Какие украинские фамилии были под запретом в СССР: заставляли менять

Некоторые украинские фамилии находились под постоянным наблюдением спецслужб СССР.

Запрещенные украинские фамилии в СССР

Украинские фамилии всегда были особенными и выделялись среди других. В частности, в советские времена некоторые родовые имена не только запрещали, но и пытались полностью уничтожить.

Главред решил разобраться, за какие украинские фамилии наказывали в СССР.

Какие украинские фамилии запрещали в СССР

Лингвист Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" пишет, что советская власть активно уничтожала или заставляла менять украинские фамилии.

Кроме того, в СССР фамилия могла мгновенно занести человека в список врагов народа, лишить права на образование, работу или даже стоить жизни.

В частности, хуже всего было тем, чьи фамилии совпадали с именами лидеров украинского освободительного движения. Носителей таких фамилий, как Петлюра или Бандера, отправляли в Сибирь или заставляли немедленно менять документы.

Также под постоянным надзором спецслужб находились те, у кого были фамилии Коновалец, Шухевич, Мельник или Мазепа.

Ранее сообщалось, что фамилия Бандера, которая в свое время становилась поводом для преследований, имеет интересный перевод и происхождение — это слово означает "флаг" на испанском, итальянском и португальском языках.

В то же время фамилии "Вигнанец" и "Бурлака" указывают на статус их носителей в прошлом — изгнание из общины и тяжелые жизненные обстоятельства.

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько — украинский языковед, специалист по украинской антропонимике, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько — это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

