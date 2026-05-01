Энн Хэтэуэй оригинально поддержала Украину в разгар премьеры "Дьявол носит Прада 2"

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй посетила популярное "Ночное шоу с Джимми Фэллоном". Знаменитость не только представила фильм "Дьявол носит Прада 2", но и элегантно поддержала Украину, сообщает WWD.
Для своего появления актриса выбрала лаконичный наряд — строгий черный костюм с белой рубашкой от Versace. Главной фишкой, казалось бы, базового образа стал его стильный крой: черный оверсайз-жакет с острыми лацканами в сочетании с узкими брюками длиной до лодыжки подчеркнули хрупкость фигуры звезды.
Но внимание публики привлекла яркая деталь на костюме Хэтэуэй — в карман жакета она положила желто-синий платок в цвет украинского флага. Поклонники сразу увидели в этом оригинальный жест поддержки в момент пристального внимания всего мира к громкой премьере.
Энн Хэтэуэй про войну в Украине — позиция звезды
Энн Хэтэуэй последовательно поддерживает Украину начиная с марта 2022 года, когда она призвала в Instagram жертвовать средства организациям Красный Крест, UNICEF и Save the Children. На Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года актриса назвала Владимира Зеленского "героем нашего времени", поблагодарив мир за внимание к ситуации.
Ранее Главред сообщал, что Шарлиз Терон отказалась от совместного проживания с мужчиной. В свои 50 лет актриса осознанно выбирает независимость, подчеркивая, что на данном этапе ее сердце и всё свободное время полностью принадлежат детям.
Также документальный проект в формате виртуальной реальности "Укрытие", повествующий о событиях войны в Украине, удостоился престижной международной награды Webby Awards-2026. Эту премию заслуженно считают интернет-"Оскаром".
Вас может заинтересовать:
- Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"
- Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026
- "Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами
Про персону: Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй — американская актриса и певица. Обладательница премий "Эмми", "Золотой глобус", Премии Гильдии киноактёров США, BAFTA и "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле "Отверженные". По данным Википедии, Энн вошла в список Forbes Celebrity 100 в 2009 году.
