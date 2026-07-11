Спас десятки людей: житель Киева вывел соседей из огня во время обстрела

Мужчина по имени Сергей организовал эвакуацию жильцов верхних этажей многоэтажного дома, в который попала ракета во время атаки на Киев.

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Мужчина организовал безопасную эвакуацию людей с верхних этажей / Фото: Социальные сети

Вы узнаете:

Что помогло мужчине провести эвакуацию без паники

Что происходило внутри горящей многоэтажки после удара

Как несколько быстрых решений изменили ход событий

Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки на Киев ракета попала в один из многоэтажных домов столицы.

Житель дома по имени Сергей организовал безопасную эвакуацию людей с верхних этажей, которые охватил огонь. Именно благодаря храбрости и своевременной реакции мужчины соседи остались живы, сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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Как мужчина руководил эвакуацией

Сергей не растерялся в критической ситуации и фактически взял на себя роль координатора для других жильцов дома.

По словам журналиста, мужчина действовал последовательно и без лишней суеты, несмотря на то, что дом горел.

Корреспондент описывает, что Сергей без паники "распределил задачи" между другими мужчинами, чтобы те помогали соседям, нуждавшимся в поддержке, и тем самым заставил их действовать как единый спасательный механизм.

Мужчина действовал последовательно и без лишней суеты / Фото: Социальные сети

"Во время ракетного и беспилотного обстрела столицы со стороны россиян он вошел в горящий дом и организовал безопасную эвакуацию людей с верхних этажей", - написал корреспондент в своей Telegram-канале.

О спасении жильцов многоэтажки стало известно именно благодаря репортажу Цаплиенко, который пообщался с самим Сергеем. Журналист назвал его "настоящим героем", подчеркнув, что человек, у которого он берет интервью, заслуживает такого определения без преувеличения.

Что известно о пострадавших

В результате российских ударов по столице пострадали 8 человек, среди раненых - 11-летний мальчик.

"Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте", - отметил Кличко.

В ГСЧС утром обновили информацию о пострадавших. По данным спасателей, их 10, среди них - ребенок.

РФ меняет подход к обстрелам

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, у России нет ракетного ресурса для еженедельных массированных атак на Украину.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты / Инфографика: Главред

Однако враг будет продолжать точечные запуски баллистических ракет для давления на гражданское население. Единичные масштабные атаки все же останутся возможными, хотя периодичность таких обстрелов существенно уменьшится.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек.

Ранее, 10 июля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа "Шахед", который поразил объект критической инфраструктуры.

Накануне, 8 июля, стало известно, что в Деснянском районе столицы беспилотник попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. На верхнем этаже здания возник пожар, к ликвидации которого были привлечены экстренные службы.

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О персоне: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

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