О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет все

Алексей Тесля
24 апреля 2026, 17:34
Специалисты подчёркивают, что состояние многих деталей в авто важно контролировать.
Раскрыты особенности лобового стекла в авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, reddit

Многие водители не задумываются о мелких деталях автомобиля, хотя некоторые из них выполняют важные функции.

Один из таких элементов — тёмная окантовка с точками по краям лобового стекла, которую легко принять за обычный декоративный элемент, пишет Express.

На самом деле эти точки играют защитную и техническую роль. Они прикрывают слой клея, с помощью которого стекло крепится к кузову, оберегая его от разрушительного воздействия солнечных лучей.

Кроме того, такой узор делает переход от тёмной рамки к прозрачному стеклу более плавным и аккуратным.

Есть у них и ещё одна задача: при производстве стекла они помогают равномерно распределять температуру, что снижает риск деформации материала.

Специалисты подчёркивают, что состояние этой области важно контролировать. Если покрытие начинает повреждаться или выцветать, это может повлиять на надёжность крепления стекла, поэтому в таком случае лучше не откладывать замену.

Смотрите видео о защите кузова автомобиля:

В ролике автор делится советами по уходу за машиной и показывает эффективные способы сохранить её внешний вид.

Зрителям демонстрируют, как правильно наносить твёрдый воск, а также объясняют принцип работы средства "антидождь" и его влияние на поверхность кузова.

Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.

Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рождения

18:45Украина
В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:10Мир
"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

17:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Угроза массированного удара РФ: названы вероятные сроки атаки

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Три знака зодиака разбогатеют в конце месяца — кто среди счастливчиков

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Киев и область накроет резкое похолодание: синоптики предупредили о заморозках

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Погода вносит свои коррективы: когда и чем провести вторую обработку сада

Последние новости

19:36

Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стирки

19:27

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

19:21

Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьяхВидео

19:12

Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способеВидео

19:10

Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
19:10

Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причинумнение

18:49

Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

18:45

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рожденияФото

18:40

"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

Реклама
18:10

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:07

Жена пилота советует туристам отказаться от этого предмета одежды в самолете

18:05

Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые опасности и советы для родителей

18:04

Дата рождения раскрывает "урок души": к чему люди стремятся в жизни

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенкаФотоВидео

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет всеВидео

17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

17:15

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

17:06

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

Реклама
16:58

Что смотрит Екатерина Кузнецова: 4 артхаусных фильма, которые не оставят равнодушнымВидео

16:47

Нужно ли сажать огурцы на Юрия для хорошего урожая - священники ответилиВидео

16:33

Туристка назвала самую дешевую страну, но местные жители думают иначеВидео

16:27

Пыль исчезнет на недели: один простой трюк — и уборка больше не нужнаВидео

16:20

Дожди и мокрый снег: какая погода будет в Харькове на выходных

16:18

Землю накроет новая мощная магнитная буря: когда ожидать геомагнитный шторм

16:12

"Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульствеВидео

15:56

Новый обмен пленными: домой вернулись почти 200 защитниковФото

15:21

ВСУ атаковали важный завод РФ по производству дронов: что удалось уничтожить

15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Минюст рассмотрит жалобу на возможное рейдерское вмешательство

15:18

Неприятный запах исчезнет за ночь — что нужно положить в холодильникВидео

15:15

"Худший фильм всех времен": Аль Пачино считал "Крестного отца" провалом

15:10

Боковые кнопки смартфона обладают скрытыми функциями: чем они полезны

14:57

Ощутимое потепление посетит Житомирщину, но радоваться рано: чем расстроит погода

14:47

Трамп накинулся на принца Гарри за визит в Киев: что он сказал

14:14

Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

14:10

"10 из 30 проектов готовы": Федоров рассказал о подготовке реформы мобилизации

14:07

"Боженька меня вывез": Повалий выдала бред о побеге из УкраиныВидео

14:06

Супруги купили дом вслепую и уехали из города в село: итог удивилВидео

14:02

Рассада помидоров побелела после высадки в грунт: как спасти будущий урожай

Реклама
13:53

В Украине снизятся цены на топливо: сетям АЗС дали 10 дней

13:47

Гороскоп на завтра, 25 апреля: Скорпионам - споры, Рыбам - подарок

13:15

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

13:09

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

13:05

Борщ и форшмак: чем Ярославский накормил принца Гарри в Киеве

12:35

Голуби исчезнут с балкона навсегда: один простой способ, который действительно работает

12:17

Хозяйка делилась молоком с котенком: он вырос и не дает ей поестьВидео

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

12:02

Буданов назвал единство ключом к победе

12:00

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

