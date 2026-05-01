Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотом

Вы узнаете:
- Какой хитрый маневр хочет выполнить водитель
- Нарушает ли он требования дорожного знака
Ситуации на дороге бывают разными. В частности, некоторые водители могут выполнять такие маневры, которые откровенно удивляют других. Подобные задания можно встретить и в тестах по ПДД, ведь, как правило, они очень запутанные и созданы для того, чтобы водители хорошенько задумались.
Так, автор канала "За!Правилами" поделился необычным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге, где водитель хочет выполнить маневр с разворотом и движением задним ходом, и ответить: разрешен ли водителю желтого автомобиля такой хитрый маневр?
Варианты ответа:
- Разрешается.
- Разрешается при отсутствии других транспортных средств.
- Запрещается.
Объяснение задачи
На изображенной ситуации можно увидеть перекресток, к которому подъехал желтый автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет выполнить разворот, затем перестроиться в крайнюю правую полосу и по ней подъехать задним ходом к перекрестку, чтобы повернуть на нужную дорогу.
Сначала стоит разобраться, зачем так все усложнять, почему нельзя просто выполнить обычный поворот налево? И ответ здесь очень прост. Водитель выполняет разворот в специально отведенном месте, обозначенном соответствующим дорожным знаком 5.29 "Место для разворота". Этот знак, несмотря на то, что относится к группе информационно-указательных, запрещает поворот налево. Именно поэтому водитель решил похитрить таким образом.
Однако, выполнив такой причудливый маневр, водитель все равно нарушит правила. Все потому, что он движется задним ходом через перекресток. А движение таким образом — опасный маневр, который запрещен в некоторых местах, в частности и на перекрестках.
Таким образом, получается, что неважно, есть ли другие транспортные средства на дороге или их нет, выполнять водителю его задуманный маневр запрещается. Правильный вариант ответа – 3.
Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
