Одежду умершего — носить или выбросить: что говорит церковь

О чем вы узнаете:
- Разрешает ли церковь носить вещи умерших людей
- Когда можно раздавать одежду умершего
- Как правильно поступить с одеждой после потери близкого человека
Православная церковь не запрещает носить одежду людей, которые ушли из жизни. Наоборот, это считается проявлением светлой памяти и любви.
Согласно церковному учению, вещи — это просто предметы. У них нет души, и они не могут нести "плохую энергетику". Поэтому носить любимый свитер или куртку умершего родственника вполне нормально, если это помогает вам справиться с горем — подробнее расскажет Главред.
Священник Алексей Филюк объясняет, что смерть человека не делает его одежду какой-то "грязной" или опасной. Для родных такие вещи часто остаются самым тёплым воспоминанием.
Многие люди любят покупать вещи из секонд-хенда, а если у моего деда была хорошая футболка или какие-то хорошие ботинки, то почему бы их не носить? Конечно, одежду можно носить, — отмечает отец Алексей.
Он также советует не верить в суеверия и подходить к этому вопросу логично:
Если вы с отвращением относитесь к вещам умерших, то откажитесь от земельных участков умершего, от квартиры, от всего, что у него было. Почему же отказываться только от брюк или футболки? Наоборот, для мамы, у которой погиб сын, эта футболка — самая родная и самая теплая, ведь её носил её сынок.
По словам священника, если одежда хорошая, но вы сами её не будете носить, лучше всего — отдать её бедным или людям, которые в этом нуждаются. Такое милосердие принесёт пользу душе покойного. Обычно вещи раздают после 40 дней, но это просто традиция, а не строгий закон.
Как правильно поступить с вещами умершего
Чтобы сохранить душевное спокойствие и поступить правильно, следуйте нескольким простым шагам:
Сделайте паузу
Не спешите раздавать вещи в первые же дни. Подождите до 40 дней — это время нужно вам, чтобы немного успокоиться и пережить первую острую стадию горя.
Оставьте что-нибудь на память
Выберите несколько вещей, которые дороги вашему сердцу (например, шарф или часы), и сохраните их у себя.
Видео о том, можно ли носить одежду умершего, можно посмотреть здесь:
Приведите одежду в порядок
Прежде чем надевать или отдавать вещи, обязательно постирайте их и проветрите. Это обычная гигиена, которая к тому же помогает психологически воспринять вещь как чистую.
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Одежду в хорошем состоянии отнесите в благотворительные фонды или церковь. Старые и порванные вещи лучше просто выбросить.
Главное — ориентируйтесь на свои чувства. Если вам комфортно носить вещь близкого человека — носите и вспоминайте его с теплотой. Если же это вызывает тягостные эмоции — лучше отдайте одежду тем, кому она пригодится.
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О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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