Дорожный знак с перевернутым авто озадачивает водителей: что он означает

Некоторые дорожные знаки, в частности на европейских дорогах, настолько малоизвестны, что даже опытные водители не всегда могут объяснить их значение. Например, в Польше часто можно увидеть знак с изображением автомобиля, лежащего на боку.
Главред решил разобраться, что означает желтый треугольный дорожный знак с перевернутым автомобилем.
О чем информирует желтый дорожный знак с перевернутым автомобилем
Издание moto.pl сообщает, что знак А-34 — треугольник с изображением автомобиля, лежащего на боку, — это предупредительный знак, означающий, что впереди произошло дорожно-транспортное происшествие.
Отмечается, что его устанавливают непосредственно на месте аварии или перед участком, где она вызвала затруднения движения.
Важно, что знак предупреждает не о факте ДТП, а о реальных препятствиях: сужении дороги, перекрытии полос или полной блокировке движения.
Как должен действовать водитель, увидевший этот знак
Увидев этот знак, водитель должен снизить скорость и быть готовым к резкому изменению дорожной ситуации. Речь идет не только о возможных пробках, но и о появлении спецтранспорта.
В таких условиях нужно быть готовым остановиться, выполнять указания регулировщиков и безоговорочно пропускать автомобили экстренных служб.
Можно ли игнорировать знак с перевернутым автомобилем
Эксперты отмечают, что штрафа именно за игнорирование знака А-34 не предусмотрено, но это не означает отсутствие ответственности.
Так, если водитель, проигнорировав предупреждение, создает опасную ситуацию, полиция может применить общие нормы и наложить значительный штраф.
Похожий дорожный знак в Украине
В Украине можно увидеть похожую табличку с перевернутой машиной 7.21.5 "Вид опасности", пишет vodiy.ua.
Она применяется со знаком 1.41 "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" для информирования о возможном виде дорожно-транспортного происшествия в местах или на участках их концентрации, а также может применяться со знаком 1.39 "Аварийно опасный участок".
