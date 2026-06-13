Дверь в потусторонний мир: что строго запрещалось делать во время ударов молнии

О чем вы узнаете:
- Почему молнию считали проявлением божественной силы
- Каких запретов придерживались люди во время грозы
- Какие приметы существуют о молнии
Молния издавна считалась одним из самых загадочных и опасных явлений природы. Поскольку раньше люди не могли объяснить ее физическую природу, возникло немало поверий и правил поведения во время непогоды. Наши предки верили, что молния является проявлением божественной воли, поэтому пытались защитить себя и свои дома с помощью специальных обрядов и соблюдения строгих запретов. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание "Радио Трек", отношение к непогоде в древности существенно отличалось от современного, а каждое действие во время грозы имело свое символическое значение.
Божья кара и борьба с нечистью
В древности отношение к людям, в которых попадал грозовой разряд, зависело от их пола. Считалось, что если молния убивала женщину, это было наказанием за большие грехи. Гибель мужчины от молнии трактовали противоположно — верили, что он был праведником, которого Бог забрал к себе на службу.
Также существовало поверье, что молния попадает только в те предметы, за которыми или внутри которых прячется нечистая сила. Если после удара вещь полностью сгорала, люди верили, что бес уничтожен "рукой Божьей". Из-за этого дома, загоревшиеся от молнии, часто не спешили тушить. По народным представлениям, такой пожар нельзя было тушить обычной водой — для этого использовали исключительно молоко.
Что запрещалось делать во время грозы
Во время непогоды действовал ряд правил, связанных с бытом и безопасностью.
Не смотреть в зеркало
В момент ударов молнии это строго запрещалось. Люди верили, что гроза открывает двери в потусторонний мир, и через зеркальную поверхность в дом могут проникнуть злые духи.
Внешний вид
Женщинам запрещалось ходить с распущенными волосами и в короткой одежде.
Прекращение работы
В разгар непогоды старались отложить все дела на потом.
Поведение на улице
Идти или ехать посередине дороги во время грозы считалось грехом, а прятаться под одинокими деревьями — неразумным поступком.
Приметы на богатство и здоровье
Несмотря на страх перед стихией, некоторые грозовые приметы имели положительное значение.
- Дождевую воду после грозы считали целебной. Существовала традиция выходить на улицу и умываться каплями дождя.
- Чтобы привлечь в дом достаток и богатство, нужно было пересчитывать деньги непосредственно в момент удара молнии.
Как предки защищали дом от молнии
Для защиты от "Божьего гнева" и ударов стихии использовали такие средства:
- Животные-обереги: считалось, что домашние животные черного цвета (кошка, корова или петух) спасают хозяев своей энергетикой.
- Освященные растения: чтобы молния не ударила в здание, в щели под крышей, оконные проемы или наличники втыкали веточки березы, которые перед этим освящали в церкви на Троицу.
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