Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

О чем вы узнаете:
- Какие растения украинцы считали самыми сильными оберегами
- Почему эти цветы высаживали возле украинских домов
Украинцы издавна верили, что некоторые растения обладают особой силой и способны защитить дом от негативной энергии, сглаза и злых духов. Наши предки высаживали определенные цветы возле дома, чтобы привлечь в дом счастье, удачу и любовь. Даже если вы не верите в народные приметы, эти растения стоит посадить во дворе, ведь они очень красиво цветут и украсят любой участок. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает ТСН, в древности такие цветы называли "магическими" и относились к ним с особым трепетом. Исследователи традиций выделяют три главных растения-оберега, которые традиционно росли возле каждого украинского дома.
Бархатцы: символ дома и защита от сглаза
Эти цветы для украинцев являются символом родительского дома, материнской любви, чистоты и добра. В древности молодые девушки вплетали чернобривцы в венки, чтобы привлечь внимание любимого парня.
Народные приметы, связанные с чернобрывцами:
- Если посадить эти цветы возле дома, любимый никогда не забудет дорогу к этому дому.
- Яркие соцветия считаются мощным оберегом от злых духов и человеческого сглаза.
Мальва: цветок мудрости и памяти предков
Мальва традиционно ассоциируется с украинской деревней и народными традициями. Наши предки считали ее символом мудрости, веры, надежды на лучшее будущее и крепкой любви.
Этому растению приписывали незаурядные магические свойства. По поверьям, мальвы способны защищать дом от негативной энергии и недобрых людей. Также существовало поверье, что в эти цветы могут вселяться души умерших родственников, чтобы оберегать свою семью.
Барвинок: "волшебная фиалка" и живой амулет
Барвинок занимает особое место в украинской культуре и мифологии. Магическими свойствами его наделяли и другие народы — кельты считали барвинок защитным растением, а в Австрии и Германии его вплетали в украшения для дома, чтобы уберечь жилище от удара молнии.
Как действует барвинок согласно славянским верованиям:
- Защищает двор и дом от любого внешнего негатива.
- Действует как живой амулет, приносящий стабильность и спокойствие.
- Раньше растение также активно использовали во время гаданий и традиционных ритуалов.
Помимо своих защитных функций, все эти три растения неприхотливы в уходе. Они прекрасно адаптированы к украинскому климату и будут радовать глаз ярким цветением с весны до поздней осени.
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