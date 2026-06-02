Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

Инна Ковенько
2 июня 2026, 15:27
Олень Борис начал делать первые шаги на ноге, травмированной в результате ДТП.
Олень Борис сделал первые шаги после травмы / Коллаж: Главред, фото: Центр спасения диких животных

  • Олень Борис демонстрирует первые признаки восстановления после тяжелой травмы
  • Бориса перевели в открытый вольер, где он может свободно гулять под солнцем
  • Животное начало делать первые шаги, опираясь на травмированную ногу

Звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Отмечается, что после первой аварии Борис получил перелом, который долго заживал. В это время мышцы конечности атрофировались, ведь животное находилось в истощенном состоянии и не могло наступать на ногу.

"И вот, благодаря лечению, качественному кормлению и круглосуточному уходу нашей Натальи, мы наконец видим прогресс", — написали волонтеры.

В Центре надеются, что в открытом вольере, где у Бориса достаточно солнца и пространства для движения, он постепенно восстановит мышцы конечности.

"Невероятно радуемся каждому успеху нашего оленя и продолжаем шаг за шагом двигаться к его выздоровлению", — отметили в Центре спасения.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит олень Борис:

Как ранее сообщал Главред, состояние оленя Бориса, получившего травмы в двух ДТП, довольно тяжелое из-за серьезных проблем с внутренними органами. В Центре спасения диких животных отмечают, что лечение проходит непросто, ведь животное категорически не переносит инъекций.

Ранее сообщалось, что из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога Бориса ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза.

Напомним, после нового ДТП с оленем Борисом во время перевозки в центр реабилитации ветеринары говорили о сильном стрессе у животного, который мог осложнить дальнейшее лечение и восстановление. В аварию попал автомобиль сотрудников Центра спасения диких животных. По словам очевидцев, водитель другой машины заснул за рулем.

Об источнике: Центр спасения диких животных

Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.

