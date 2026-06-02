Почему нельзя передавать деньги через порог: какую тайну скрывает эта приметка

Марина Иваненко
2 июня 2026, 17:25
Почему нельзя передавать вещи через порог, здороваться и разговаривать через дверь — эта приметка имеет древнее происхождение и связана с верованиями предков.
Приметы о пороге
Приметы о пороге / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему в древности порог считали священным местом
  • Какие действия на пороге были запрещены
  • Почему люди связывали порог с домовым и защитой дома

Почти каждый из нас автоматически переступает порог, когда нужно пожать кому-то руку или забрать посылку. Сегодня это считается просто правилом вежливости, но на самом деле этой привычке уже много сотен лет. Подробнее об этом расскажет Главред.

Как сообщает ТСН, в древности порог считался магическим местом. Причиной этого был тогдашний обычай: до прихода христианства прах умерших родственников часто хоронили прямо под порогом дома. Люди верили, что души предков становятся хранителями дома. Из-за этого порог стали считать священной границей между миром живых и загробным миром.

Что запрещалось делать на пороге

Передавать и брать вещи

Верили, что так можно отдать собственное здоровье или принять чужие болезни. Особенно это касалось денег.

Здороваться и разговаривать

Разговор через порог, по поверьям, всегда приводил к ссорам и конфликтам.

Стоять или сидеть в дверях

Считалось, что через открытую дверь из дома исчезает защита, а взамен входит негативная энергия. Также сидение на пороге связывали с неприятными сплетнями о семье.

Входить невесте

Чтобы молодая жена случайно не наступила на порог и не потревожила предков, муж заносил ее в дом на руках.

Выходить левой ногой

Переступать порог при выходе из дома старались только правой ногой, чтобы день был удачным.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как изменились верования со временем

Когда с приходом христианства перестали хоронить людей под порогом, сами запреты никуда не исчезли. Однако люди придумали им новое объяснение — якобы в доме живет домовой.

Считалось, что домовой воспринимает как свои все вещи, которые переносят через порог, и может их забрать. Чтобы задобрить духов, у порога оставляли блюдца с едой, а под сам порог прятали защитные амулеты.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

