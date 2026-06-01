Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

Украинские фамилии всегда были особенными и выделялись среди других. В частности, в советские времена некоторые родовые имена не только запрещали, но и пытались полностью уничтожить.
Главред решил разобраться, за какие украинские фамилии наказывали в СССР.
Какие украинские фамилии запрещали в СССР
Лингвист Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" пишет, что советская власть активно уничтожала или заставляла менять украинские фамилии.
Кроме того, в СССР фамилия могла мгновенно занести человека в список врагов народа, лишить права на образование, работу или даже стоить жизни.
В частности, хуже всего было тем, чьи фамилии совпадали с именами лидеров украинского освободительного движения. Носителей таких фамилий, как Петлюра или Бандера, отправляли в Сибирь или заставляли немедленно менять документы.
Также под постоянным надзором спецслужб находились те, у кого были фамилии Коновалец, Шухевич, Мельник или Мазепа.
Ранее сообщалось, что фамилия Бандера, которая в свое время становилась поводом для преследований, имеет интересный перевод и происхождение — это слово означает "флаг" на испанском, итальянском и португальском языках.
В то же время фамилии "Вигнанец" и "Бурлака" указывают на статус их носителей в прошлом — изгнание из общины и тяжелые жизненные обстоятельства.
О персоне: Юлиан Редько
Юлиан Константинович Редько — украинский языковед, специалист по украинской антропонимике, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько — это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.
