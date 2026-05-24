РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по Полтавщине

Анна Косик
24 мая 2026, 15:19
Масштабные пожары возникли в результате нападения на важные предприятия.
удар по полтавщине
Враг не перестает атаковать область / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

  • Полтавская область оказалась под ударом врага
  • В Миргородском районе атакованы резервуары с нефтепродуктами
  • В результате атаки РФ повреждены дома и линия электропередач

Страна-агрессор Россия второй день подряд атакует промышленные объекты в Миргородском районе Полтавской области. Как сообщили в ГСЧС Украины, пожары после ночной атаки 24 мая вспыхнули сразу в нескольких местах.

Все возгорания спасателям удалось ликвидировать. Обошлось без жертв и пострадавших. Это подтвердил и глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч в Telegram.

"Ночью вражеский дрон атаковал одно из частных предприятий в Миргородском районе. По данным ГСЧС, пожар, возникший в результате атаки, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", — написал он.

  Последствия удара РФ по Полтавской области 24 мая фото: ГСЧС Полтавщины
В Полтавской областной прокуратуре сообщили, что по итогам очередной вражеской атаки на Полтавщину начато досудебное расследование. Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками "Герань-2".

"В результате попаданий и падения обломков в Миргородском районе повреждены резервуары с нефтепродуктами частного предприятия, дома мирных жителей и линия электропередач", - добавили в ведомстве.

Может ли РФ прекратить удары дронами по Украине

Главред писал, что, по словам эксперта по радиотехнологиям, советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, массированные атаки дронов по Украине все меньше оправдывают затраты России на их производство и запуск.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

У российского военного руководства может встать вопрос о целесообразности дальнейшего использования "Шахидов" для ударов по Украине. Уже сейчас командование РФ понимает неэффективность массированных запусков "Шахидов" стоимостью около 70 миллионов долларов за один раз с низким, примерно 5-процентным результатом поражения, что делает такие атаки фактически бесперспективными.

Удар по Украине 24 мая — что известно

Напомним, Главред писал, что ночью Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Над Киевом и областью фиксировали десятки ударных дронов.

Впоследствии сообщалось, что в результате вражеской атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром стало известно, что в Черкассах вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом. В результате этого возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали.

О персоне: Виталий Дякивныч

Виталий Дякивныч — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.

