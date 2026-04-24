Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способе

Пробитая шина — проблема, с которой может столкнуться любой водитель.

Как заделать прокол в колесе / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем можно залатать дырку в колесе

Как лучше всего ремонтировать пробитые шины

Пробитая шина в дороге – проблема, с которой сталкивались почти все водители. Такой неприятный "сюрприз" требует быстрых и безопасных решений для восстановления колеса. В частности, существует несколько вариантов ремонта, которые могут спасти ситуацию.

Главред решил разобраться, как можно починить пробитую автомобильную шину.

Как быстро устранить прокол в шине

Эксперты издания CarBuzz заявляют, что жгут — самый доступный и быстрый способ устранения прокола в полевых условиях.

Отмечается, что его установка не требует демонтажа шины с диска, что позволяет выполнить ремонт даже на обочине без снятия колеса.

В частности, нужно расчистить отверстие специальным инструментом и ввести туда резиновую вставку с вулканизационным клеем, которая создаст герметичное уплотнение.

Однако этот вариант подходит только для небольших повреждений в центральной части протектора, диаметр которых не превышает 6 мм.

Можно ли устанавливать заплатки на шины

Использование внутренней заплатки считается хорошим методом восстановления колеса, но такой ремонт требует обязательного снятия шины с диска.

В таком случае зачищается зона вокруг прокола, наносится химический состав и накладывается резиновая накладка, которая прочно соединяется с поверхностью под воздействием вулканизации.

"Заплатка обеспечивает отличную долговечность, однако оставляет внешний канал прокола открытым для влаги, грязи и дорожной соли. Это может привести к появлению ржавчины на стальных поясах корда и постепенному разрушению структуры шины", — говорят специалисты.

Как лучше всего ремонтировать пробитую шину

В то же время самым надежным и одобренным международными стандартами способом ремонта шин является использование комбинированного элемента, сочетающего свойства жгута и заплатки.

Эта деталь состоит из резиновой ножки и широкого плоского основания. Во время ремонта ножка полностью заполняет канал прокола, защищая металлический корд от коррозии, а основание надежно герметизирует внутреннюю камеру под давлением воздуха.

"Использование гибридного метода позволяет полностью сохранить индекс скорости автомобильной шины и обеспечивает максимальную уверенность на дороге. Это оптимальный выбор для владельцев современных автомобилей", — отмечают эксперты.

Как хранить шины / Инфографика: Главред

Как можно залатать дырку в колесе – видео:

Читайте также:

Об источнике: CarBuzz CarBuzz — это онлайн-издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Оно известно своими подробными обзорами автомобилей, охватывающими технические характеристики, производительность, дизайн и цены. Сайт также предоставляет последние новости из автомобильной промышленности, аналитические статьи о тенденциях рынка и советы по покупке автомобилей. Кроме того, CarBuzz предлагает большое количество видеообзоров, где можно увидеть автомобили в действии, а также имеет активное сообщество, где автолюбители могут обсуждать автомобили и делиться опытом.

