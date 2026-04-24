О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет все

Специалисты подчёркивают, что состояние многих деталей в авто важно контролировать.

https://glavred.info/auto/o-sekrete-v-avto-znayut-lish-edinicy-odna-skrytaya-detal-menyaet-vse-10758941.html Ссылка скопирована

Раскрыты особенности лобового стекла в авто

Вы узнаете:

Некоторые детали в авто играют защитную и техническую роль

Состояние многих деталей в авто важно контролировать

Многие водители не задумываются о мелких деталях автомобиля, хотя некоторые из них выполняют важные функции.

Один из таких элементов — тёмная окантовка с точками по краям лобового стекла, которую легко принять за обычный декоративный элемент, пишет Express.

видео дня

На самом деле эти точки играют защитную и техническую роль. Они прикрывают слой клея, с помощью которого стекло крепится к кузову, оберегая его от разрушительного воздействия солнечных лучей.

Кроме того, такой узор делает переход от тёмной рамки к прозрачному стеклу более плавным и аккуратным.

Есть у них и ещё одна задача: при производстве стекла они помогают равномерно распределять температуру, что снижает риск деформации материала.

Специалисты подчёркивают, что состояние этой области важно контролировать. Если покрытие начинает повреждаться или выцветать, это может повлиять на надёжность крепления стекла, поэтому в таком случае лучше не откладывать замену.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о защите кузова автомобиля:

В ролике автор делится советами по уходу за машиной и показывает эффективные способы сохранить её внешний вид.

Зрителям демонстрируют, как правильно наносить твёрдый воск, а также объясняют принцип работы средства "антидождь" и его влияние на поверхность кузова.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред