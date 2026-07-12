Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

Виталий Кирсанов
12 июля 2026, 12:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
13 июля особенно призывали быть смиренными, честными, милосердными и дружелюбными к окружающим.
Какой церковный праздник 13 июля
Какой церковный праздник 13 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 13 июля
  • Что можно делать 13 июля
  • Что нельзя делать 13 июля

В понедельник, 13 июля, по новому церковному календарю православная церковь Украины отмечает Собор святого архангела Гавриила - одного из главных небесных вестников, через которого, согласно священному писанию, Бог открывал людям свою волю. Этот день напоминает верующим о значении веры, смирения и готовности следовать божьему замыслу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 июля

Архангел Гавриил также особо почитается 26 марта - на следующий день после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Однако именно 13 июля посвящено его отдельное соборное прославление.

видео дня

Имя Гавриил в переводе с древнееврейского означает "Бог - моя сила" или "Сила Божья". В христианской традиции он считается символом благой вести, духовной мудрости, надежды и милосердия. Именно архангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении Иисуса Христа, а также неоднократно являлся людям, передавая важные Божьи откровения.

Кроме того, 13 июля церковь чтит память преподобного Стефана Савваита и святителя Юлиана, епископа Кеноманийского.

Преподобный Стефан родился в благочестивой христианской семье и с юных лет стремился к молитвенной и подвижнической жизни. Оставив мирскую суету, он вступил в Лавру святого Саввы Освященного неподалеку от Иерусалима, благодаря чему получил прозвище Савваит.

В монастыре святой прославился строгим соблюдением поста, усердной молитвой, смирением и готовностью помогать каждому. Согласно церковному преданию, он часто уединялся для непрестанной молитвы, считая главным духовным подвигом очищение сердца от гордости, гнева и суетных мыслей.

Со временем Стефан приобрел славу мудрого наставника. За духовным советом к нему обращались не только монахи, но и миряне. Он учил, что истинная сила человека заключается не во власти или богатстве, а в покаянии, любви к Богу и смирении. Особое внимание преподобный уделял внутренней молитве и призывал сохранять мир в душе, не отвечая злом на зло.

Жизнь святого пришлась на непростой период для христиан Палестины, когда монастыри неоднократно подвергались нападениям. Несмотря на испытания, Стефан оставался верен монашескому служению и не оставлял молитвенного правила.

В этот день также вспоминают святителя Юлиана - первого епископа Кеноманийского, который жил в III-IV веках и считается одним из первых проповедников христианства в Галлии, на территории современной Франции.

По преданию, святой Юлиан посвятил свою жизнь распространению Евангелия среди язычников. Возглавив епископскую кафедру в городе Кеномания (ныне Ле-Ман), он основывал христианские общины, крестил новообращенных и заботился о духовном наставлении верующих.

Святитель снискал уважение благодаря своему милосердию, кротости и бескорыстному служению людям. Церковное предание также приписывает ему дар чудотворения - по его молитвам исцелялись больные, получали помощь нуждающиеся и укреплялись в вере сомневающиеся.

Приметы 13 июля

  • Если день солнечный и теплый - лето будет продолжительным и урожайным.
  • Дождь 13 июля предсказывает влажную погоду еще несколько дней.
  • Утренняя роса обильная до ясного и жаркого дня.

Что нельзя делать 13 июля

Осуждаются злословие, ссоры, зависть, алчность, клевета, распространение сплетен, злоба, стремление к мести и отчаянию, ведь они разрушают душевный мир и отдаляют человека от Бога. Существовало поверье, что люди, совершающие зло, обманывающие других или живущие во грехе, могут понести наказание Божие, символом которого называли удар молнии. Именно поэтому в этот день особенно призывали быть смиренными, честными, милосердными и дружелюбными к окружающим.

Что можно делать 13 июля

В народной традиции 13 июля называли Гаврилом Летним. Несмотря на то, что большие церковные праздники обычно связывали с отдыхом от тяжелого труда, в этот день особенно ценили трудолюбие. Считалось, что добросовестная работа и усердие принесут человеку щедрый урожай, благополучие и благосклонность Бога на весь год.

Читайте также:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

14:11Война
"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:47Фронт
РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

У популярного российского певца отказали ноги

У популярного российского певца отказали ноги

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

Последние новости

14:13

Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

14:11

РФ будет атаковать все, что сможет: "Флеш" объявил о новой фазе войны и угрозах

13:53

Зачем ставить кофейную гущу с содой в холодильник: незаменимый лайфхак

13:47

"Идут малыми группами": оккупанты усилили давление на Лиманском направлении

13:42

Китайский гороскоп на завтра, 13 июля: Тиграм - уступки, Петухам - накал страстей

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
13:27

РФ готовит новую угрозу: Флэш объяснил, почему над Украиной стало меньше Шахедов

13:00

В Австралии миллионы кроликов, но их не едят: основные причины табу

12:58

В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

12:56

Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в домеВидео

Реклама
12:54

Клиентка ПриватБанка лишилась 10 тысяч гривен: женщина во всем винит банк

12:16

Умер Линдси Грэм: что сенатор говорил о войне в Украине, Путине

12:14

ВСУ разгромили танкеры, паромы и НПЗ: раскрыты последствия ударов по РФ

12:04

Погода на вторую половину лета — приметы 13 июля, которые обязательно сбудутся

12:02

Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

11:47

Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

11:08

Финансовый гороскоп на 13–19 июля: Львам — терпение, Девам — баланс расходов

10:56

В Украину вернется жара до +35 градусов: когда закончатся дожди и грозы

10:52

ПВО Украины пропускает 92% баллистики: СМИ назвали главную уязвимость Киева

10:30

Любовный гороскоп на 13–19 июля: Тельцам — гармония, Львам — поддержка

09:34

Тотальный блэкаут в Крыму: взрывы гремели сразу в нескольких районах полуострова

Реклама
09:27

Скончался сенатор США Линдси Грэм: реакция Украины

08:40

Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: есть погибшие

08:35

Бензина станет еще меньше: дроны атаковали стратегический НПЗ России, деталиВидео

08:10

Что на самом деле поразили дроны СБУ в России: Копытько раскрыл правдумнение

07:36

РФ атаковала Харьков "Шахедами": повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

05:36

Гороскоп на завтра, 13 июля: Ракам — удовольствие, Львам — перемены

04:44

Что положить в чужую посуду перед возвращением — народная приметка

04:16

Лучшая жена по дате рождения: психолог рассказала, кто она

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с помидорами за 51 с

03:03

Именины с 13 по 19 июля — кто будет отмечать именины на следующей неделе

01:46

Сенсационное открытие: следы жизни на Марсе могут быть совсем рядом

11 июля, суббота
23:55

Киркоров поставил крест на своей проблемной дочери

23:24

О бесконечной прополке можно забыть: простой трюк избавит участок от сорняков

23:00

У популярного российского певца отказали ноги

22:31

"Не хотим его видеть": Навроцкий сделал скандальное заявление в отношении Украины

22:14

Комбриг ВСУ ушел в бега: раскрыто громкое подозрение в похищении и убийстве

21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

Реклама
20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:10

"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путинамнение

19:05

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

18:42

Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомыхВидео

18:32

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадкиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять