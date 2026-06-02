Знают далеко не все: 'радуга' или 'веселка' - как сказать по-украински правильно

Это природное явление имеет разные названия; расскажем, какое из них рекомендуют использовать лингвисты.

Радуга или веселка — как правильно сказать на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как сказать на украинском "радуга"

Радуга или веселка — как правильно

Природное явление, которое мы видим после дождя, всегда вызывает восхищение. Цветная дуга на небе имеет несколько названий, и именно это часто порождает дискуссии.

Главред расскажет, как правильно называть это явление на украинском — райдуга или веселка.

Как правильно сказать на украинском — райдуга или веселка

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) можно найти и "веселку", и "райдугу". Слово "райдуга" происходитот праславянского radǫga, образованного от "радий". В современном украинском языке оно соотносится со словом "радоваться". В русском языке закрепилась форма "радуга", которая также фиксируется в украинских словарях, но большинство языковедов считают ее калькой, не принадлежащей к исконному украинскому языку, пишет 24 Канал.

Зато слово "веселка" имеет собственно украинское происхождение от корня veselъ — "веселый", "радость", "свет". Это слово звучит естественно и мелодично, отражает эмоцию радости и красочности, которую вызывает это явление. Именно слово "веселка" издавна употреблялось среди украинцев.

В словарях можно найти все три слова, однако статус у них разный. "Веселка" подается как основной и нормативный вариант. "Райдуга" тоже фиксируется, но используется реже и имеет оттенок архаизма или поэтизма. "Радуга" хоть и встречается, однако считается русской калькой, которую не рекомендуют употреблять в литературном языке.

Какие еще названия существуют для этого явления

В народных представлениях радуга была символом радости и Божьей благодати, ее воспринимали как знак мира между небом и землей. Наряду с "радугой" существовали и другие названия:

"небесна дуга";

"веселиця";

"ясниця".

Об источнике: СУМ Словарь украинского языка в 11 томах, сокращенно СУМ-11 — первый в истории большой толковый словарь украинского языка. Составлен коллективом сотрудников Института языкознания АН УССР под руководством академика Ивана Билодида.

