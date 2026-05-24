Никакие не "орел и решка": как правильно назвать стороны монеты на украинском

Дарья Пшеничник
24 мая 2026, 12:26
Сегодня всё больше людей задаются вопросом, соответствуют ли эти названия сторон монеты украинской реальности.

Как сказать "орел и решка" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: НБУ, скриншот

Вы узнаете:

  • Что не так с названиями сторон монеты — "орлом" и "решкой"
  • Как правильно сказать на украинском

Популярное тревел-шоу, которое миллионы зрителей знают как "Орел и решка", имеет гораздо более украинские корни, чем кажется. Формат придумали именно в Украине, однако названия сторон монеты, ставшие основой концепции, пришли из русской традиции. И сегодня все больше говорящих задумываются: соответствуют ли они украинской реальности.

Идея шоу была проста: двое ведущих подбрасывали монету, и случайная сторона определяла, кто отправится в роскошное путешествие, а кто — в бюджетное. Но, как обратил внимание музыкант и блогер Рами Аль Шайер, на украинских монетах никогда не было орла — а значит, и само слово "орел" в этом контексте является чужеродным.

"На украинских монетах никогда не было орлов. Даже петухов не было", — напомнил блогер.

Исторически двуглавый орел действительно чеканился на монетах Российской империи, которые долгое время ходили на украинских землях. Именно из тех монет и возникла азартная игра "орлянка", которая и дала название стороне с птицей.

Не менее сомнительной оказалась и "решка". По словам Аль Шаера, ее связывают то с "ряхой" (то есть лицом), то с "решеткой" — и в любом случае это не исконно украинская лексика. Поэтому выражение "орел и решка" — скорее наследие чужой языковой традиции.

Блогер попытался найти украинские эквиваленты и наткнулся на ряд народных вариантов — от "лоб и затылок" до "герб и грива". Однако ни один из них не зафиксирован в словарях в значении сторон монеты. Зато сами слова "орел" и "решка" толковые источники приводят, хотя "решку" и маркируют как разговорную.

Так стоит ли ими пользоваться?

Если учесть, что на украинских монетах нет орла, — вряд ли. Тем более что существуют официальные термины, которыми пользуется даже Национальный банк: аверс (лицевая сторона) и реверс (обратная сторона). Оба происходят из латыни и давно стали международным стандартом.

Поэтому, если вы хотите избавиться от русских наслоений в речи, заменить "орел" и "решка" на аверс и реверс — самый точный и естественный путь.

О личности: Рами Аль Шайер

Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.

Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

