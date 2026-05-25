Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огороде

Неправильный полив способен замедлить рост растений, спровоцировать болезни и даже оставить без урожая.

https://glavred.info/sad-ogorod/gniyut-korni-i-fitoftora-chto-nelzya-polivat-holodnoy-vodoy-na-ogorode-10767512.html Ссылка скопирована

Что нельзя поливать холодной водой на огороде / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Читайте подробно:

Какие овощи нельзя поливать холодной водой

Почему ледяной полив портит урожай

Как правильно поливать грядки летом

Большинство украинцев поливают грядки водой прямо из скважины или шланга, даже не подозревая, что это может навредить растениям. Особенно опасна холодная вода для теплолюбивых культур, которые болезненно реагируют на резкий перепад температуры.

Оказывается, что неправильный полив способен замедлить рост растений, спровоцировать болезни и даже оставить без урожая.

видео дня

Какие растения больше всего боятся холодной воды

Наиболее чувствительными считаются огурцы. После полива холодной водой у них часто развивается корневая гниль, а сами плоды становятся горькими. Кроме того, кусты начинают хуже расти и медленнее формируют завязи, пишет портал На пенсии.

Не любят холодную воду и помидоры. Из-за резкого охлаждения почвы томаты испытывают стресс: кусты вянут, плоды медленнее созревают, а риск фитофторы значительно возрастает. Особенно опасен такой полив после жаркого дня.

Перец и баклажаны также плохо реагируют на переохлаждение корней. Растения начинают хуже усваивать влагу и полезные вещества, а цветы и завязи могут массово осыпаться.

Проблемы могут возникнуть и у арбузов, дынь и тыквы. У бахчевых после холодного полива часто замедляется рост плодов, а иногда появляются трещины.

Какие овощи легче переносят прохладную воду

Менее чувствительными считаются капуста, морковь, свекла и редис. Однако специалисты все равно советуют не использовать слишком холодную воду даже для этих культур.

Дело в том, что резкий перепад температуры плохо влияет не только на растения, но и на состояние самой почвы.

Как правильно поливать огород

Оптимальной считается вода температурой около 20–25 градусов. Именно поэтому опытные огородники заранее набирают воду в бочки или большие баки и оставляют ее нагреваться на солнце.

Лучше всего поливать растения вечером, когда жара спадает и влага медленнее испаряется.

Также важно помнить, что постоянный полив ледяной водой ослабляет иммунитет растений. Из-за этого культуры становятся более уязвимыми к грибковым болезням и вредителям.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Почему нельзя спешить с поливом

Многие растения после пересадки или в период активного плодоношения особенно чувствительны к стрессу. Даже один неправильный полив может негативно повлиять на урожай.

Именно поэтому специалисты советуют внимательно следить не только за количеством воды, но и за ее температурой.

Смотрите видео о том, как и когда поливать томаты:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред