Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом

Тесты по ПДД помогают усовершенствовать знания и очень полезны.

Интересный тест по ПДД

Ситуации на дороге бывают разными. В частности, некоторые водители могут выполнять такие маневры, которые откровенно удивляют других. Подобные задания можно встретить и в тестах по ПДД, ведь, как правило, они очень запутанные и созданы для того, чтобы водители хорошенько задумались.

Так, автор канала "За!Правилами" поделился необычным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге, где водитель хочет выполнить маневр с разворотом и движением задним ходом, и ответить: разрешен ли водителю желтого автомобиля такой хитрый маневр?

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается при отсутствии других транспортных средств. Запрещается.

Объяснение задачи

На изображенной ситуации можно увидеть перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет выполнить разворот, затем перестроиться в крайнюю правую полосу и по ней подъехать задним ходом к перекрестку, чтобы повернуть на нужную дорогу.

Сначала стоит разобраться, зачем так все усложнять, почему нельзя просто выполнить обычный поворот налево? И ответ здесь очень прост. Водитель выполняет разворот в специально отведенном месте, обозначенном соответствующим дорожным знаком 5.29 "Место для разворота". Этот знак, несмотря на то, что относится к группе информационно-указательных, запрещает поворот налево. Именно поэтому водитель решил похитрить таким образом.

Однако, выполнив такой причудливый маневр, водитель все равно нарушит правила. Все потому, что он движется задним ходом через перекресток. А движение таким образом — опасный маневр, который запрещен в некоторых местах, в частности и на перекрестках.

Таким образом, получается, что неважно, есть ли другие транспортные средства на дороге или их нет, выполнять водителю его задуманный маневр запрещается. Правильный вариант ответа – 3.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

