Какой церковный праздник в Украине 13 июля: как правильно отметить

13 июля особенно призывали быть смиренными, честными, милосердными и дружелюбными к окружающим.

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Какой церковный праздник 13 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 13 июля

Что можно делать 13 июля

Что нельзя делать 13 июля

В понедельник, 13 июля, по новому церковному календарю православная церковь Украины отмечает Собор святого архангела Гавриила - одного из главных небесных вестников, через которого, согласно священному писанию, Бог открывал людям свою волю. Этот день напоминает верующим о значении веры, смирения и готовности следовать божьему замыслу. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 июля

Архангел Гавриил также особо почитается 26 марта - на следующий день после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Однако именно 13 июля посвящено его отдельное соборное прославление.

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Имя Гавриил в переводе с древнееврейского означает "Бог - моя сила" или "Сила Божья". В христианской традиции он считается символом благой вести, духовной мудрости, надежды и милосердия. Именно архангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении Иисуса Христа, а также неоднократно являлся людям, передавая важные Божьи откровения.

Кроме того, 13 июля церковь чтит память преподобного Стефана Савваита и святителя Юлиана, епископа Кеноманийского.

Преподобный Стефан родился в благочестивой христианской семье и с юных лет стремился к молитвенной и подвижнической жизни. Оставив мирскую суету, он вступил в Лавру святого Саввы Освященного неподалеку от Иерусалима, благодаря чему получил прозвище Савваит.

В монастыре святой прославился строгим соблюдением поста, усердной молитвой, смирением и готовностью помогать каждому. Согласно церковному преданию, он часто уединялся для непрестанной молитвы, считая главным духовным подвигом очищение сердца от гордости, гнева и суетных мыслей.

Со временем Стефан приобрел славу мудрого наставника. За духовным советом к нему обращались не только монахи, но и миряне. Он учил, что истинная сила человека заключается не во власти или богатстве, а в покаянии, любви к Богу и смирении. Особое внимание преподобный уделял внутренней молитве и призывал сохранять мир в душе, не отвечая злом на зло.

Жизнь святого пришлась на непростой период для христиан Палестины, когда монастыри неоднократно подвергались нападениям. Несмотря на испытания, Стефан оставался верен монашескому служению и не оставлял молитвенного правила.

В этот день также вспоминают святителя Юлиана - первого епископа Кеноманийского, который жил в III-IV веках и считается одним из первых проповедников христианства в Галлии, на территории современной Франции.

По преданию, святой Юлиан посвятил свою жизнь распространению Евангелия среди язычников. Возглавив епископскую кафедру в городе Кеномания (ныне Ле-Ман), он основывал христианские общины, крестил новообращенных и заботился о духовном наставлении верующих.

Святитель снискал уважение благодаря своему милосердию, кротости и бескорыстному служению людям. Церковное предание также приписывает ему дар чудотворения - по его молитвам исцелялись больные, получали помощь нуждающиеся и укреплялись в вере сомневающиеся.

Приметы 13 июля

Если день солнечный и теплый - лето будет продолжительным и урожайным.

Дождь 13 июля предсказывает влажную погоду еще несколько дней.

Утренняя роса обильная до ясного и жаркого дня.

Что нельзя делать 13 июля

Осуждаются злословие, ссоры, зависть, алчность, клевета, распространение сплетен, злоба, стремление к мести и отчаянию, ведь они разрушают душевный мир и отдаляют человека от Бога. Существовало поверье, что люди, совершающие зло, обманывающие других или живущие во грехе, могут понести наказание Божие, символом которого называли удар молнии. Именно поэтому в этот день особенно призывали быть смиренными, честными, милосердными и дружелюбными к окружающим.

Что можно делать 13 июля

В народной традиции 13 июля называли Гаврилом Летним. Несмотря на то, что большие церковные праздники обычно связывали с отдыхом от тяжелого труда, в этот день особенно ценили трудолюбие. Считалось, что добросовестная работа и усердие принесут человеку щедрый урожай, благополучие и благосклонность Бога на весь год.

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