'Чистая математика': Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

Стубб отметил, что поддержка войны в России ослабевает.

Кто может стать представителем ЕС на переговорах

Президент Финляндии Александр Стубб не исключает, что может стать представителем Евросоюза на мирных переговорах со страной-агрессором Россией. Об этом он сказал в интервью телеканалу Yle.

"Если вы спросите, то на этот вопрос, пожалуй, нельзя ответить отрицательно", — ответил он на вопрос о том, готов ли он быть представителем Европы на переговорах. видео дня

Также, по его мнению, мирные переговоры могут начаться только тогда, когда Россия обязуется прекратить огонь.

Президент Финляндии также добавил, что нынешняя военная ситуация является лучшей для Украины за все время войны, а поддержка войны в России ослабевает.

"Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Затем три года стойкости. Сейчас это чистая математика", — подчеркнул он.

Стубб отметил, что сейчас на одного погибшего украинского солдата приходится восемь погибших российских солдат.

"Кроме того, поддержка войны в России падает, то есть Украина сейчас имеет преимущество", — подытожил он.

Когда интенсивность войны может снизиться

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что интенсивность войны может существенно снизиться уже к осени, если российская армия не сможет добиться успехов во время нынешнего наступления.

По его словам, Кремль делает ставку на летнюю военную кампанию и рассчитывает получить новые территориальные результаты, но ожидания Москвы пока не оправдываются, а продвижение российских сил остается ограниченным.

"Путин проводит летнее наступление и считает, что сможет захватить либо Малую Токмачку, либо Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть – я говорю именно как модель – остановка активной фазы войны", – подчеркнул он.

Как сообщал Главред, 22 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил переговорный формат Е3 с представителями Великобритании, Франции и Германии. По его словам, вскоре может быть обновление относительно готовности США.

Издание Politico также писало, что в Европе продолжаются обсуждения о возможном назначении специального переговорщика для участия в потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией, который мог бы заменить американскую сторону. Среди возможных кандидатов в этом контексте упоминается бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб — финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший премьер-министр Финляндии. В 2008–2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

