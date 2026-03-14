Сутки "растягиваются": раскрыта пугающая правда о научной аномалии

Изменение климата влияет на продолжительности суток / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Учёные выяснили, что вращение Земли постепенно замедляется, из-за чего продолжительность суток медленно увеличивается.

К такому выводу пришли исследователи из Венский университет и Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе, пишет Daily Mail.

По их данным, сейчас день удлиняется примерно на 1,33 миллисекунды за столетие — это самый высокий темп за последние миллионы лет.

Одной из причин называют глобальное потепление. Таяние ледников и полярных щитов повышает уровень океана, а вода смещается ближе к экватору. Из-за такого перераспределения массы планета вращается немного медленнее — по принципу фигуриста, который замедляется, разводя руки.

Хотя изменения практически незаметны для людей, они могут влиять на системы, где требуется предельно точное время, например спутниковую навигацию и GPS. Учёные предупреждают, что если потепление продолжится, к концу XXI века сутки будут удлиняться ещё быстрее.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

