Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом

Мария Николишин
1 мая 2026, 09:03
Тесты по ПДД помогают усовершенствовать знания и очень полезны.
Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом
Интересный тест по ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой хитрый маневр хочет выполнить водитель
  • Нарушает ли он требования дорожного знака

Ситуации на дороге бывают разными. В частности, некоторые водители могут выполнять такие маневры, которые откровенно удивляют других. Подобные задания можно встретить и в тестах по ПДД, ведь, как правило, они очень запутанные и созданы для того, чтобы водители хорошенько задумались.

Так, автор канала "За!Правилами" поделился необычным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге, где водитель хочет выполнить маневр с разворотом и движением задним ходом, и ответить: разрешен ли водителю желтого автомобиля такой хитрый маневр?

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом
Разрешен ли такой маневр / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Разрешается.
  2. Разрешается при отсутствии других транспортных средств.
  3. Запрещается.

Объяснение задачи

На изображенной ситуации можно увидеть перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет выполнить разворот, затем перестроиться в крайнюю правую полосу и по ней подъехать задним ходом к перекрестку, чтобы повернуть на нужную дорогу.

Сначала стоит разобраться, зачем так все усложнять, почему нельзя просто выполнить обычный поворот налево? И ответ здесь очень прост. Водитель выполняет разворот в специально отведенном месте, обозначенном соответствующим дорожным знаком 5.29 "Место для разворота". Этот знак, несмотря на то, что относится к группе информационно-указательных, запрещает поворот налево. Именно поэтому водитель решил похитрить таким образом.

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом
Дорожный знак 5.29 / фото: vodiy.ua

Однако, выполнив такой причудливый маневр, водитель все равно нарушит правила. Все потому, что он движется задним ходом через перекресток. А движение таким образом — опасный маневр, который запрещен в некоторых местах, в частности и на перекрестках.

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Таким образом, получается, что неважно, есть ли другие транспортные средства на дороге или их нет, выполнять водителю его задуманный маневр запрещается. Правильный вариант ответа – 3.

Тесты по ПДД для опытных водителей – видео:

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:22Фронт
Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:08Украина
Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - детали

07:42Украина
Популярное

Ещё
"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Китайский гороскоп на сегодня, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Когда сажать картошку в мае 2026: точные даты

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожая

Последние новости

10:05

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 года

10:03

В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

09:59

"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

09:44

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

09:22

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
09:08

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:03

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

08:30

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

07:42

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

07:41

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

07:25

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

06:56

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

05:55

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

05:11

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

04:30

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

03:59

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

03:22

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

03:01

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

02:42

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

02:02

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

00:29

Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

00:10

Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажненияВидео

30 апреля, четверг
23:55

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

23:46

Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

23:30

Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

23:20

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответыВидео

23:06

Как отбелить белые кроссовки: три домашних способа быстро вернуть белизнуВидео

22:44

Как долго продлится наступление РФ: генерал Пивненко оценил потенциал оккупантов

22:33

Гороскоп на май для Водолеев: любовь, переезд и неожиданные перемены

21:59

Три знака зодиака вскоре столкнутся с тяжелым испытанием - кто они

21:51

Секрет харизмы: какие даты рождения считаются самыми милыми

21:48

Украина или РФ: кто будет восстанавливать "города-призраки" Донбасса, раскрыты сценарии

21:20

США и РФ обсуждают ослабление санкций: появился неожиданный сценарий

21:10

Что ждет ТЦК и когда "уклонистам" аннулируют штрафы: как изменится мобилизация

20:58

Мощный взрыв прогремел возле ТЦК и СП в Белой Церкви — что известноФото

20:22

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

20:20

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

20:15

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

19:56

Усик – Верховен: бывший чемпион мира назвал главный недостаток соперника украинца

19:52

Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалятьВидео

19:42

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когдаВидео

19:26

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:25

Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

19:21

Чтобы не испортить вкус: какую приправу категоррически нельзя добавлять в горячее

19:16

Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

19:10

Разговор Трампа с Путиным: Невзлин назвал сигнал и риск для Украинымнение

18:37

Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

18:24

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстераВидео

18:20

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять