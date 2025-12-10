Путин не ограничится Донбассом: The Times раскрыло личные мотивы, движущие диктатором

Российская армия контролирует почти всю Луганскую область и более 80 процентов Донецкой.

О чем говорится в материале The Times:

ВСУ могут не согласиться на уступки для Кремля

Даже если Украина уступит Донбасс, Кремль вряд ли прекратит вторжение

Зеленский отверг обвинения в том, что "цепляется за власть"

Донбасс пострадал больше всех регионов после того, как российский диктатор Владимир Путин впервые отправил войска в Украину в 2014 году, а затем через восемь лет начал полномасштабное вторжение. Многие города разрушены, только в портовом Мариуполе, по данным президента Украины Владимира Зеленского, российские бомбардировки убили не менее 20 000 мирных жителей. Об этом пишет The Times.

В попытке заключить мирное соглашение, которое ускользает от него уже почти год, президент США Дональд Трамп старается надавить на Киев, чтобы передать Москве весь Донбасс, чтобы к Рождеству вступило в силу прекращение огня.

Кремль заявляет, что боевые действия не прекратятся, пока Украина не выведет войска, включая укрепленные города Краматорск и Славянск в Донецкой области.

ВСУ могут не согласиться на уступки для Кремля

Даже если бы Зеленский хотел уступить землю России, Конституция Украины говорит, что территория может быть отдана только после общенационального референдума - а провести его во время войны крайне сложно, если не невозможно, говорится в материале. Однако референдум не потребовался бы, если бы Киев просто вывел войска, формально не признавая российскую власть, пишет СМИ.

В то же время ведущий аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков считает, что часть военных могла бы не подчиниться приказу отступить из Донбасса - с непредсказуемыми последствиями для национального единства.

"Когда украинцев заставляют идти на неоправданные уступки, это пахнет национальным унижением - особенно для тех, кто сражается уже более 11 лет", - сказал он.

Российская армия контролирует почти всю Луганскую область и более 80 процентов Донецкой. Путин заявляет, что Россия захватит весь Донбасс, если Украина не сдастся. Но, как отмечает Белесков, бои за Краматорск и Славянск стоили бы Москве десятков тысяч жизней.

"Даже если в итоге вы потеряете территорию, лучше заставить врага заплатить высокую цену, а не создавать условия для его следующего наступления. Отступление без боя - политически трудно и военным образом опасно", - подчеркнул он.

Он также отметил, что даже если Украина уступит Донбасс, Кремль вряд ли прекратит вторжение.

"С точки зрения России, все эти планы (поддержанные США) - это не про реальное урегулирование, а про создание и использование расколов в Украине, чтобы потом продолжить наступление и еще больше укрепить свои позиции на переговорах", - говорится в сообщении.

Давление на Украину и позиция Киева

Хотя Зеленский и получил демонстрацию поддержки от европейских союзников в ходе встречи на Даунинг-стрит на этой неделе, его позиции ослаблены коррупционным скандалом, который привел в прошлом месяце к отставке Андрея Ермака - влиятельного советника, которого считали вторым человеком в стране, пишет СМИ.

Хотя уход главы ОП, безусловно, стал ударом для Зеленского, пока нет признаков, что это повлияло на переговоры с США.

"Многие начинают понимать, что реальное политическое влияние Ермака было значительно преувеличено", - написал политолог Владимир Фесенко, близкий к президентской администрации.

План, поддерживаемый США, также предусматривал проведение президентских выборов в Украине в течение 100 дней. Первый срок Зеленского должен был закончиться в прошлом году, но выборы перенесли из-за военного положения, введенного после вторжения России в 2022 году. Из-за этого в интервью Politico Трамп недавно заявил, что Украина "больше не демократия".

Зеленский отверг обвинения в том, что "цепляется за власть", и заявил, что Украина готова провести выборы в течение ближайших 60-90 дней, если Европа и США помогут обеспечить безопасность. "Я готов к выборам", - сказал он.

Трамп же рассчитывает завершить войну к Рождеству, дав Киеву считанные дни, чтобы ответить на предложение. Зеленский, в свою очередь, рассказал европейским лидерам, что на него оказывают давление, требуя быстрого решения по территориальным уступкам.

СМИ пишет, что Москва многократно давала понять, что ее вторжение в Украину - не только о территории. Главная цель - устранить так называемые "коренные причины" войны - это российское обозначение прозападного правительства в Киеве. Кремль также требует не допустить вступления Украины в НАТО и ограничить размер ее армии.

Однако первый премьер-министр Путина, ныне живущий в эмиграции, Михаил Касьянов отметил, что российский лидер одержим идеей добиться признания Западом российского контроля над всем Донбассом.

"Это вопрос уважения к нему и его власти - чтобы никто не мог подумать, что он слаб", - сказал эксперт.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана". Он подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент У Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

Другие новости:

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

