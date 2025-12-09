Тарас Тополя неожиданно заговорил о романтике: "Я не из тех"

Есть вещи, которые важнее букетов и конфет, убежден фронтмен Антител.

Тарас Тополя развод - певец поделился своим взглядом на романтику

Тарас Тополя рассказал, что считает настоящей романтикой в отношениях

Певец раскрыл карты незадолго до объявления о расставании с женой

За неделю до того, как Тарас и Елена Тополя объявили о разводе после 12 лет брака, лидер группы Антитела дал интервью, в котором рассказал о своем особом языке любви, который он привык использовать в отношениях.

Так Тополя признался, что романтика для него - не цветы по поводам и без. Нежные чувства он привык проявлять через заботу: обеспечивать партнеру комфорт и уют - вот что такое настоящая романтика для Тараса.

"Я не из тех, кто будет просто так цветы дарить. Для меня романтика - это сделать так, чтобы машинка ехала, чтобы у нее колесики были свеженькие, чтобы все работало. Для меня романтика - это организовать отдых, организовать какой-то быт, сделать так, чтобы было комфортно, чтобы ни в чем не было нужды. Какие-то такие вещи...", - объяснил свою позицию музыкант.

Тарас Тополя развод - певец поделился своим взглядом на романтику

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

