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Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО – что говорили о войне и Путине

Юрий Берендий
8 июля 2026, 16:05
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Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО – что говорили о войне и Путине
/ Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В кулуарах саммита НАТО в Анкаре состоялась двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Главным фокусом переговоров стало американское видение "пути к завершению войны" и острая потребность Киева в противоракетных комплексах Patriot. Трансляцию встречи вел Офис президента Украины.

Зеленский обозначил перечень вопросов, которые планирует обсудить с американским президентом.

По словам украинского лидера, среди приоритетов - укрепление противовоздушной обороны Украины, ход переговорного процесса по завершению войны и начало работы над соглашением о беспилотниках. Зеленский также поблагодарил США за поддержку и выразил надежду, что Трамп приложит максимум усилий для достижения мира.

видео дня

"Патриот" собственного производства и удары по НПЗ

Одним из вариантов укрепления украинской ПВО может стать передача Киеву технологий производства американских систем противовоздушной обороны.

"Таким образом, они не смогут жаловаться, что мы даем недостаточно. Делайте их самостоятельно. Мне птичка нашепнула, что мы предоставим им право производить "Патриот". Мы покажем, как их делать", - сказал президент США, комментируя возможность предоставления Украине права на производство систем "Патриот".

Отдельно он высказался по поводу ударов украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, такая тактика может повлиять на сроки завершения боевых действий.

"Это эскалация, которая может привести к концу", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

Прогресс в переговорах и будущее Украины

Говоря о ходе мирного процесса в целом, Трамп признал, что личные качества обоих лидеров затрудняют быстрое урегулирование конфликта, одновременно отметив положительную динамику последних недель.

"Я разрешил много войн, и эта - та, которая, на мой взгляд, будет самой простой. Но здесь много преданности и любви к странам. Думаю, мы добились большого прогресса за последние несколько недель, и посмотрим, как все пойдет", - заявил Трамп.

Американский президент также отметил изменение характера своих отношений с Зеленским по сравнению с началом их сотрудничества.

"Трудно поверить, правда? С тех пор как я был в Овальном кабинете и до сегодняшнего дня мы наладили очень хорошие отношения", - добавил он.

Особое внимание глава Белого дома уделил экономическому потенциалу Украины, в частности запасам редкоземельных металлов.

"Думаю, он собирается построить великую страну. Сейчас у нас небольшая доля в ней, потому что у нас немного земли. Но у нас есть полезные ископаемые - одни из самых богатых запасов. Это одна из лучших стран мира по редкоземельным металлам", - сказал глава Белого дома.

Когда состоятся переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня поговорит с Владимиром Путиным, и добавил, что российский лидер якобы стремится к скорейшему завершению войны.

"Я много разговаривал с Путиным, реже - с Зеленским. Он хочет завершить войну", - сказал президент США.

По словам Трампа, условия России "становятся мягче", а сама война оказалась для Москвы сложнее, чем она ожидала. Президент США также повторил тезис, который высказывает регулярно, - о том, что конфликта между Украиной и Россией не произошло бы, если бы он на момент его начала занимал пост главы Белого дома.

"Я привёл аналогию, и она звучит просто, но отчасти верно. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга и начинают ссориться. Иногда нужно дать им побороться", - заявил Трамп, добавив, что между украинским и российским народами "очень мало разницы".

Место для переговоров: Москва или Европа

Отдельной темой разговора стало возможное место проведения мирных переговоров. Трамп спросил у Зеленского, готов ли тот поехать в Москву.

"Там опасно, там летают украинские дроны", - ответил Зеленский, добавив, что для встречи лучше подошло бы другое место, в частности в Европе.

Сам Трамп также высказался о возможном собственном визите в Украину, отметив, что такое решение зависит от соображений безопасности.

"Я приеду в Украину. Но не знаю, разрешит ли мне это служба безопасности в период войны", - сказал Трамп, добавив, что "было бы хорошо посетить Киев".

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