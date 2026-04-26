Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

Водителей также призывают не игнорировать этот дорожный знак.

Дорожный знак с перевернутой машиной

Некоторые дорожные знаки, в частности на европейских дорогах, настолько малоизвестны, что даже опытные водители не всегда могут объяснить их значение. Например, в Польше часто можно увидеть знак с изображением автомобиля, лежащего на боку.

Главред решил разобраться, что означает желтый треугольный дорожный знак с перевернутым автомобилем.

О чем информирует желтый дорожный знак с перевернутым автомобилем

Издание moto.pl сообщает, что знак А-34 — треугольник с изображением автомобиля, лежащего на боку, — это предупредительный знак, означающий, что впереди произошло дорожно-транспортное происшествие.

Отмечается, что его устанавливают непосредственно на месте аварии или перед участком, где она вызвала затруднения движения.

Важно, что знак предупреждает не о факте ДТП, а о реальных препятствиях: сужении дороги, перекрытии полос или полной блокировке движения.

Дорожный знак А-34 в Польше / фото: uk.wikipedia.org

Как должен действовать водитель, увидевший этот знак

Увидев этот знак, водитель должен снизить скорость и быть готовым к резкому изменению дорожной ситуации. Речь идет не только о возможных пробках, но и о появлении спецтранспорта.

В таких условиях нужно быть готовым остановиться, выполнять указания регулировщиков и безоговорочно пропускать автомобили экстренных служб.

Можно ли игнорировать знак с перевернутым автомобилем

Эксперты отмечают, что штрафа именно за игнорирование знака А-34 не предусмотрено, но это не означает отсутствие ответственности.

Так, если водитель, проигнорировав предупреждение, создает опасную ситуацию, полиция может применить общие нормы и наложить значительный штраф.

Похожий дорожный знак в Украине

В Украине можно увидеть похожую табличку с перевернутой машиной 7.21.5 "Вид опасности", пишет vodiy.ua.

Она применяется со знаком 1.41 "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" для информирования о возможном виде дорожно-транспортного происшествия в местах или на участках их концентрации, а также может применяться со знаком 1.39 "Аварийно опасный участок".

Табличка 7.21.5 / фото: vodiy.ua

Об источнике: Moto Moto — издание, которое рассказывает о последних новостях из мира четырехколесного транспорта и автомобильного рынка. Издание также информирует о главных премьерах и спортивных событиях в мире авто.

