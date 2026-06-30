Путин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко

Константиновка – приоритетное направление для россиян, они будут пытаться захватить город, чтобы открыть путь на Краматорск и Славянск, считает Антон Дзюбенко.

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Пауза не приведет к завершению войны, нужно будет готовиться к новой фазе и защите территорий – Дзюбенко / Источник: Коллаж: Главред, фото: Соцсети Black Raven

Донбасс остается эпицентром боевых действий российско-украинской войны. Пока на юге Силы обороны перерезают вражескую логистику, на востоке продолжаются тяжелые бои. Россияне активно наступают на западе Донецкой области, а украинские военные держат фронт и отбивают атаки. Враг стремится выйти на Славянск и Краматорск и не оставляет своих дальнейших агрессивных планов.

В интервью Главреду начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко рассказал, что происходит на Константиновском направлении, объяснил, почему следует ожидать мобилизацию в России, проанализировал планы противника и оценил перспективы завершения войны. Также он поделился видением современной беспилотной войны и особенностями рекрутинга в бригаде.

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Ваша бригада работает на Константиновском направлении. Сегодня это один из самых горячих участков на фронте. Какова там ситуация? Чем конкретно занимается батальон Black Raven?

Ситуация на Константиновском направлении сложная, но контролируемая. Противник пытается проводить активные штурмы и попасть в Константиновку, чтобы завладеть городом. Сейчас Константиновка имеет определенное стратегическое значение для россиян. Они стремятся захватить ее для того, чтобы рассказать в своих СМИ об очередной так называемой победе на поле боя и открыть дорогу на Дружковку.

Сегодня Дружковка – наш крайний форпост с юга перед Славянско-Краматорским направлением, которое является крупнейшей агломерацией Донецкой области. Славянск и Краматорск – два последних крупных города, где, несмотря на войну, еще остается жизнь. Именно поэтому Константиновка остается приоритетным направлением, на котором они демонстрируют активность.

Батальон беспилотных систем Black Raven работает в составе 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая ведет оборонительные бои на юго-западном направлении Константиновки. Работа заключается в поддержке пехоты и ряда подразделений на наших рубежах и удержании позиций. Мы планируем и выполняем свои задачи на тактическую глубину 15–20 километров от линии боевого соприкосновения. Это не яркие удары по территории противника, а ежедневная рутинная работа. В частности, она охватывает работу с пехотинцами, пилотами, легкой техникой, артиллерийскими системами, укрытиями и т.д.

Враг нацелился на Дружковку, но украинские воины держат оборону / DeepState

Что касается боевой работы, впечатляющие эпизоды раскрывать не буду, но могу рассказать о некоторых удачных и ярких поражениях вражеских целей. Например, нам удавалось поразить снаряженный БМ-21 "Град". Потом с помощью "Лелеки" смотрели, как детонируют реактивные снаряды. Кроме того, были различные военные операции с участием нашего батальона. Среди них – операция по стабилизации ситуации на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях. Также мы привлекались к операции в селах Веселое и Грузское. Тогда противнику удалось прорвать оборону в районе Доброполья на 10–15 км, а мы участвовали в контрнаступательных мероприятиях.

Лучшим критерием эффективности работы нашего батальона и бригады в целом является удержание рубежей, на которых мы стоим. На своей полосе мы работаем с августа 2025 года. Можно открыть DeepState, сравнить зону ответственности 93-й бригады по состоянию на 4 августа прошлого года и по состоянию на сейчас, и увидеть, что потери территорий минимальны, а мы достойно держим оборону.

Насколько я понимаю, именно на Константиновском направлении россияне активнее всего используют беспилотники. Какой тактикой руководствуется враг? Способен ли он длительно поддерживать наступательные действия?

Я бы не сказал, что россияне активнее всего используют БПЛА именно на Константиновском направлении. Они массированно применяют беспилотники на всех участках фронта. Надо понимать, что российско-украинская война – абсолютно новый формат военной кампании для всего мира. Если раньше беспилотная составляющая была новацией или дополнительным элементом классической войны, то теперь – это основной элемент. Причем – как у нас, так и у противника.

На нашем направлении беспилотников у врага очень много. Россияне используют их для поддержки пехотных групп, которые пытаются штурмовать наши позиции или инфильтрироваться. Враг стремится подавить украинские подразделения беспилотных систем, чтобы обеспечить продвижение своих штурмовиков. Поэтому сейчас противник активно работает в первую очередь против нашей беспилотной составляющей, а именно – средств огневой поддержки. Чтобы лишить нас возможности проводить разведку, наблюдение и наносить им огневое поражение.

Беспилотники на фронте – основа современной войны / Соцсети Black Raven

Если анализировать наступательные возможности противника, стоит обратить внимание на оценки военно-политического руководства нашего государства. В частности, на данные о том, что за месяц россияне на поле боя теряют больше личного состава, чем им удается привлечь в войско. Учитывая такую разницу, врагу в любом случае нужны дополнительные ресурсы для ведения дальнейших боевых действий и поддержания наступательных возможностей. Потому что наступление всегда сопровождается большими потерями, чем во время оборонительных действий.

Каким образом россияне будут привлекать личный состав в свое войско – путем мобилизации или создания новых условий для контрактной службы – вопрос открытый. Но я думаю, что в ближайшее время они будут принимать определенные решения. Иначе планы, о которых они постоянно говорят, реализовать будет невозможно.

По вашей оценке, насколько критическая ситуация у врага с личным составом? Правильно ли я понимаю, что если Кремль запустит мобилизацию, речь пойдет о частичных мероприятиях?

Я думаю, что мобилизация будет частичной. Вряд ли Кремлю нужна массовая мобилизация, которая способна усилить недовольство в обществе. Ведь враг уже использовал довольно значительный ресурс, когда заключал контракты за деньги с людьми, заключенными в местах лишения свободы. Тогда ряды их армии пополнили, условно говоря, не лучшие представители Российской Федерации. Поэтому в такой ситуации россияне понимают, что есть риск мобилизации всех.

По крайней мере на этом этапе войны российская мобилизация скорее всего будет не массовой, а точечной. Чтобы закрыть потребности, которые актуальны для врага по состоянию на сейчас, или реализовать текущие планы и задачи.

Сейчас главной целью для россиян остается полный захват Донецкой и Луганской областями. Потому стоит ждать мобилизацию.

Россия готовит частичную мобилизацию, чтобы захватить Донбасс, считает военнослужащий / Открытые источники

Россияне в своей пропаганде постоянно бравируют разными странными заявлениями. Они говорят о дедлайнах по захвату Донбасса и угрожают другим странам. По вашему мнению, каковы ключевые военные цели Кремля?

История, связанная с планами по оккупации Донецкой и Луганской областей – это для россиян только первый этап войны против Украины. Если, упаси Боже, чисто теоретически сложилась бы такая ситуация, что врагу удалось бы захватить Донбасс, тогда он мог бы пойти на первый шаг к паузе и переговорам с нами. Но я на сто процентов уверен в том, что и при таком сценарии продолжение войны – лишь вопрос времени. В дальнейшем россияне наращивали бы резервы, накапливали потенциал и готовились к следующей фазе с целью завладения другими территориями Украины.

По моему мнению, самая главная цель России – не оккупация Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей, а именно уничтожение Украины и нашей государственности.

Некоторые уже начали думать, что пауза равна завершению войны. Но прекращение боевых действий будет скорее отсрочкой новой российской военной кампании против Украины.

Сто процентов: пауза – не конец войны. Мы с 2014 года жили в состоянии замороженного конфликта и прекращения огня. Потом наступил 2022 год и началось полномасштабное вторжение, что привело к появлению линии фронта длиной более тысячи километров. Поэтому даже если на политическом уровне будет согласовано перемирие, нам в тот же день всем государством надо будет готовиться к новой фазе войны. Не знаю, в какие сроки – через неделю, месяц, год или несколько – но россияне снова пойдут войной и будут пытаться оккупировать наши территории.

Давайте теперь поговорим о беспилотных системах. Во время российско-украинской войны произошла настоящая дроновая революция. Дроны делают почти все: ведут разведку, проводят эвакуацию, корректируют огонь и наносят удары по врагу. Что такое беспилотная война глазами военного?

Сейчас мы имеем уникальный, первый в мире и истории опыт войны в подобном формате – с использованием беспилотной составляющей. Ни одна война еще не была настолько высокотехнологичной, как российско-украинская. Практика использования БПЛА, безусловно, изменит мировой взгляд на войну: она показывает, в каком направлении должна развиваться армия, чтобы быть сильной.

И мы уже видим, как партнеры в Европе меняют направление военного развития, с учетом нашего опыта. Если раньше мир 100 лет строил танки и артиллерийские системы, вкладывая в их развитие миллиарды долларов, чтобы вести на суше войну, то сегодня все активно начинают развивать именно направление беспилотных систем. Наша война показала, что ведение современных боевых действий с помощью беспилотников – это настоящий must have.

Во время войны в Украине произошла дроновая революция, но БПЛА существенно усложнили боевые действия – Дзюбенко / Соцсети Black Raven

Впрочем, стоит отметить, что с развитием беспилотных систем война для военных стала намного сложнее. С одной стороны – сейчас уже нет такого сумасшедшего количества артобстрелов, которое было в 2022 году. Тогда россияне безбожно применяли артиллерию: уничтожали и перекапывали лесополосы и поля. Но с другой – беспилотная война внесла в боевые действия очень много трудностей.

Почему воевать стало намного сложнее? Потому что использование беспилотных систем привело к появлению такого явления, как "килл-зона". С каждым годом войны "килл-зоны" только увеличиваются. Если в 2022 году для того, чтобы добраться до пехотных позиций, можно было, условно говоря, заскочить в машину или БМП, то сегодня уже даже пилоты вынуждены преодолевать до позиций расстояние в 5–10 километров. В зависимости от погодных условий и обстановки, на это уходит от 1 дня до 3 недель.

Поэтому такая война стала очень тяжелой. Особенно для нашей пехоты, которая несет на своих плечах все тяготы беспилотной войны. Мы все хорошо знаем, что пребывание пехотинцев на позициях может длиться месяцами, а их обеспечение проводится с помощью БПЛА или роботизированных систем. И бывают ситуации, когда эвакуация становится возможной только благодаря работе наземных роботизированных комплексов.

Таким образом, для меня как военного, беспилотные системы стали фактором, который больше всего усложняет возможность ведения боевых действий. Вместе с тем, БПЛА во многом нам помогают. Например, они позволяют компенсировать недостаток личного состава или заменяют бойца. Ведь все-таки нашим главным ресурсом являются люди, и лучше терять беспилотники, чем личный состав.

Правильно ли я понимаю, что сегодня фокус ведения войны смещается от занятия территорий к истощению врага, в частности, путем нарушения его логистики?

В современных реалиях войны мне очень сложно представить, как можно вести активные наступательные действия и достигать в них успеха, без колоссальных потерь личного состава, к которым прибегает враг. Россияне в таких боях теряют тысячи или даже сотни тысяч людей. Мы понимаем, что во время каждой военной операции и освобождения оккупированной территории случаются потери личного состава. И как бы тяжело это сейчас ни прозвучало, во время выполнения задач есть допустимые потери. Но у россиян просто сумасшедшие потери. Терять каждые 100 метров столько людей, как делает враг, это бессмыслица.

Трудно сказать, как в эпоху беспилотной войны выполнять масштабные наступательные операции. К тому же сложно понять, как в условиях развития беспилотных систем и с "килл-зонами" будут действовать другие государства во время войны, когда надо наступать и захватывать территории на суше. Приведу такой пример: на нашем направлении расстояние от линии боевого соприкосновения составляет примерно 15–20 километров. Это дистанция, на которой постоянно находишься в зоне риска ударов FPV-дронов. Серьезная такая "килл-зона", очень опасный участок. И чем ближе к линии соприкосновения, тем выше риски.

Россия в ноябре прошлого года решила создать собственный отдельный род войск из беспилотных систем. По вашему мнению, какой у них потенциал? Что можно сказать о сильных, слабых сторонах и их технологиях?

Сегодня беспилотные системы используют любые воинские части или соединения. Дроны применяют все по обе стороны фронта: от пехотных бригад до подразделений инженерного обеспечения. Беспилотники адаптируют под задачи, которые выполняются военными. Поэтому я вообще удивился, почему россияне так поздно создали отдельный род войск беспилотных систем. Так же, как и мы, они давно понимают, что беспилотная составляющая стала базой ведения боевых действий. Подробной информацией о создании самого рода войск не владею, но могу рассказать, как в целом работает российская беспилотная составляющая.

Россияне – одна из сторон этой первой в мире высокотехнологичной войны, поэтому их потенциал – значителен. Во время боевых действий, особенно на тактическом уровне, они используют фактически такие же беспилотники, как и мы. В частности, это радиоуправляемые БПЛА и дроны на оптоволокне. Также используются идентичные средства разведки коптерного типа. Так что в этом плане мы очень похожи.

У россиян значительный потенциал БПЛА, особенно самолетного типа, у них очень много дешевых и эффективных дронов – Дзюбенко / Википедия

По моему мнению, очень сильная сторона у врага – это "крылья" (БПЛА самолетного типа, – ред.). Особенно "крылья", которые работают на тактическом уровне – ударные и разведывательные. Если в 2022 году россияне начинали с "Орланов", то сейчас беспилотников такого типа у них очень много. Россияне используют невероятное количество этих БПЛА, и они неплохо работают.

Если оценивать вражеский потенциал в целом, стоит отметить, что Российская Федерация, к сожалению, остается финансово стабильным государством и до сих пор имеет доступ к комплектующим. Мы прекрасно знаем, что даже при дефиците компонентов они пользуются китайскими комплектующими или даже европейскими, которые попадают к врагу третьими путями. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать снижения возможностей противника в беспилотной составляющей.

Беспилотные системы – одно из самых популярных направлений среди украинцев, которые мобилизуются в армию. И Black Raven также приглашает присоединяться к своим рядам. Кого именно вы ищете? Какие навыки должны быть у новобранца и что его ждет?

В первую очередь мы ищем пилотов и споттеров. Это ключевые должности нашего батальона, а именно – люди, которые непосредственно выполняют полетные задачи и входят в экипаж беспилотных систем.

Кроме того, мы приглашаем к себе боевых водителей, которые будут вывозить бойцов ближе к линии соприкосновения, чтобы они заступали на позиции.

Дроны – это все-таки история о развитии и технологиях, поэтому мы также ищем инженеров и радиотехников. Очень нужны программисты: работы с программным обеспечением много, есть перспективные направления, но специалистов не хватает.

В Black Raven много работы, на некоторых направлениях специалистов не хватает – Дзюбенко / Соцсети Black Raven

Также, конечно, нужны и боевые медики.

В общем, мы готовы рассматривать всех кандидатов, у которых есть желание присоединиться к Силам обороны в составе нашего батальона. Обязательно рассмотрим любую заявку. Главное, чтобы у кандидата было состояние здоровья, необходимое для выполнения задач, и желание работать. Дальше мы уже научим и поможем.

Более того, сейчас мы делаем огромный акцент на обучении и уделяем ему очень большое внимание. Наша бригада получила аккредитацию, и мы уже выпустили первый курс базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Это на самом деле очень крутая история, когда есть возможность обучать рекрутов на мощностях бригады, а не в учебных центрах. Кроме бригадных инструкторов, к БОВП привлечены представители наших батальонов и подразделений, которые помогают рекрутам и контролируют процесс подготовки.

Акцентирую внимание и на том, что подготовка гражданских и кандидатов с боевым опытом будет несколько отличаться.

Гражданские могут присоединиться к нам путем мобилизации или заключения контракта. Они будут проходить базовую общевойсковую подготовку, которая продлится 51 сутки. Далее их ждет профессиональная подготовка. Получат военно-учетную специальность и станут, например, пилотами. Новые военнослужащие обязательно будут проходить период адаптации в подразделении. Потом – дополнительная подготовка в батальоне перед тем, как людей будут привлекать на боевые позиции, где они вместе с командирами будут выполнять задачи. Это все нужно для того, чтобы лучше адаптировать бойцов к коллективу и боевым условиям. Такие процедуры обязательны. Если сравнивать с 2022–2023 годами, сейчас подготовка в Вооруженных силах вышла на абсолютно другой уровень.

Для действующих военнослужащих или тех, кто вернулся из СОЧ (самовольного оставления части), процедура другая. По большей части они уже прошли БОВП и могут иметь профессиональную подготовку. В таких случаях сроки обучения и подготовки будут зависеть от конкретного человека и его готовности к выполнению задач.

У россиян значительный потенциал БПЛА, особенно самолетного типа, у них очень много дешевых и эффективных дронов – Дзюбенко / Википедия

Как кандидат может присоединиться к вашему батальону? Куда лучше обращаться, чтобы получить необходимую информацию?

Есть много способов. Можно обратиться на официальные Интернет-ресурсы бригады. Например, зайти на сайт или страницы в социальных сетях. Бригада и батальон представлены в Facebook, Telegram и Instagram. Также у нас есть лендинг, где можно оставить свои контактные данные, и электронная почта. Отдел рекрутинга бригады обязательно свяжется с кандидатом и будет его сопровождать, пока он не станет военнослужащим. Уже после этого сопровождение будут оказывать подразделения, где человек начнет проходить службу.

К тому же человек может обратиться в Первый рекрутинговый центр. Просто прийти и сказать, что есть желание проходить у нас военную службу. Там предоставят всю необходимую информацию. Главное – желание, а найти нас не сложно.

Присоединиться к батальону могут и те военнослужащие, которые сейчас находятся в СОЧ?

Да, конечно. Сейчас очень активно обсуждается постановление Кабмина №768, которое предусматривает реформы в Вооруженных силах. Кроме изменений сроков военной службы и повышения выплат, документом предусмотрено урегулирование вопросов в отношении военнослужащих, которые самовольно оставили часть. И раздел о СОЧ – один из самых крутых во всем постановлении.

Почему я так считаю? Потому что всем военнослужащим, независимо от того, какое это по счету самовольное оставление части, дается еще один шанс. Проблема СОЧ стала привычной ситуацией, но не надо забывать, что такие действия – правонарушение, которое влечет за собой уголовную ответственность. Большой плюс в том, что государство в очередной раз дает возможность такой категории военнослужащих вернуться в войско. Причем по упрощенной процедуре – намного быстрее, чем было до 12 июня. Эта история будет работать 100 дней.

Объясню, как это работает. Если у человека есть желание вернуться в войско, он может воспользоваться приложением Армия+ или напрямую обратиться в наш отдел рекрутинга, который обеспечит сопровождение и поддержку военнослужащего. Для военнослужащего, который самовольно оставил часть, возможны два сценария: либо суд уже принял решение о прекращении службы, либо еще нет. Но в любом случае, этот человек может быть зачислен сразу в список воинской части или включен по решению Генерального штаба во временный личный состав. Таким образом, он сможет проходить службу в составе подразделения, а параллельно будет решаться вопрос с его уголовным производством.

Для возвращения в войско из СОЧ больше не надо ждать решения суда – Дзюбенко / Минобороны Украины

Например, до вступления в силу постановления у нас была такая проблема: для восстановления на службе военнослужащего, который вернулся из СОЧ, было обязательным решение суда. Только после этого военный попадал в штат подразделения. И этот вопрос требовал много времени. У нас есть случаи, когда человек ждет решения суда от двух месяцев до полугода. Влияют разные факторы: отсутствие судьи, погодные условия, воздушные тревоги и т.д. Человек продолжает ждать, и кроме котлового обеспечения, ничего не получает. Денежного вознаграждения нет, а человеку надо как-то существовать и кормить семью. А вот новое постановление внедряет модель, в которой этих проблем уже не будет.

На сайте Министерства обороны уже сообщили, что более 200 военнослужащих подали рапорты на новые контракты через Армия+. Надеюсь, рапортов будет больше, потому что это крутая история.

А есть ли связь между гражданской профессией человека и будущим в батальоне? Кандидату обязательно иметь техническое образование? Проще говоря, может ли человек с гуманитарным образованием стать эффективным оператором БПЛА?

Это абсолютно возможно. Ключевое – желание. Гуманитарий стопроцентно может стать специалистом в беспилотных системах или пилотом и занимать другие должности.

У нас есть топовый пилот, который сейчас работает инструктором в батальоне. Так вот, в гражданской жизни он работал на предприятии, где делали мороженое. Это не помешало ему стать одним из лучших пилотов батальона и неоднократным победителем в "Диких дронах".

Кроме того, возраст тоже не препятствие. В батальоне служат люди от 18 до 60 лет. Средний возраст – 36 лет. И каждому, в зависимости от навыков и возраста, мы нашли место. Безусловно, если говорить о пилотах, молодым людям, которые больше увлекаются гаджетами и компьютерными играми, может быть чуть проще освоить пилотирование, чем тем, кому 40 лет. Но в целом, все зависит от желания, и никаких сложностей нет.

Кстати, вы упомянули о "Диких дронах". В мае "Холодный Яр" выступил соорганизатором этих соревнований, а Black Raven завоевал 1-е место в общекомандном зачете. Что это за турнир? В чем заключается формат соревнований и какие задачи выполняют участники?

Первые "Дикие дроны" состоялись 24 мая 2024 года в Киеве на Венецианском острове во время турнира "Дикая гонка". В дальнейшем мы проводили "Дикие дроны" как самостоятельные соревнования: сначала на Киевщине, потом – в Каменец-Подольском. В мае этого года провели их в Трускавце. Мы участвуем в этих соревнованиях, а наш главный сержант с псевдонимом Седой – один из организаторов и основателей мероприятия.

"Дикие дроны" постоянно развиваются. Каждый раз мероприятия становятся масштабнее – присоединяется все больше людей. Добавляются новые упражнения и программы, стараемся сделать турнир интереснее. В мае проводились командные зачеты, индивидуальные дисциплины, соревнования на FPV, Mavic и ударных бомберах. В планах на следующее мероприятие – добавить еще и роботизированные комплексы.

Спортивная составляющая действительно имеет значение, пилотам очень интересно посоревноваться. Привлечены топовые пилоты из разных подразделений Сил обороны. Они соревнуются в навыках пилотирования, чтобы выявить, кто сильнее.

На следующих "Диких дронах" планируется добавить в соревнования наземные роботизированные комплексы – Дзюбенко / Соцсети Black Raven

Но я бы прежде всего акцентировал внимание на других вещах.

Во-первых, пилоты, которые постоянно выполняют боевые задачи и находятся в "килл-зоне", получат возможность немножко передохнуть и побыть среди своих.

Во-вторых, к ивенту привлекаются отечественные производители, которые делают дроны и могут поделиться с нами новыми техническими решениями. К тому же компании могут получить фидбек от пилотов, которые непосредственно применяют БПЛА на фронте, и передать им свои пожелания по улучшению продукции.

В-третьих, на "Дикие дроны" приходят люди с желанием инвестировать или помогать Силам обороны.

В общем, "Дикие дроны" – мощная история, которую надо масштабировать. В дальнейшем мы будем их развивать, привлекать все больше подразделений, и расширять соревнования и конкурсы.

Полномасштабная российско-украинская война длится уже более четырех лет. Каждый человек переживает разные события и имеет особые истории. Что больше всего поразило именно вас?

Трудно сказать. Пожалуй, меня больше всего поразил сам факт начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Долгое время, даже находясь в подразделении, я не мог осознать, что это на самом деле произошло. Скажу откровенно: я был человеком, который до конца не верил в такой сценарий.

Любую войну хочется запомнить, условно говоря, с положительной стороны. Хотя в войне вообще ничего хорошего нет, но успехи откладываются в памяти и хочется их вспоминать.

К сожалению, наша бригада не принимала активного участия в этих операциях, но с точки зрения эмоций для меня чрезвычайно важными стали наши контрнаступления 2022 года на Слобожанском и Херсонском направлениях. Тогда удалось освободить очень большие территории на Харьковщине и Херсонщине, в частности – город Херсон. Это победы, которые в то время стали не только территориальными достижениями, но и привели к эмоциональному подъему. Когда армия достигает успеха, моральное состояние личного состава и людей в государстве на высоком уровне.

Также для меня впечатляющим событием стала Курская операция. Действия наших сил на территории противника тронули весь мир. Это было очень неожиданно.

Такие положительные эмоции я могу вспомнить в первые годы войны. К сожалению, за последние два года больших эмоциональных всплесков не припоминается. Мы в основном в обороне, а главная задача – удержать рубежи, на которых стоим, и развивать Силы обороны, чтобы в дальнейшем вернуть свои территории. Даже не представляю, как это сейчас можно сделать военным путем, однако нам надо и дальше над этим работать.

Вступайте в ряды батальона Black Raven.

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