В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

Кратко:
- Расширена зона эвакуации на Золочевском направлении Харьковской области
- Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района
- Планируется вывоз 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей
Учитывая ситуацию с безопасностью и систематические вражеские обстрелы, на Золочевском направлении Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации.
Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В частности, выехать должны жители поселка Золочев и сел Писаревка, Гуриев, Лемищино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.
"Нам предстоит вывезти в более безопасные населенные пункты 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей", — отмечают в ОГА.
Вынужденно перемещенных лиц обеспечат всем необходимым — от временного жилья до медицинской, гуманитарной и юридической помощи. Логистические маршруты утверждены и отработаны.
Эвакуация — новости по теме
Главред ранее писал, что в Днепропетровской области принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольщины. Как сообщили в ОВА, в первую очередь речь идет о вывозе семей с детьми из нескольких населенных пунктов.
Кроме того, расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее решение приняли во время заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций.
Напомним, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
О личности: Олег Синегубов
Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
