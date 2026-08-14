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Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю

Анна Косик
14 августа 2026, 13:30
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Исследователи назвали причину возмущения магнитного поля.
Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю
Прогноз магнитных бурь на 14–16 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда геомагнитная активность повысится
  • Будет ли магнитная буря затяжной

В ближайшие несколько дней на геомагнитную активность Земли будет влиять поток быстрого солнечного ветра, движущийся от корональной дыры на Солнце. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Исследователи обнаружили, что 14–15 августа ожидается магнитная буря G1. Уже на следующий день магнитное поле Земли стабилизируется, хотя активность все еще будет повышенной.

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Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю
Магнитные бури 14–16 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 4,3, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. Солнечная вспышка С4 также соответствует желтому уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, уже находится на красном уровне. Завтра, 15 августа, К-индекс снизится до 3,7, то есть до зеленого уровня.

Колебания достигли почти 5-балльного уровня: магнитная буря G1 накрывает Землю
Прогноз геомагнитной активности на 14–16 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярнои проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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