В РФ назревает социальный взрыв: прогноз массовых бунтов против Путина

Алексей Тесля
7 апреля 2026, 19:05
Кремлевский режим быстро "вычисляет" инициаторов протестов, после чего их пытаются запугать или просто купить, говорит Владимир Милов.
Главное из заявлений Милова:

  • Условие бунта – общее ослабление режима и потеря властью своего авторитета
  • Процесс в РФ уже запущен, недовольные винят диктатора Путина

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, может ли накапливающееся недовольство в РФ выплеснуться в какие-либо социальные возмущения, "голодные бунты" или протесты.

"Да. Но это сложно прогнозировать, потому что все механизмы для этого уничтожены. Власти очень четко отслеживают коммуникацию людей друг с другом и пытаются это пресечь", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, кремлевский режим быстро "вычисляет" таких инициаторов, после чего их пытаются переманить на сторону власти, запугать или просто купить.

"Тем не менее, это неизбежно произойдет. В истории мы не раз видели, как это происходило. Условие для этого – общее ослабление режима и потеря властью своего авторитета, когда люди перестанут бояться сказать вслух, что Путин – козел", -убежден он.

Собеседник отмечает, что такой процесс в РФ уже запущен и недовольные винят диктатора Владимира Путина, а также выстроенную им систему.

"Но я бы тут призвал быть осторожными в оценках, так как это лишь начало, первые "подснежники". Однако развиваться этот процесс будет так: люди будут смелеть и все чаще называть имя Путина, если власть ослабнет и не сможет задавить все это в зародыше, процесс приобретет массовый характер. Быстрого процесса не будет, с Россией всегда сложно: она очень инертная, как большое ржавое колесо, которое трудно проворачивать, но направление у этого процесса однозначное. Так что кончится все так", - добавил Милов.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

бунты Владимир Путин Владимир Милов
Военный сбор будет и после войны: Рада определила, сколько лет еще платить

"Этой ночью погибнет целая цивилизация": Трамп сделал громкое заявление

"Виктор помог нам понять": как Орбан предлагает помирить Украину и РФ - Вэнс

Иран выдвинул условия мира: США получили тайное предложение из 10 пунктов - NYT

Гороскоп на завтра, 8 апреля: Девам - расходы, Тельцам - зависть

Водителей призывают перейти на японскую систему замены моторного масла - причина

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ готовит удар "Орешником": города, которые могут стать мишенью

