Они бежали в укрытие: в Киеве погибла мама, её детей госпитализировали

Что известно:
- РФ атаковала Киев ракетами и дронами
- По дороге к укрытию погибла мама двоих детей
В Киеве погибла мама двоих детей. Она бежала в укрытие, когда российские оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами. Об этом рассказывают СМИ.
Это произошло в Шевченковском районе Киева. Женщина с двумя детьми были ранены на территории житлового комплекса. Мама погибла на месте, а детей госпитализировали.
Известно, что там также погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Всего на территории комплекса были ранены минимум 19 человек.
По данным мэра Виталия Кличко, в Киеве уже 6 погибших. Количество пострадавших увеличилось до 66.
Сколько ракет и дронов запустила РФ — Воздушные силы ВСУ
Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.
Враг применил:
- 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 33 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 27 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет "Калибр";
- 656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости
Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.
По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.
Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.
Другие новости:
- Начался сильный пожар: РФ влупила по жилым домам в Сумах
- "РФ будет гореть еще сильнее": в СНБО сделали жесткое заявление после атаки на Украину
- Много погибших, люди под завалами: Зеленский раскрыл последствия ударов по Украине
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред