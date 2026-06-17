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Одежду умершего — носить или выбросить: что говорит церковь

Марина Иваненко
17 июня 2026, 15:40
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После потери близкого человека многие не знают, что делать с его вещами. Разрешает ли церковь носить одежду умершего и когда её следует отдать.
Что делать с одеждой умершего
Что делать с одеждой умершего / / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Разрешает ли церковь носить вещи умерших людей
  • Когда можно раздавать одежду умершего
  • Как правильно поступить с одеждой после потери близкого человека

Православная церковь не запрещает носить одежду людей, которые ушли из жизни. Наоборот, это считается проявлением светлой памяти и любви.

Согласно церковному учению, вещи — это просто предметы. У них нет души, и они не могут нести "плохую энергетику". Поэтому носить любимый свитер или куртку умершего родственника вполне нормально, если это помогает вам справиться с горем — подробнее расскажет Главред.

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Священник Алексей Филюк объясняет, что смерть человека не делает его одежду какой-то "грязной" или опасной. Для родных такие вещи часто остаются самым тёплым воспоминанием.

Многие люди любят покупать вещи из секонд-хенда, а если у моего деда была хорошая футболка или какие-то хорошие ботинки, то почему бы их не носить? Конечно, одежду можно носить, — отмечает отец Алексей.

Он также советует не верить в суеверия и подходить к этому вопросу логично:

Если вы с отвращением относитесь к вещам умерших, то откажитесь от земельных участков умершего, от квартиры, от всего, что у него было. Почему же отказываться только от брюк или футболки? Наоборот, для мамы, у которой погиб сын, эта футболка — самая родная и самая теплая, ведь её носил её сынок.

По словам священника, если одежда хорошая, но вы сами её не будете носить, лучше всего — отдать её бедным или людям, которые в этом нуждаются. Такое милосердие принесёт пользу душе покойного. Обычно вещи раздают после 40 дней, но это просто традиция, а не строгий закон.

Алексей Филюк
Алексей Филюк / Инфографика: Главред

Как правильно поступить с вещами умершего

Чтобы сохранить душевное спокойствие и поступить правильно, следуйте нескольким простым шагам:

Сделайте паузу

Не спешите раздавать вещи в первые же дни. Подождите до 40 дней — это время нужно вам, чтобы немного успокоиться и пережить первую острую стадию горя.

Оставьте что-нибудь на память

Выберите несколько вещей, которые дороги вашему сердцу (например, шарф или часы), и сохраните их у себя.

Видео о том, можно ли носить одежду умершего, можно посмотреть здесь:

Приведите одежду в порядок

Прежде чем надевать или отдавать вещи, обязательно постирайте их и проветрите. Это обычная гигиена, которая к тому же помогает психологически воспринять вещь как чистую.

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Одежду в хорошем состоянии отнесите в благотворительные фонды или церковь. Старые и порванные вещи лучше просто выбросить.

Главное — ориентируйтесь на свои чувства. Если вам комфортно носить вещь близкого человека — носите и вспоминайте его с теплотой. Если же это вызывает тягостные эмоции — лучше отдайте одежду тем, кому она пригодится.

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О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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