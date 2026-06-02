Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

Инна Ковенько
2 июня 2026, 16:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Всего планируется эвакуировать 7157 человек, из которых 1702 - дети и 311 - люди с ограниченной подвижностью.
В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек
Эвакуация из Харьковской области расширена / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Суспильне

Кратко:

  • Расширена зона эвакуации на Золочевском направлении Харьковской области
  • Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района
  • Планируется вывоз 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей

Учитывая ситуацию с безопасностью и систематические вражеские обстрелы, на Золочевском направлении Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации.

Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

видео дня

В частности, выехать должны жители поселка Золочев и сел Писаревка, Гуриев, Лемищино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.

"Нам предстоит вывезти в более безопасные населенные пункты 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей", — отмечают в ОГА.

Вынужденно перемещенных лиц обеспечат всем необходимым — от временного жилья до медицинской, гуманитарной и юридической помощи. Логистические маршруты утверждены и отработаны.

Эвакуация — новости по теме

Главред ранее писал, что в Днепропетровской области принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольщины. Как сообщили в ОВА, в первую очередь речь идет о вывозе семей с детьми из нескольких населенных пунктов.

Кроме того, расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее решение приняли во время заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций.

Напомним, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Читайте также:

О личности: Олег Синегубов

Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Харьковская область эвакуация
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

17:42Украина
Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

17:04Аналитика
Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

16:42Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Старинное украинское слово "копистка": что оно на самом деле означает

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

Хитрая головоломка со спичками: дети решают за секунды, а взрослые теряются

Последние новости

17:42

У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

17:32

На Житомирщине выросла средняя зарплата: в каких сферах самые высокие доходы

17:26

Мясо получится мягким и сочным: что опытные повара добавляют перед жаркой

17:25

Почему нельзя передавать деньги через порог: какую тайну скрывает эта приметка

17:24

Новые прозрачные солнечные панели позволят получать электричество из окон

Россия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — ПреображенскийРоссия готовится захватить один из областных центров Украины, это цель на 2026 год — Преображенский
17:04

Путин может пойти на мир с Украиной: когда закончится война и какова роль Трампа

16:54

Денежный успех на горизонте: какие три знака зодиака ждут приятные перемены

16:48

Почти до 100 гривен: когда тарифы на воду в Тернополе могут вырасти

16:42

Новый валютный скачок: курс НБУ на 3 июня

Реклама
16:34

В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

16:27

Конец "привилегий": одна из стран ЕС требует отменить защиту для мужчин с Украины

16:24

Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностейВидео

16:23

Избранник Денисенко сделал признание о начале их романа: "Осознание неизбежного"

15:55

Как удвоить урожай чеснока: одна процедура сделает головки крупными и крепкимиВидео

15:53

62-летний Брэд Питт провел вечер в Париже с 33-летней возлюбленной - СМИ

15:46

Азот вместо воздуха: когда им нужно накачивать колеса в автомобилеВидео

15:27

Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

15:26

Четыре ошибки делают образ безвкусицей: Андре Тан объяснил, чего избегатьВидео

15:13

Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

14:56

Звезда "Звездных войн" и "Терминатора" пожалела о съемках в фильмах

Реклама
14:46

Женщина сравнила цены на продукты в Украине и Германии: разница удивилаВидео

14:43

Будет почти +30: в какие регионы придет жаркая погода

14:23

"Будем лечить": Ольга Сумская в больнице сообщила о диагнозе

14:22

Всего одна простая привычка при смыве поможет сохранить туалет чистым

13:49

Почему 3 июня нужно наблюдать за ветром: какой церковный праздник

13:43

Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

13:41

Они бежали в укрытие: в Киеве погибла мама, её детей госпитализировалиФото

13:35

"Неприятные вещи": путинистка Егорова не оставляет в покое бывшего мужа

13:11

Раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире"Видео

13:05

Нужно ли на самом деле сливать первый бульон - ответ кулинаров удивит многих

13:02

Минус НПЗ, склады БпЛА и корабль: ВСУ ударили по важным объектам РФ

12:48

Одна ошибка в июне может погубить весь урожай: что нужно срочно сделать с виноградомВидео

12:14

Гороскоп Таро на завтра 3 июня: Тельцам - внимание, Овнам - риск

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 3 июня: Быкам - карьера, Козлам - щедрость

12:11

Цветов будет вдвое больше: какие растения нужно обрезать в начале летаВидео

12:11

РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

12:07

Вредители и мучнистая роса исчезнут: чем нужно опрыскать растенияВидео

11:56

Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуацияФото

11:52

Котенок преодолел 161 километр под капотом автомобиля и выжилВидео

11:46

Ни помощи, ни контакта: бывшая Остапчука рассказала об общем доме после прилета

Реклама
11:21

"Прежде чем проситься": Решетник раскрыл, почему Потапу не светит "Холостяк"

11:17

Кличко резко ответил на вопрос о дочери от американской актрисы

11:04

Путин хочет использовать Трампа: названы главные цели Кремля и сроки войны

10:49

Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по УкраинеФото

10:48

Ехал спасать людей: ракеты РФ убили майора Антона Ярмоленко в ДнепреФото

10:47

Мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутриВидео

10:45

Помидоры и огурцы после заморозков: что сделать, чтобы они снова пошли в рост

10:20

"Желание одно — встретить утро": звезды ошеломлены ночной атакой на Киев

10:04

В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенкаФотоВидео

10:01

"РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять