Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Образование

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

Марина Иваненко
11 июля 2026, 21:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как сказать "мне обидно" на украинском языке? Лингвист объяснила, какие слова являются нормативными, чем заменить русизм и когда уместно говорить "мені прикро".
Мне обидно на украинском языке
Мне обидно на украинском / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как правильно сказать "мне обидно" на украинском
  • Какими словами заменить русизм "обида"

Русизмы остаются одной из самых распространенных ошибок в речи. Ошибаться при изучении языка - вполне естественно, однако такие ошибки следует своевременно исправлять. Украинский язык богат и мелодичен, поэтому почти для каждого заимствованного выражения существует точный нормативный эквивалент. Как правильно заменить распространенное русское выражение "мне обидно", расскажет Главред.

Чем заменить слово "обида" на украинском языке

Лингвист Лариса Чемерис рассказала, что у русского слова "обида" есть несколько точных украинских эквивалентов. В зависимости от контекста уместно использовать такие слова:

видео дня
  • обида;
  • кривда;
  • досада.

В то же время в украинском языке существует разговорное слово "обида", однако в литературной речи лучше отдавать предпочтение нормативным эквивалентам.

Какой украинский эквивалент имеет фраза "мне обидно"

Наиболее точным эквивалентом русского выражения "мне обидно" является фраза "мені прикро".

Лариса Чемерис приводит следующие примеры:

  • "Мені прикро", что ты так поступил".
  • "Мені прикро" слышать твои слова".
  • "Мені прикро" тебя разочаровывать".
  • "Прикро" так говорить, но это правда".

Как ещё можно выразить обиду без русизмов

Если нужно вежливо и искренне рассказать собеседнику о своих чувствах, можно использовать и другие украинские выражения. Вместо русизмов лингвист советует говорить:

  • "мне больно";
  • "меня это обижает";
  • "меня это оскорбляет".

Такие выражения помогают точнее передать эмоции и делают речь более естественной и грамотной.

Читайте также:

О персоне: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
украинский язык интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в Вишневом

20:50Украина
Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:12Аналитика
Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

19:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в офисе за 45 с

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Дети Меган и Гарри встретились с дедушкой-королем: впервые за четыре года

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Гороскоп на завтра, 12 июля: Овнам — печаль, Водолеям — прибыль

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Удача улыбнется трем знакам зодиака: астролог назвала счастливчиков июля

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Фортуна выбрала четырех фаворитов: какие знаки зодиака окажутся в потоке удачи

Последние новости

21:40

Удары Украины ошеломили РФ, даже США не готовы к таким атакам - Fox News

21:39

Жизнь четырех знаков зодиака изменится к лучшему к концу 2026 года

21:17

Звучит ужасно: как одним метким словом заменить русизм "мне обидно"

20:50

"Будут наказаны": Зеленский назвал виновных в трагедии со складами в ВишневомФото

20:41

РФ может разрушить четверть АЗС в Украине: пугающий прогноз новых обстрелов

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
20:06

Сода или разрыхлитель — в чём разница и что лучше добавлять в тесто

19:49

Украина сможет делать ракеты к Patriot быстрее, чем США - американский политик

19:36

РФ начала бить по Киеву опасной баллистикой: раскрыты детали о ракетахВидео

19:14

Лунный календарь на неделю — какие дни принесут успех, а какие — испытания

Реклама
19:12

Украинцы в ЕС: в Эстонии, Польше и Германии беженцев ждут нововведения

19:10

"Один на один - это очень рискованная затея": Денисенко о переговорах Зеленского и Путинамнение

19:05

Россия атакует порты Украины: есть погибшие и раненые, повреждено судно

18:42

Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомыхВидео

18:32

Стрелки чеснока не стоит выбрасывать: огородница поделилась секретом посадкиВидео

18:29

Нужно ли обрезать хвостики у огурцов — главный миф о консервировании

17:46

Почему 12 июля нельзя завидовать чужим успехам: какой церковный праздник

17:45

День рыбака 2026 — поздравления, картинки и открытки для любителей и профессионалов

17:33

Скандал в ВСУ: объявлен в розыск командир 155 ОМБр, в чем его обвиняют

17:30

Зачем вешать старые диски в саду: хитрость, которая спасет весь урожайВидео

17:21

Павлик сделал заявление о своем браке с разницей в 29 лет: "Для меня делает"

Реклама
17:15

Гороскоп Таро на завтра 12 июля: Овнам - подумать, Близнецам - шаг вперед

17:15

Похолодание или аномальная жара: о чём говорят приметы 12 июля

16:52

"Россияне будут атаковать баллистикой": "Флеш" назвал цели и число ракет у РФ

16:45

Не было: о болезни Жанны Фриске всплыла ошеломительная правда

16:38

Китайский гороскоп на 13–19 июля: Крысам — успех, Кроликам — осторожность

16:33

"Ездила в реанимацию": Никитюк рассказала о тяжелом состоянии близкого человека

16:22

Талант приносит деньги: какие даты рождения считают "особенными"

16:18

Люди, рожденные в конкретные даты, особенно ценят верность в отношениях

15:54

Холодильник в жару работает иначе: что нужно проверить в первую очередь

15:54

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля: Львам — творчество, Козерогам — любовь

15:46

Россияне нанесли удар тремя авиабомбами по Сумам: среди погибших - ребенокФото

15:45

Без аксессуаров не обойтись: 5 обязательных деталей для базового гардеробаВидео

15:25

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 июля: Тельцам — уют, Весам — выбор

15:23

Силы обороны разгромили полигон и пункты управления БПЛА РФ — Генштаб

15:04

Спас десятки людей: житель Киева вывел соседей из огня во время обстрела

14:55

Макс Барских перенес концерт в Днепре - что случилось

14:17

Встретил девушку: мужчина годами копил деньги, но потратил все за один день

14:03

Станет белоснежной за 20 минут: как отмыть эмалированную кастрюлю

14:02

"Разрушило два брака": Маричка Падалко честно высказалась о романе с Соболевым

13:56

Оккупанты ударили ракетой по Одессе: есть погибшие и пострадавший

Реклама
13:54

Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

13:05

Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певецВидео

13:04

Божественная намазка на хлеб из свеклы: рецепт пятиминутка

12:59

"Истерики на всю улицу": Гросу пожаловалась на непростой характер сынаВидео

12:54

Энтони Хопкинс объявил о неожиданной смене карьеры

12:50

Крысы будут бежать: как не допустить нашествия грызунов летом

12:11

"Теневой флот худеет": Силы обороны поразили за ночь 28 судов РФ в Азовском море

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 12 июля: Змеям - мандраж, Крысам - восстановление

12:06

Обуза для Путина: Украина начинает "отрезать" Крым с суши, моря и воздуха

11:23

Баллистику сбить не удалось, попадания были ещё до тревоги: подробности атаки РФФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять