Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу: есть погибшие

В результате удара "Шахеда" по промышленному предприятию погибли два человека.

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Оккупанты ударили "Шахедами" по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: УНИАН, ГСЧС

Кратко:

Погиб 66-летний мужчина

Повреждены административное здание и частные дома

Российские военные утром 12 июля атаковали дронами "Шахед" Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram.

"В результате удара "Шахеда" по промышленному предприятию погибли два человека. Повреждены предприятие и инфраструктура", – отметил он. видео дня

Впоследствии Вилкул сообщил об ещё одной атаке с использованием дронов "Шахед" на промышленное предприятие города. Чиновник подчеркнул, что возник пожар, начата аварийно-спасательная операция.

Кроме того, как сообщил он, в Никопольском районе Днепропетровской области враг атаковал с помощью дронов Никополь и Марганецкую общину.

"Погиб 66-летний мужчина. Повреждены административное здание, частные дома, хозяйственная постройка и грузовик", – говорится в сообщении.

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В ночь на 12 июля страна-агрессор Россия атаковала Харьков "Шахедами". Зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры, на местах возникли пожары, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Российские войска днем 11 июля атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли как минимум четверо человек, еще семеро пострадавших доставили в больницы.

Как сообщал Главред, 10 июля российские войска также атаковали центр Запорожья авиабомбами. В результате атаки были разрушены и повреждены как минимум 15 частных домов.

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О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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