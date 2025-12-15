Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Посол РФ подтвердил, что Кремлю мирное соглашение с Украиной не нужно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное:

Российский посол заявил, что мирного соглашения между РФ и Украиной быть не может

Украина якобы должна готовиться к капитуляции

Кремлевский диктатор Владимир Путин и его приспешники уже несколько месяцев подряд заявляют о якобы готовности страны-агрессора России к миру. Многие им не верят.

И посол РФ в Великобритании Андрей Келин доказал, что действительно россиянам доверять не стоит. Он рассказал, что Россия на самом деле не хочет заключения мирного соглашения, ей нужно совсем другое.

Чего стремится достичь Россия в рамках мирных переговоров

Издание Clash Report опубликовало фрагмент разговора Келина с представителем СМИ. Российский посол сказал, что мирного соглашения между РФ и Украиной не должно быть. Зато, по состоянию на сейчас, якобы надо говорить о капитуляции Украины.

"Киев должен думать не о соглашении, а о ситуации на земле, ситуацию в экономике, ситуацию в Европе, где сейчас нет денег для Украины", - подчеркнул он.

Какие требования РФ ставит Украине в рамках мирных переговоров

Главред писал, что по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия передала США дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности для Украины.

Он цинично требует, чтобы Украина стала нейтральным государством, вспоминая 1990 год. Кремль требует, чтобы Киев придерживался принципов, которые были заложены в Декларации независимости Украины. При этом Лавров решил упустить тот факт, что в Декларации прежде всего речь идет о целостности, суверенитете и независимости Украины, что уже нарушила Россия.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Позиция России по окончанию войны - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами.

Накануне также министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласен с рядом положений мирного плана США и фактически требует капитуляции нашего государства.

Ранее сообщалось, что Кремль заявляет, что боевые действия не прекратятся, пока Украина не выведет войска, включая укрепленные города Краматорск и Славянск в Донецкой области.

Об источнике: Clash Report Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

