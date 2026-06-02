В одном из регионов Украины расширили эвакуацию: вывезут более 7 тысяч человек

Всего планируется эвакуировать 7157 человек, из которых 1702 - дети и 311 - люди с ограниченной подвижностью.

Эвакуация из Харьковской области расширена

Кратко:

Расширена зона эвакуации на Золочевском направлении Харьковской области

Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района

Планируется вывоз 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей

Учитывая ситуацию с безопасностью и систематические вражеские обстрелы, на Золочевском направлении Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации.

Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, выехать должны жители поселка Золочев и сел Писаревка, Гуриев, Лемищино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.

"Нам предстоит вывезти в более безопасные населенные пункты 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей", — отмечают в ОГА.

Вынужденно перемещенных лиц обеспечат всем необходимым — от временного жилья до медицинской, гуманитарной и юридической помощи. Логистические маршруты утверждены и отработаны.

Главред ранее писал, что в Днепропетровской области принято решение об обязательной эвакуации с отдельных территорий Никопольщины. Как сообщили в ОВА, в первую очередь речь идет о вывозе семей с детьми из нескольких населенных пунктов.

Кроме того, расширяют зону обязательной и принудительной эвакуации в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее решение приняли во время заседания Совета обороны области с участием представителей областной власти, военных, спасателей, силовых структур и руководителей районных военных администраций.

Напомним, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

О личности: Олег Синегубов Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

