У Зеленского возникла проблема с назначением посла Украины в США: что известно

Поиск посла Украины в США продолжается с июля, а решения по оружию, ПВО и возможному возобновлению мирных переговоров принимаются уже сейчас.

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Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Кратко:

Зеленский до сих пор не нашел посла Украины в США

Свириденко отказалась от должности, другие кандидаты тоже

Вакансия может оставаться открытой до промежуточных выборов в США

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Президент Владимир Зеленский уже несколько недель не может заполнить вакансию посла Украины в США и до сих пор не имеет кандидата, способного представлять Киев в администрации Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют оценки двух бывших высокопоставленных чиновников и четырёх депутатов, которые описывают поиск как безрезультатный, сообщает Politico.

Первоначальный сценарий предполагал быстрые кадровые перестановки: по словам бывшего высокопоставленного украинского чиновника и республиканского эксперта по внешней политике, глава государства ускорил кадровые перестановки, чтобы освободить место для вице-премьера Юлии Свириденко. Ее отказ перечеркнул весь замысел.

"Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в США", - заявил Зеленский на пресс-конференции в конце июля.

Планка, которую президент публично установил для будущего посла, сужала круг поиска еще до начала собеседований - он говорил, что речь идет о человеке уровня заместителя премьер-министра, министра или премьера. Однако и последующие потенциальные кандидаты отказывались работать с "непредсказуемой администрацией" Трампа, отмечает Politico.

"Никто из них на самом деле не подходит"

Причина отказов, по оценке бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, кроется не в недостатке амбиций, а в условиях, на которые придется согласиться. Люди с достаточным авторитетом и квалификацией, считает она, не готовы принимать эти условия - а значит, выбор для президента резко сужается. Реалистично, назначенец должен был бы происходить из ближайшего окружения Зеленского, но среди этих людей нет никого, кто серьезно соответствовал бы такой роли.

Еще жестче формулирует проблему бывший депутат, пожелавший остаться анонимным.

"Представлять ситуацию так, будто никто не хочет занимать эту должность, было бы чрезмерным упрощением. Конечно, есть люди, которые стремятся к этой работе, но никто из них на самом деле не подходит. Зеленскому трудно найти замену", - сказал он.

Цена пустого кабинета в Вашингтоне

Временное совпадение для Киева крайне невыгодно: журналисты фиксируют признаки того, что Белый дом может вскоре попытаться возобновить мирный процесс. В таком случае, говорится в материале, дипломат в Вашингтоне должен обладать политическим весом для достижения договоренностей, мандатом выступать от имени президента, навыками ориентироваться в администрации с быстро меняющейся политикой - и в то же время лоббистскими ресурсами в Конгрессе.

Параллельно принимаются решения по вооружениям, противовоздушной обороне, логистике и обмену разведданными - и именно здесь Украина может оказаться без влиятельного политика, который отстаивал бы ее позицию, а также без представителя при формировании условий возобновления переговоров.

Наиболее вероятный сценарий, который озвучивают в парламенте, - оставить должность вакантной до ноябрьских выборов в Конгрессе.

"Вполне вероятно, что Зеленский никого не назначит до промежуточных выборов в США. Трудно будет судить, кто лучше всего впишется в политическую ситуацию, пока эти выборы не состоятся", - заявил депутат Ярослав Юрчишин.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о масштабном обновлении правительства и кадровых изменениях в государственных органах. По его словам, Украине нужна новая политическая стратегия, которая потребует перезапуска Кабинета министров и перераспределения ответственности по ключевым направлениям.

Увольнение Стефанишиной с поста посла в США

Напомним, ранее Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла Украины в США. Документ опубликован на сайте главы государства, а нового назначения пока нет. Стефанишина работала в Вашингтоне с августа 2025 года, до этого была вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В своем посте в Facebook она пояснила, что решение сложить полномочия приняла самостоятельно в связи с личными обстоятельствами. Она назвала работу послом в США во время войны величайшей честью в жизни и поблагодарила президента за доверие. Среди результатов своей деятельности дипломатка отметила увеличение поставок американского оружия и закрепление поддержки Украины в законодательстве США.

Стефанишина подчеркнула, что достигнутые договоренности между Киевом и Вашингтоном не зависят от смены должностных лиц или администраций. Она отметила, что Украина превратилась из государства, которому помогают, в страну, в которую инвестируют и чьи технологии покупают. Завершая выступление, экс-дипломатка заявила, что продолжит работать на благо Украины там, где будет наиболее полезна.

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Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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