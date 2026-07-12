В Украине готовится отставка премьера и перезапуск кабмина: Зеленский раскрыл подробности

По словам Зеленского, теперь за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать отдельный чиновник с соответствующим опытом и полномочиями.

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Зеленкский, Кабмин, Свириденко / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/KabminUA

Что произошло:

Зеленский анонсировал масштабное обновление правительства

Кабмин перезапустят для реализации новой стратегии

Изменения затронут и руководство правоохранительных органов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабном обновлении правительства и кадровых изменениях в государственных органах. По его словам, Украине необходима новая политическая стратегия, которая потребует перезапуска Кабинета министров и перераспределения ответственности по ключевым направлениям.

По словам Зеленского, теперь за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать отдельный чиновник с соответствующим опытом и полномочиями.

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Президент отметил, что особое внимание будет уделено сотрудничеству с США, Европейским Союзом, соседними государствами, странами Ближнего Востока и Персидского залива, Китаем, а также работе с международными организациями.

Среди главных задач он назвал развитие сотрудничества с Вашингтоном в сфере безопасности, в частности реализацию договоренностей о лицензированном производстве систем Patriot, продвижение европейского антибаллистического проекта и дальнейшее движение Украины к членству в ЕС.

Кроме того, по словам президента, новое внимание будет уделено отношениям с соседними государствами, прежде всего с Польшей и Венгрией.

Зеленский подчеркнул, что изменения коснутся не только внешней политики, но и внутреннего управления государством.

Он заявил, что правительство должно сосредоточиться на усилении поддержки прифронтовых и приграничных регионов, увеличении поставок вооружения и беспилотников для армии, подготовке страны к зимнему периоду, а также ускорении реформ государственных компаний.

Отдельным приоритетом президент назвал реализацию международных проектов по восстановлению Украины.

В связи с этим, по словам главы государства, страну ожидают кадровые изменения.

"Соответственно, в Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии", - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что уже обсудил детали предстоящих изменений с премьер-министром Украины Юлия Свириденко.

По его словам, стороны пришли к выводу, что для выполнения новых задач необходимо обновление состава Кабинета министров.

"Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета министров", - отметил Зеленский.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины / Инфографика: Главред

Глава государства поблагодарил Свириденко за работу на посту премьер-министра и сообщил, что предложил ей возглавить новое важное направление сотрудничества с одним из ключевых международных партнеров Украины.

Президент также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит необходимые кадровые решения.

Помимо изменений в правительстве, Зеленский анонсировал обновление руководящего состава правоохранительных органов.

Кто будет новым премьером?

По информации нардепа Ярослава Железняка, рассматривается сразу несколько вариантов.

Первый вариант возвращения на должность Дениса Шмыгаля, который занимал её до 17 июля 2025 года, а в настоящее время является министром энергетики.

Вторым кандидатом на эту должность называют Михаила Федорова, который лишь в начале года возглавил Министерство обороны.

Также сообщается, что премьер-министром может стать Игорь Терехов, который в настоящее время является мэром Харькова.

Четвертой кандидатурой называют Сергея Корецкого, действующего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Реакция Свириденко

Юлия Свириденко в своем Telegram поблагодарила коллег и президента, заявив что продолжит работать на благо Украины.

"Благодарю всю правительственную команду за работу на благо государства во время больших испытаний. Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны, уделяя особое внимание прифронтовым регионам, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили самую тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства - экономику", - отметила Свириденко.

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