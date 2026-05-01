Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

Кристина Трохимчук
1 мая 2026, 15:00
Голливудская звезда однозначно прояснила свою позицию.
Энн Хэтэуэй - Дьявол носит Прада 2
Энн Хэтэуэй - Дьявол носит Прада 2 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Энн Хэтэуэй, imdb.com

  • Состоялась премьера фильма "Дьявол носит Прада 2"
  • Как Энн Хэтэуэй поддержала Украину

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй посетила популярное "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". Знаменитость не только представила фильм "Дьявол носит Прада 2", но и элегантно поддержала Украину, сообщает WWD.

Для своего появления актриса выбрала лаконичный наряд — строгий черный костюм с белой рубашкой от Versace. Главной фишкой, казалось бы, базового образа стал его стильный крой: черный оверсайз-жакет с острыми лацканами в сочетании с узкими брюками длиной до лодыжки подчеркнули хрупкость фигуры звезды.

Костюм Энн Хэтэуэй
Костюм Энн Хэтэуэй / скрин из видео

Но внимание публики привлекла яркая деталь на костюме Хэтэуэй — в карман жакета она положила желто-синий платок в цвет украинского флага. Поклонники сразу увидели в этом оригинальный жест поддержки в момент пристального внимания всего мира к громкой премьере.

Энн Хэтэуэй поддержала Украину
Энн Хэтэуэй поддержала Украину / скрин из видео

Энн Хэтэуэй про войну в Украине — позиция звезды

Энн Хэтэуэй последовательно поддерживает Украину начиная с марта 2022 года, когда она призвала в Instagram жертвовать средства организациям Красный Крест, UNICEF и Save the Children. На Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года актриса назвала Владимира Зеленского "героем нашего времени", поблагодарив мир за внимание к ситуации.

Энн Хэтэуэй в гостях у Джимми Фэллона - смотреть видео:

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Шарлиз Терон отказалась от совместного проживания с мужчиной. В свои 50 лет актриса осознанно выбирает независимость, подчеркивая, что на данном этапе ее сердце и всё свободное время полностью принадлежат детям.

Также документальный проект в формате виртуальной реальности "Укрытие", повествующий о событиях войны в Украине, удостоился престижной международной награды Webby Awards-2026. Эту премию заслуженно считают интернет-"Оскаром".

Про персону: Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.

Повышение зарплат, новые контракты и демобилизация: Зеленский анонсировал реформу армии

Доллар обвалился, а евро стремительно растет: новый курс валют на 4 мая

Беспилотники пролетели 1700 км: россияне потеряли сразу несколько самолетов

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

