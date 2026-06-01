Некоторые продукты значительно подорожают летом: что больше всего вырастет в цене

Рост цен на топливо, удобрения и энергоносители уже сейчас приводит к увеличению себестоимости сельскохозяйственной продукции.

Что будет с ценами на продукты летом

О чем идет речь в материале:

Подешевеют ли сезонные овощи летом

Какие продукты, наоборот, подорожают

Как энергоносители повлияют на стоимость продуктов

Что говорят эксперты о молочных продуктах и мясе

В начале лета украинцы традиционно ожидают сезонного подешевения части продуктов — прежде всего овощей, фруктов, яиц и молока. Этому способствует увеличение предложения и отсутствие длительных отключений света, которые в прошлом году существенно влияли на себестоимость производства.

Впрочем, параллельно с положительными факторами формируется и противоположная тенденция: рост стоимости топлива, удобрений и энергоносителей уже сейчас повышает себестоимость аграрного производства. Это означает, что отдельные группы товаров могут, наоборот, подорожать.

Главред выяснил, какие именно продукты изменят цену этим летом и почему.

Сезонные овощи и молочные продукты: что подешевеет

Экономист Олег Пендзин в интервью Главреду отмечает, что лето традиционно приносит дефляцию на сезонные продукты:

"Дешеветь будет все сезонное. Лето традиционно является дефляционным периодом. Поэтому в первую очередь можно ожидать снижения цен на овощи".

По его словам, подешевеют также молоко и мясо, ведь животные переходят на выпас, а кормовая база становится дешевле.

Пендзин уточняет, что скорость подешевения овощей зависит исключительно от погоды. Если лето будет теплым с дождями, предложение вырастет быстрее, а цены упадут уже в июне.

Фрукты и ягоды: на что ожидается дефицит

Экономист предупреждает, что прогнозы относительно фруктов следует оценивать осторожно.

По его словам, из-за весенних заморозков урожай абрикосов и черешни будет слабым:

"В апреле были заморозки, из-за чего цвет и завязь абрикосов осыпались. Урожая черешни тоже не будет".

В то же время на рынке вырастет доля импорта, а спрос будет определять, будут ли украинцы покупать дорогие фрукты.

Хлеб, крупы и социальные товары: медленный, но стабильный рост

Пендзин объясняет, что зерновые в этом году подорожают из-за роста себестоимости:

"Прямая себестоимость обработки гектара в этом году выросла на 30%... Все это станет драйвером роста цен на продукты питания во втором полугодии".

Хлеб и крупы будут дорожать постепенно, в частности, по словам эксперта, хлеб будет дорожать примерно на 1-1,5% ежемесячно.

А вот премиальная выпечка подорожает значительно быстрее. "Торты очень подорожают – примерно на 30%", – прогнозирует экономист.

Молоко и яйца: стабильность с риском подорожания

Пензин отмечает, что молоко пока дешевеет благодаря сезонному увеличению предложения:

"Сейчас молоко (сырье) подешевело из-за того, что скот больше пасется на открытых пастбищах. К тому же увеличилось предложение молока (сырья). Поэтому цены на молоко и молочные продукты должны остаться плюс-минус на том же уровне, что и сейчас".

А вот яйца, по словам эксперта, зависят от стоимости комбикорма:

"70% себестоимости яйца – это комбикорм. Поэтому если будет дорожать кукуруза, будут дорожать и яйца".

Мясо: курица стабильна, свинина — под давлением дефицита

Пендзин отмечает, что курица и яйца имеют одинаковую логику формирования цены, ведь их производят птицефабрики:

"93–94% курицы, которую мы потребляем, производят птицефабрики".

В то же время свинина может подорожать из-за сокращения предложения:

"38-39% свинины, которую мы едим, производят домохозяйства населения. А сейчас в селе единицы держат свиней. Поэтому предложение свинины сократится. Но и украинцы стали беднее, поэтому меньше покупают свинину".

Что говорят о ценах аграрии

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Новини.LIVE" объяснил, что цены на часть продуктов уже меняются.

Что дешевеет

Цены на яйца уже снизились: спрос после Пасхи уже снизился. "Плюс на рынке появилось больше продукции домашнего производства. Ее продают на равных условиях с промышленным сектором, благодаря чему удается снизить цены", – отметил эксперт.

Также, по его словам, в июне–августе подешевеют овощи борщевого набора.

Что дорожает

Марчук отмечает, что молочные продукты могут подорожать на 5–10%:

"На конечную цену повлияют расходы на электроэнергию и логистику".

В комментарии для "Фокус" он также подчеркнул глобальные факторы:

"Растет себестоимость производства для товаропроизводителей, которые сейчас закупают топливо на 67% дороже, чем в прошлом году. А поскольку реализация продукции происходит условно через три-четыре месяца, эти расходы впоследствии перекладываются на цену для потребителя".

По словам Марчука, наиболее чувствительны к подорожанию энергоносителей следующие продукты:

хлеб и хлебобулочные изделия;

молочная продукция;

мясо птицы;

свинина;

говядина.

Стоит ли делать запасы на зиму

Пендзин отмечает, что украинцы и так обычно консервируют доступные овощи:

"Украинцы и так делают запасы, чтобы прокормиться зимой, но консервируют исключительно максимально доступное: огурцы, кабачки и т. д. Еще делают квашеную капусту".

А вот варенье, по его словам, становится роскошью:

"Например, варенье из малины в лучшем случае закрывают в маленькую баночку, просто чтобы лечиться. Точно так же уже давно почти никто не варит варенье из абрикосов. Потому что собственного урожая уже несколько лет нет, а импортные слишком дорогие.

Вывод

Лето принесет традиционное подешевение сезонных овощей, частично молока и яиц. В то же время продукты, зависимые от энергоносителей и кормов, наоборот, будут дорожать. Наибольшие риски роста — у хлеба, круп, молочных продуктов и мяса.

О личности: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ по финансовой и потребительской тематике.

