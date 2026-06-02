Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

Олень Борис начал делать первые шаги на ноге, травмированной в результате ДТП.

Олень Борис сделал первые шаги после травмы



Олень Борис демонстрирует первые признаки восстановления после тяжелой травмы

Бориса перевели в открытый вольер, где он может свободно гулять под солнцем

Животное начало делать первые шаги, опираясь на травмированную ногу

Звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Отмечается, что после первой аварии Борис получил перелом, который долго заживал. В это время мышцы конечности атрофировались, ведь животное находилось в истощенном состоянии и не могло наступать на ногу.

"И вот, благодаря лечению, качественному кормлению и круглосуточному уходу нашей Натальи, мы наконец видим прогресс", — написали волонтеры.

В Центре надеются, что в открытом вольере, где у Бориса достаточно солнца и пространства для движения, он постепенно восстановит мышцы конечности.

"Невероятно радуемся каждому успеху нашего оленя и продолжаем шаг за шагом двигаться к его выздоровлению", — отметили в Центре спасения.

Как ранее сообщал Главред, состояние оленя Бориса, получившего травмы в двух ДТП, довольно тяжелое из-за серьезных проблем с внутренними органами. В Центре спасения диких животных отмечают, что лечение проходит непросто, ведь животное категорически не переносит инъекций.

Ранее сообщалось, что из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога Бориса ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза.

Напомним, после нового ДТП с оленем Борисом во время перевозки в центр реабилитации ветеринары говорили о сильном стрессе у животного, который мог осложнить дальнейшее лечение и восстановление. В аварию попал автомобиль сотрудников Центра спасения диких животных. По словам очевидцев, водитель другой машины заснул за рулем.

Об источнике: Центр спасения диких животных Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

