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Под алтарем скрывали нечто ценное: священники были потрясены находкой

Константин Пономарев
11 июля 2026, 11:20
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Таинственный клад под алтарем изменил судьбу древней церкви. Золотые монеты стали первым шагом к спасению исторического храма.
Тайник мог пролежать под алтарем несколько лет
Тайник мог пролежать под алтарем несколько лет / Коллаж Главред, фото: Lancaster Guardian

Вы узнаете:

  • Как тайник под алтарем оставался незамеченным несколько лет
  • Кто мог спрятать золотые монеты в древней церкви
  • Как случайная находка изменила судьбу 700-летнего храма

Древняя церковь XIV века в Великобритании избежала закрытия благодаря неожиданной находке под алтарем.

Во время подготовки к утренней службе священнослужители обнаружили тайник с золотыми монетами стоимостью почти 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1,8 млн гривен), которые стали шансом на спасение исторического здания. Об этом пишет BBC.

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Неожиданная находка изменила судьбу храма

Церковь Святого Вильфрида в деревне Меллинг недалеко от Ланкастера оказалась на грани закрытия. Для срочного ремонта 700-летнего здания требовалось собрать около 750 тысяч фунтов стерлингов, однако приходу не удавалось найти необходимую сумму.

Во время подготовки к утренней молитве настоятельница преподобная Джейн Ли вместе с одним из служителей заметили под алтарем пластиковый пакет. Внутри находилась коробка с девятью золотыми инвестиционными монетами "Британия".

Джейн Ли вместе с одним из служителей заметили под алтарем пластиковый пакет
Джейн Ли вместе с одним из служителей заметили под алтарем пластиковый пакет / Фото: Lancaster Guardian

По словам священницы, увидев находку, они не смогли сдержать слез.

"Мы просто расплакались. Это было похоже на чудо, потому что именно сейчас эти средства нужны нам больше всего", - рассказала она.

Тайник мог пролежать под алтарем несколько лет

Предполагается, что золотые монеты были оставлены неизвестным благотворителем около четырех лет назад. По словам Джейн Ли, в 2022 году похожие анонимные пожертвования получили и другие церкви региона, однако в храме Святого Вильфрида тайник обнаружили лишь недавно.

Золотые монеты были оставлены неизвестным благотворителем
Золотые монеты были оставлены неизвестным благотворителем / Фото: Lancaster Guardian

Священница считает, что найденные средства станут важным стартом для масштабной кампании по спасению здания. Деньги планируют использовать как первоначальный взнос при подаче заявок на гранты и организации дальнейшего сбора средств.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) - британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек во всем мире (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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