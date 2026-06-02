Они бежали в укрытие: в Киеве погибла мама, её детей госпитализировали

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2026, 13:41
Российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами
В Киеве погибла мама двоих детей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Что известно:

  • РФ атаковала Киев ракетами и дронами
  • По дороге к укрытию погибла мама двоих детей

В Киеве погибла мама двоих детей. Она бежала в укрытие, когда российские оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами. Об этом рассказывают СМИ.

Это произошло в Шевченковском районе Киева. Женщина с двумя детьми были ранены на территории житлового комплекса. Мама погибла на месте, а детей госпитализировали.

Известно, что там также погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Всего на территории комплекса были ранены минимум 19 человек.

  • Последствия атаки на Киев 2 июня 2026
    Последствия атаки на Киев 2 июня 2026 Фото: ГосЧС
По данным мэра Виталия Кличко, в Киеве уже 6 погибших. Количество пострадавших увеличилось до 66.

Сколько ракет и дронов запустила РФ — Воздушные силы ВСУ

Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.

Враг применил:

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 27 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Откуда оккупанты запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

