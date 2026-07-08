Девушка с 44 братьями и сестрами раскрыла правду о семье: факты удивляют

История женщины с 44 братьями и сестрами удивила пользователей сети. Она рассказала о своем детстве и ответила на самый частый вопрос.

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У женщины 44 брата и сестры / Коллаж Главред, фото: SWNS

Вы узнаете:

Какой вопрос о 44 братьях и сестрах звучит чаще всего

Что больше всего удивляет людей в истории семьи девушки

Как жизнь в необычной семье повлияла на ее будущее

Для большинства людей большой семьей является трое или четверо детей, но история девушки по имени Джанет кажется почти невероятной.

Женщина, у которой 44 брата и сестры, рассказала, какой вопрос ей задают чаще всего и почему ответ всегда вызывает у людей удивление. Об этом пишет Lad Bible.

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Джанет, известная в социальных сетях под никнеймом manifestmoremagic, регулярно рассказывает подписчикам о своем необычном детстве. Она выросла в семье, где практиковались полигамные отношения, поэтому у всех детей общий отец, а биологические матери разные. Несмотря на это, она считает всех братьев и сестер одной большой семьей.

Какой вопрос Джанет слышит чаще всего

По словам девушки, большинство людей интересуются вовсе не тем, как у одного человека может быть столько детей. Самый распространенный вопрос звучит гораздо проще: помнит ли она имена всех своих братьев и сестер.

Джанет признается, что всегда удивляется такому любопытству. По ее словам, для нее это так же естественно, как для любого другого человека помнить имена своих двух или трех братьев и сестер.

Девушку часто спрашивают помнит ли она имена всех своих родственников / Фото: SWNS

"Конечно, я знаю все их имена. Для меня это совершенно естественно", - объяснила она.

Более того, девушка утверждает, что знает не только полные имена родственников, но и их дни рождения. Хотя в отдельных случаях ей приходится немного задуматься, но она как минимум помнит месяц рождения каждого.

Все дети выросли под одной крышей

Джанет отмечает, что секрет такой памяти прост, ведь все дети воспитывались вместе, а не жили в разных семьях.

Именно поэтому многочисленные братья и сестры для нее никогда не были чужими людьми. Совместное взросление сделало огромную семью привычной частью повседневной жизни, несмотря на то что со стороны такая ситуация кажется необычной.

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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