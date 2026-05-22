Энн Хэтэуэй рассказала о подтяжке лица: в чем призналась актриса

Энн Хэтэуэй ответила на слухи, которые начали ее раздражать.

https://glavred.info/starnews/enn-heteuey-rasskazala-o-podtyazhke-lica-v-chem-priznalas-aktrisa-10767059.html Ссылка скопирована

Энн Хэтэуэй - звезда фильма Дьявол носит Прада 2 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Энн Хэтэуэй, imdb.com

Кратко:

Делала ли Энн Хэтэуэй подтяжку лица

Что она рассказала

Популярная американская актриса Энн Хэтэуэй наконец-то опровергла слухи о том, что она сделала подтяжку лица.

Как пишет Page Six, Хэтэуэй подтвердила, что не делала пластических операций, несмотря на то, что предпочитает "никогда ничего не комментировать" по поводу своей внешности.

видео дня

"Мы живем во времена, когда люди очень уверены в том, что считают фактом, и иногда их предположения верны, а иногда нет", — сказала 43-летняя актриса журналу.

Энн Хэтэуэй опровергла слухи / скрин из видео

Хэтэуэй продолжила: "Я бы предпочла… просто жить в тайне и не привлекать к себе внимания, но слухи стали настолько громкими, что возникает необходимость просто высказать правду".

Актриса из "Дьявол носит Prada 2" вспомнила свой первый тонкий ответ на слухи о хитром бьюти-лайфхаке, которым она поделилась в марте.

В вирусном видео Хэтэуэй попросила парикмахера Орландо Питу "показать им секрет" после "барабанной дроби, пожалуйста".

Энн Хэтэуэй не делала пластики / скрин из видео

Пита рассказал подписчикам своей клиентки, что он делает "по одной косичке с каждой стороны", а затем "соединяет их сзади".

Хэтэуэй, которая ранее призналась, что использует невидимки для увеличения объема губ, сказала, что этот прием помогает ей "выглядеть немного бодрее".

Актриса рассказала, что "вероятно, всегда будет задаваться вопросом", стоило ли ей публиковать это видео, но она проявила инициативу, потому что почувствовала, что "разговоры" о ее внешности "стали отвлекать".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, что принц Уильям поделился забавным случаем, о котором могут знать лишь домочадцы королевской семьи. Оказалось, что домашние любимцы монархов - собаки Орла и Отто иногда плохо себя ведут.

Ранее также украинская актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко рассказала о том, что ее постоянно зовут замуж, благодаря ее сценической героине.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред