Они бежали в укрытие: в Киеве погибла мама, её детей госпитализировали

Российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами

В Киеве погибла мама двоих детей

Что известно:

РФ атаковала Киев ракетами и дронами

По дороге к укрытию погибла мама двоих детей

В Киеве погибла мама двоих детей. Она бежала в укрытие, когда российские оккупанты атаковали столицу ракетами и дронами. Об этом рассказывают СМИ.

Это произошло в Шевченковском районе Киева. Женщина с двумя детьми были ранены на территории житлового комплекса. Мама погибла на месте, а детей госпитализировали.

Известно, что там также погибли женщина 1949 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Всего на территории комплекса были ранены минимум 19 человек.

По данным мэра Виталия Кличко, в Киеве уже 6 погибших. Количество пострадавших увеличилось до 66.

Сколько ракет и дронов запустила РФ — Воздушные силы ВСУ

Как сообщал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 2 июня россияне нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне запустили 73 ракеты и 656 дронов.

Враг применил:

8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

33 баллистические ракеты "Искандер-М";

27 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет "Калибр";

656 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, боеприпасов типа "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

