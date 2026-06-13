Дверь в потусторонний мир: что строго запрещалось делать во время ударов молнии

Какие запреты действовали во время грозы, что означал удар молнии и какие приметы сулили богатство и здоровье — самые интересные поверья наших предков.

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Приметы о молнии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Почему молнию считали проявлением божественной силы

Каких запретов придерживались люди во время грозы

Какие приметы существуют о молнии

Молния издавна считалась одним из самых загадочных и опасных явлений природы. Поскольку раньше люди не могли объяснить ее физическую природу, возникло немало поверий и правил поведения во время непогоды. Наши предки верили, что молния является проявлением божественной воли, поэтому пытались защитить себя и свои дома с помощью специальных обрядов и соблюдения строгих запретов. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", отношение к непогоде в древности существенно отличалось от современного, а каждое действие во время грозы имело свое символическое значение.

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Божья кара и борьба с нечистью

В древности отношение к людям, в которых попадал грозовой разряд, зависело от их пола. Считалось, что если молния убивала женщину, это было наказанием за большие грехи. Гибель мужчины от молнии трактовали противоположно — верили, что он был праведником, которого Бог забрал к себе на службу.

Также существовало поверье, что молния попадает только в те предметы, за которыми или внутри которых прячется нечистая сила. Если после удара вещь полностью сгорала, люди верили, что бес уничтожен "рукой Божьей". Из-за этого дома, загоревшиеся от молнии, часто не спешили тушить. По народным представлениям, такой пожар нельзя было тушить обычной водой — для этого использовали исключительно молоко.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Что запрещалось делать во время грозы

Во время непогоды действовал ряд правил, связанных с бытом и безопасностью.

Не смотреть в зеркало

В момент ударов молнии это строго запрещалось. Люди верили, что гроза открывает двери в потусторонний мир, и через зеркальную поверхность в дом могут проникнуть злые духи.

Внешний вид

Женщинам запрещалось ходить с распущенными волосами и в короткой одежде.

Прекращение работы

В разгар непогоды старались отложить все дела на потом.

Поведение на улице

Идти или ехать посередине дороги во время грозы считалось грехом, а прятаться под одинокими деревьями — неразумным поступком.

Приметы на богатство и здоровье

Несмотря на страх перед стихией, некоторые грозовые приметы имели положительное значение.

Дождевую воду после грозы считали целебной. Существовала традиция выходить на улицу и умываться каплями дождя.

Чтобы привлечь в дом достаток и богатство, нужно было пересчитывать деньги непосредственно в момент удара молнии.

Как предки защищали дом от молнии

Для защиты от "Божьего гнева" и ударов стихии использовали такие средства:

Животные-обереги: считалось, что домашние животные черного цвета (кошка, корова или петух) спасают хозяев своей энергетикой.

Освященные растения: чтобы молния не ударила в здание, в щели под крышей, оконные проемы или наличники втыкали веточки березы, которые перед этим освящали в церкви на Троицу.

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