусочком, но пока для их захвата у нее нет сил, отметил Романенко / Коллаж: Главред

Boris: Похоже, Путин настолько окрылен подыгрыванием Трампа, что его аппетиты растут. Во что, на ваш взгляд, выльются угрозы Путина создать "санитарную зону" на севере Украины? Может ли Россия открыть черниговский фронт и пойти уже на Чернигов?

Игорь Романенко: Планы такие у противника есть. Черниговщина включена в "санитарную зону". Но сил на то, чтобы открыть северный фронт и начать наземную операцию, у России пока нет. Поэтому пока противник наносит мощные разрушительные воздушные удары по Черниговской области и Чернигову.

Ellika: Насколько, по вашим оценкам, вероятна вторая попытка России пойти на Киев? И, если наземная операция маловероятна, то ожидаете ли вы изменения тактики ракетно-дроновых ударов РФ по столице: станут ли они еще более массированными и кровавыми, по каким целям будет бить Россия, есть ли задача у россиян выбить всю энергетическую инфраструктуру Киева и заставить эвакуировать население столицы?

Игорь Романенко: Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды. Опять-таки достаточного количества сил для проведения наземной операции Россия пока не набрала.

Путин сейчас хочет подгрести по максимуму на всех направлениях, считая, что всюду, где есть продвижение, нужно наступать. В результате он распыляет силы, но торопится, опасаясь, что окно возможностей закроется.

Поэтому воздушные удары по Киеву будут продолжаться. А тактику Россия меняет в зависимости от новых возможностей и средств воздушного нападения. Россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи. Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет. Эти средства распределяются на один-два района Украины и концентрируются на них, при этом о Киеве, как правило, не забывают. Такого рода действия России будет продолжать дальше, вплоть до приостановки боевых действий.

У России нет сил для проведения наземной операции на Киев, отметил Романенко
Россия хочет оставить Киев без света, тепла и воды, потому российские удары по столице будут продолжаться, отметил Романенко / t.me/vitaliy_klitschko/Новини.LIVE

Коваленко Р.: Может ли Россия создать масштабную экологическую и гуманитарную катастрофу в Херсоне, последствия которой ощутят даже Турция и страны ЕС? Об этом не так давно писали СМИ со ссылкой на перехваченные секретные документы россиян. Там говорилось о планах РФ усилить атаки на энергетическую инфраструктуру и водоочистительные сооружения Херсона, в результате чего город полностью лишится воды, а канализационные стоки не смогут поступать на водоочистительные сооружения. Вообще, насколько велика угроза, что Россия вновь оккупирует Херсон, ну, или его руины?

Игорь Романенко: Планы такие есть, россияне над этим работают. Пока это сделать не удалось, но Херсон обстреливается регулярно. Россия преспокойно применяет боевые дроны против гражданского населения, наплевав на все международные нормы. Москва при этом говорит, что руководствуется своим законодательством. А свое законодательство российская власть переделывает и переписывает так, как ей заблагорассудится.

Во всем, что делает РФ на фронте и при воздействии на гражданское население Украины, проявляется ее циничное террористическое лицо.

Так что мы всегда должны отрабатывать все сценарии и готовиться к наихудшему, имея дело с Россией. В том числе и в отношении Херсона может быть реализован тот план, о котором говорится в вопросе.

Вероятно, зимнее российское наступление является последним рывком России, отметил Романенко
Путин не в силах реализовать план по захвату четырех областей и созданию "санитарной зоны", отметил Романенко / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Ben_: Какие задачи минимум и максимум, по вашему мнению, Путин поставит перед своими войсками на 2026 год? Видите ли вы признаки того, что зимнее российское наступление – это последний рывок России, а дальше ей кровь из носу нужна будет пауза?

Игорь Романенко: Скорее всего, так и есть. Экономисты утверждают, что, если будет продолжаться война нынешней интенсивности, то к середине 2026 года российская экономика перейдет в критическую фазу. Путин об этом знает, а потому пытается решить вопросы до того, как это случится.

Пока что реализовать свои планы по захвату четырех областей Украины и созданию "санитарных зон" Путин не в силах. Однако, естественно, он не откажется от тех территорий, которые удается захватить его войскам, постепенно наступая и продвигаясь вглубь. Речь идет о Днепропетровщине, которая не относится ни к тем четырем областям, на которые Путин имел виды и внес в конституцию РФ как российские, ни к тем, что должны войти в состав "санитарных зон". Тем не менее, в Днепропетровской области российские войска медленно, но продвигаются, применяя тактику "множества порезов".

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

