"Эти процессы его погубят": в РФ незаметно разворачивается роковой для Путина сценарий

Оппозиционерка Ольга Курносова рассказала, почему крах путинского режима стал лишь вопросом времени.

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В РФ запускаются процессы, которые могут оказаться фатальными для Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

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В России нарастает недовольство войной и кризисом

Кремль теряет контроль над оккупированным Крымом

Новый лидер протеста может появиться неожиданно

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Война, которую Кремль развязал против Украины, всё увереннее возвращается на территорию самой России. Массовый отток россиян из временно оккупированного Крыма, который из-за регулярных ударов по логистике превращается в изолированный остров, ежедневные налеты дронов на Москву и глубокий топливный кризис в российских регионах - всё это создаёт критическую массу недовольства внутри РФ.

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова в интервью Главреду отметила, что в войне уже запустились необратимые процессы, которые могут стать фатальными для диктатора Владимира Путина как в политическом, так и в физическом смысле.

Эффект накопления: почему российский бунт вспыхнет внезапно

По словам Курносовой, переломный момент в войне (если рассматривать её глобально, а не только на линии фронта) уже наступил. Однако нынешний этап революционных процессов в России напоминает затишье перед бурей.

"Эти процессы уже запущены. Эти роковые процессы, которые точно похоронят Путина в политическом смысле, а, возможно, и в физическом, уже продолжаются. Другое дело, что пока они развиваются довольно тихо, и мы видим лишь отдельные "искры" - черные и красные, возникающие в результате этих процессов", - подчеркнула оппозиционерка.

Она добавила, что предсказать точную дату взрыва в тоталитарном обществе невозможно, ведь даже лидер большевиков Ленин в свое время не ожидал революции в том году, когда она в конце концов произошла. Российское общество традиционно накапливает внутреннюю деструктивность до определенного критического предела, после чего достаточно малейшего повода для масштабного социального взрыва.

Главная проблема протеста: высокий уровень негатива без лидера

Закрытые социологические исследования, проводимые внутри России, демонстрируют колоссальный рост антиправительственных настроений. Россияне недовольны внутренней ситуацией, топливным кризисом и тем, что война пришла в их дома, однако пока этот протест остается разрозненным.

"По итогам фокус-групп, проводимых перед выборами: уровень негатива по отношению к власти очень высок. Но пока люди не видят лидера, вокруг которого могли бы консолидироваться протесты. Однако такие лидеры могут появиться внезапно. Вот так просто появились Степан Разин и Емельян Пугачёв - бабах - и появились", - подытожила Курносова.

Пока российские элиты балансируют на грани раскола и дворцового переворота из-за страха потерять всё, глубинный народ РФ ждёт своего "триггера". Им может стать любое резонансное событие - от успешного прилета в элитный подмосковный поселок Рублевка до очередного системного кризиса.

Таким образом, процесс разрушения путинского режима уже вышел из состояния хрупкой стабильности, и вопрос о его финале - это лишь вопрос времени и появления правильной фигуры во главе протеста.

В РФ снижается лояльность к Путину

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский отмечал, что уровень лояльности к Путину действительно снижается из-за того, что Путин не хочет заканчивать войну.

По его словам, эта тенденция может носить долгосрочный характер, поскольку война и в дальнейшем может еще долго не заканчиваться.

"Россияне перестают верить в то, что война наконец-то может закончиться. А раз они перестают в это верить, они начинают не доверять - как это звучит в языке социологических опросов - и на самом деле быть недовольными Путиным. Потому что они понимают: это лично его заслуга, что этого не происходит. Он тот стопор, который не позволяет закончить войну", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Ольга Курносова рассказала о расколе путинской элиты, бунте российских военных и революционных сценариях, которые могут ожидать Россию:

Бунт против власти в России - новости по теме

Ранее в интервью "Главреду" экономист, политик, экс-заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, может ли накопившееся недовольство в РФ вылиться в какие-либо социальные беспорядки, "голодные бунты" или протесты.

Напомним, известный в России юрист-пропагандист Илья Ремесло опубликовал серию гневных постов, фактически подняв бунт против кремлевского диктатора. Он заявил, что война против Украины ведется исключительно из-за личных комплексов Путина, и обвинил его в нанесении "огромного ущерба экономике РФ".

Кроме того, ранее отмечалось, что среди российской элиты полно тех, кто хотел бы сдать диктатора Владимира Путина, но для этого нужно создать внешние факторы. По словам экс-депутата Госдумы РФ Марии Максаковой, перед российскими элитами стоит дилемма: свергнуть Путина самостоятельно, тем самым добившись для себя определенных уступок.

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О личности: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961 года, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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