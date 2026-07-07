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Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Инна Ковенько
7 июля 2026, 23:19
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Глава МИД отметил, что Путину следует признать, что он никогда не победит в Украине.
Украина выступила с предложением Путину о прекращении войны
Украина озвучила предложение Путину о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, kremlin.ru

Главное из заявления Сибиги:

  • Украина имеет реалистичное предложение для Путина по завершению войны
  • Для достижения устойчивого мира Украина определила четыре ключевые составляющие
  • Путин не достигнет своих целей в Украине военным путем

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал четыре ключевых элемента, которые, по оценке украинской стороны, необходимы для завершения войны и достижения устойчивого мира. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства.

В МИД считают, что для устойчивого мира в Украине необходимы:

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  • Юридически обязательные двусторонние гарантии безопасности со стороны США;
  • Военное присутствие партнеров на территории Украины (так называемые "boots on the ground") при американской поддержке;
  • Членство Украины в ЕС как элемент гарантий безопасности;
  • Укрепление украинской армии и пакет мер поддержки для сдерживания дальнейшей агрессии.

Министр подчеркнул, что украинское предложение о завершении войны является "реалистичным и осуществимым" для Путина.

"Украинское предложение для Путина о завершении войны является реалистичным и осуществимым. Это шанс для его режима избежать коллапса", - подчеркнул министр.

Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен признать, что никогда не достигнет своих целей в Украине на поле боя.

Означает ли перемирие окончательное завершение войны - комментарий военного

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Антон Дзюбенко заявил, что многие украинцы ошибочно воспринимают возможную паузу в боевых действиях как завершение войны.

По его мнению, прекращение огня, скорее всего, станет лишь отсрочкой перед новой военной кампанией России против Украины.

Дзюбенко также напомнил, что у Украины уже был опыт "замороженного" конфликта после 2014 года, когда действовало перемирие, однако в 2022 году это не помешало России начать полномасштабное вторжение, в результате которого фронт растянулся более чем на тысячу километров.

Он подчеркнул, что даже в случае достижения политических договоренностей о перемирии Украина должна будет немедленно готовиться к возможной новой фазе войны.

"Не знаю, в какие сроки - через неделю, месяц, год или несколько, но россияне снова начнут войну и будут пытаться оккупировать наши территории", - подытожил он.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины - новости по теме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины перешла в качественно новую фазу, где ключевым полем боя становится воздушное пр

остранство. Он подчеркнул, что после остановки врага на суше и вытеснения его флота из моря именно технологии и дальнобойные дроны будут определять дальнейший ход противостояния.

Как сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас колеблется между окончанием войны, объявлением новой мобилизации или попыткой втянуть НАТО в прямое противостояние посредством воздушных ударов.

В то же время диктатор Владимир Путин ранее утверждал, что Россию якобы невозможно победить на поле боя, а Запад, по его словам, не добивается успеха в военном противостоянии и "переходит к другим методам воздействия".

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О личности: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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