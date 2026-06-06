Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

Украинцы издавна сажали возле дома бархатцы, мальвы и барвинок. Какие магические свойства им приписывали и почему эти растения считались оберегами.

https://glavred.info/primety/tradiciyni-roslini-oberegi-shcho-obov-yazkovo-treba-posaditi-bilya-hati-10770902.html Ссылка скопирована

Какие растения нужно посадить возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие растения украинцы считали самыми сильными оберегами

Почему эти цветы высаживали возле украинских домов

Украинцы издавна верили, что некоторые растения обладают особой силой и способны защитить дом от негативной энергии, сглаза и злых духов. Наши предки высаживали определенные цветы возле дома, чтобы привлечь в дом счастье, удачу и любовь. Даже если вы не верите в народные приметы, эти растения стоит посадить во дворе, ведь они очень красиво цветут и украсят любой участок. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает ТСН, в древности такие цветы называли "магическими" и относились к ним с особым трепетом. Исследователи традиций выделяют три главных растения-оберега, которые традиционно росли возле каждого украинского дома.

видео дня

Бархатцы: символ дома и защита от сглаза

Эти цветы для украинцев являются символом родительского дома, материнской любви, чистоты и добра. В древности молодые девушки вплетали чернобривцы в венки, чтобы привлечь внимание любимого парня.

Народные приметы, связанные с чернобрывцами:

Если посадить эти цветы возле дома, любимый никогда не забудет дорогу к этому дому.

Яркие соцветия считаются мощным оберегом от злых духов и человеческого сглаза.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Мальва: цветок мудрости и памяти предков

Мальва традиционно ассоциируется с украинской деревней и народными традициями. Наши предки считали ее символом мудрости, веры, надежды на лучшее будущее и крепкой любви.

Этому растению приписывали незаурядные магические свойства. По поверьям, мальвы способны защищать дом от негативной энергии и недобрых людей. Также существовало поверье, что в эти цветы могут вселяться души умерших родственников, чтобы оберегать свою семью.

Барвинок: "волшебная фиалка" и живой амулет

Барвинок занимает особое место в украинской культуре и мифологии. Магическими свойствами его наделяли и другие народы — кельты считали барвинок защитным растением, а в Австрии и Германии его вплетали в украшения для дома, чтобы уберечь жилище от удара молнии.

Как действует барвинок согласно славянским верованиям:

Защищает двор и дом от любого внешнего негатива.

Действует как живой амулет, приносящий стабильность и спокойствие.

Раньше растение также активно использовали во время гаданий и традиционных ритуалов.

Помимо своих защитных функций, все эти три растения неприхотливы в уходе. Они прекрасно адаптированы к украинскому климату и будут радовать глаз ярким цветением с весны до поздней осени.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред