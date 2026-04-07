В РФ назревает социальный взрыв: прогноз массовых бунтов против Путина

Кремлевский режим быстро "вычисляет" инициаторов протестов, после чего их пытаются запугать или просто купить, говорит Владимир Милов.

Раскрыт сценарий протестов в РФ

Главное из заявлений Милова:

Условие бунта – общее ослабление режима и потеря властью своего авторитета

Процесс в РФ уже запущен, недовольные винят диктатора Путина

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос о том, может ли накапливающееся недовольство в РФ выплеснуться в какие-либо социальные возмущения, "голодные бунты" или протесты.

"Да. Но это сложно прогнозировать, потому что все механизмы для этого уничтожены. Власти очень четко отслеживают коммуникацию людей друг с другом и пытаются это пресечь", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По словам эксперта, кремлевский режим быстро "вычисляет" таких инициаторов, после чего их пытаются переманить на сторону власти, запугать или просто купить.

"Тем не менее, это неизбежно произойдет. В истории мы не раз видели, как это происходило. Условие для этого – общее ослабление режима и потеря властью своего авторитета, когда люди перестанут бояться сказать вслух, что Путин – козел", -убежден он.

Собеседник отмечает, что такой процесс в РФ уже запущен и недовольные винят диктатора Владимира Путина, а также выстроенную им систему.

"Но я бы тут призвал быть осторожными в оценках, так как это лишь начало, первые "подснежники". Однако развиваться этот процесс будет так: люди будут смелеть и все чаще называть имя Путина, если власть ослабнет и не сможет задавить все это в зародыше, процесс приобретет массовый характер. Быстрого процесса не будет, с Россией всегда сложно: она очень инертная, как большое ржавое колесо, которое трудно проворачивать, но направление у этого процесса однозначное. Так что кончится все так", - добавил Милов.

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

