Олень Борис после длительного лечения сделал первые шаги: что с ним сейчас

Главное:
- Олень Борис демонстрирует первые признаки восстановления после тяжелой травмы
- Бориса перевели в открытый вольер, где он может свободно гулять под солнцем
- Животное начало делать первые шаги, опираясь на травмированную ногу
Звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.
Отмечается, что после первой аварии Борис получил перелом, который долго заживал. В это время мышцы конечности атрофировались, ведь животное находилось в истощенном состоянии и не могло наступать на ногу.
"И вот, благодаря лечению, качественному кормлению и круглосуточному уходу нашей Натальи, мы наконец видим прогресс", — написали волонтеры.
В Центре надеются, что в открытом вольере, где у Бориса достаточно солнца и пространства для движения, он постепенно восстановит мышцы конечности.
"Невероятно радуемся каждому успеху нашего оленя и продолжаем шаг за шагом двигаться к его выздоровлению", — отметили в Центре спасения.
Смотрите видео о том, как сейчас выглядит олень Борис:
Олень Борис — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, состояние оленя Бориса, получившего травмы в двух ДТП, довольно тяжелое из-за серьезных проблем с внутренними органами. В Центре спасения диких животных отмечают, что лечение проходит непросто, ведь животное категорически не переносит инъекций.
Ранее сообщалось, что из-за стремительного и опасного разрастания травмированного рога Бориса ветеринарам пришлось срочно проводить сложную операцию, хотя ослабленный организм животного мог не выдержать наркоза.
Напомним, после нового ДТП с оленем Борисом во время перевозки в центр реабилитации ветеринары говорили о сильном стрессе у животного, который мог осложнить дальнейшее лечение и восстановление. В аварию попал автомобиль сотрудников Центра спасения диких животных. По словам очевидцев, водитель другой машины заснул за рулем.
Читайте также:
- Как определить IQ собаки: простой тест выявит скрытые гениальные способности
- Как правильно брать кота на руки: большинство совершает ошибку, которая пугает животное
- Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот на самом деле прячется и кричит по ночам
Об источнике: Центр спасения диких животных
Центр спасения диких животных — это место временного пребывания и лечения для животных. Сотрудники центра спасают животных из самых горячих точек Донецкой и Луганской областей. В центре также лечат и реабилитируют диких животных, пострадавших от войны и жестокости. Центром занимается Наталья Попова.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред