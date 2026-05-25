Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

Руслана Заклинская
25 мая 2026, 13:40
Часть товаров в Украине дорожает, другая - дешевеет из-за сезонных факторов.
Цены на продукты в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Вторую неделю подряд растут цены на огурцы
  • Капуста в основном дешевеет
  • Клубника подешевела до 130–220 грн/кг

На украинском овощном рынке сохраняется разнонаправленная ценовая динамика. Часть продукции дорожает, несмотря на сезонное увеличение предложения, тогда как другие позиции, наоборот, дешевеют из-за выхода нового урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Вторую неделю подряд дорожают огурцы, несмотря на сезонные ожидания удешевления. Оптовые цены на огурцы выросли до 68–100 грн/кг против прежних 35-95 грн/кг.

Параллельно расширился ценовой диапазон на помидоры. Если неделю назад томаты стоили 145-160 грн/кг, то сейчас цены колеблются в пределах 130-220 грн/кг, что свидетельствует о росте разрыва между более дешевыми и премиальными партиями продукции.

Существенно подорожала и морковь. За неделю она подорожала с 16-19 до 20-26 грн/кг, то есть на 25-35%.

В отличие от большинства овощей, сегмент капусты демонстрирует преимущественно снижение цен. Так, цветная капуста подешевела с 68-75 до 50-65 грн/кг, а пекинская — с 50-55 до 35-43 грн/кг.

Наиболее заметное подешевение зафиксировано у молодой белокочанной капусты. Ее цена упала почти вдвое — с 34-38 до 18-22 грн/кг. В то же время прошлогодняя белокочанная капуста, напротив, подорожала и сейчас стоит 22-24 грн/кг против 15-17 грн/кг неделей ранее, фактически превысив стоимость молодой продукции.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на картофель стабилизировались. Диапазон цен на молодой сузился до 47-100 грн/кг, а старый стоит 8-12 грн/кг.

В то же время резко подорожали баклажаны. Их стоимость фактически удвоилась — с 70-90 до 140-150 грн/кг.

В сегменте ягод зафиксировано снижение оптовых цен на клубнику. Сейчас ее продают в пределах 130-220 грн/кг, тогда как неделей ранее цены колебались в пределах 140-240 грн/кг.

Когда подешевеют клубника и черешня - прогноз эксперта

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук в комментарии Новини.Live заявил, что с 15 июня в Украине ожидается снижение цен на клубнику и черешню.

По его словам, отечественные ягоды могут стоить примерно 80 грн за килограмм, когда на рынок массово выйдет украинский урожай. Сейчас же высокие цены объясняются ограниченным предложением и доминированием импортной продукции.

Соломчук также отметил, что в этом году ситуация с черешней будет лучше, чем в прошлом году, когда весенние заморозки существенно сократили урожай и вызвали дефицит и резкое подорожание.

"В этом году украинские садоводы обещают большой урожай, поэтому местная черешня будет стоить почти на уровне клубники", - отметил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине на этой неделе зафиксировано снижение цен на клубнику. Ягода подешевела примерно на 14%, сообщают аналитики EastFruit.

В то же время за последнюю неделю в Украине существенно снизились цены на ряд овощей и зелени. Наибольшее подешевение зафиксировано на молодой картофель, молодую и цветную капусту, а также зеленый лук.

Кроме того, на рынке снижается стоимость белокочанной капусты нового урожая. Ее продают в пределах 34-40 грн/кг.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

