Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

Как сказать "мне обидно" на украинском языке? Лингвист объяснила, какие слова являются нормативными, чем заменить русизм и когда уместно говорить "мені прикро".

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Мне обидно на украинском / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как правильно сказать "мне обидно" на украинском

Какими словами заменить русизм "обида"

Русизмы остаются одной из самых распространенных ошибок в речи. Ошибаться при изучении языка - вполне естественно, однако такие ошибки следует своевременно исправлять. Украинский язык богат и мелодичен, поэтому почти для каждого заимствованного выражения существует точный нормативный эквивалент. Как правильно заменить распространенное русское выражение "мне обидно", расскажет Главред.

Чем заменить слово "обида" на украинском языке

Лингвист Лариса Чемерис рассказала, что у русского слова "обида" есть несколько точных украинских эквивалентов. В зависимости от контекста уместно использовать такие слова:

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обида ;

; кривда ;

; досада.

В то же время в украинском языке существует разговорное слово "обида", однако в литературной речи лучше отдавать предпочтение нормативным эквивалентам.

Какой украинский эквивалент имеет фраза "мне обидно"

Наиболее точным эквивалентом русского выражения "мне обидно" является фраза "мені прикро".

Лариса Чемерис приводит следующие примеры:

"Мені прикро", что ты так поступил".

"Мені прикро" слышать твои слова".

"Мені прикро" тебя разочаровывать".

"Прикро" так говорить, но это правда".

Как ещё можно выразить обиду без русизмов

Если нужно вежливо и искренне рассказать собеседнику о своих чувствах, можно использовать и другие украинские выражения. Вместо русизмов лингвист советует говорить:

"мне больно";

"меня это обижает";

"меня это оскорбляет".

Такие выражения помогают точнее передать эмоции и делают речь более естественной и грамотной.

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О персоне: Лариса Чемерис Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

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