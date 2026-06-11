Производители вынуждены снижать цены: в Украине резко дешевеет популярная ягода

Цены на ягоду обвалились на 15 % за неделю.

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Цены на клубнику в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/Марьяна Львов

Кратко:

Клубника дешевеет из-за роста предложения

Цены упали в среднем на 15% за неделю

Наибольшее падение цен — в южных и центральных регионах

В Украине начали быстро снижаться цены на клубнику из-за увеличения предложения на рынке. За неделю стоимость ягоды снизилась в среднем на 15%. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Еще на прошлой неделе оптовые цены на клубнику держались в пределах 100–190 грн/кг ($2,23–4,24/кг). Однако уже на этой неделе они просели до 80–170 грн/кг ($1,78–3,79/кг), что в среднем примерно на 15% меньше, чем ранее. Наиболее ощутимое подешевение фиксируется в южных и центральных регионах страны.

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Продавцы вынуждены снижать отпускные цены из-за избытка продукции из местных хозяйств. В то же время спрос остается относительно стабильным.

Аналитики также отмечают, что в настоящее время наблюдается повышенная доля некондиционной ягоды. Причиной ухудшения качества стали обильные осадки, которые негативно повлияли на товарные характеристики клубники.

По данным аналитиков, нынешний уровень цен на клубнику в среднем на 11% ниже, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка не исключают дальнейшего подешевения уже со следующей недели из-за избытка предложения на рынке.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что подешевеет летом - прогноз эксперта

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН рассказала, что летом в Украине могут снизиться цены на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Падение цен может вызвать сезонное снижение спроса и накопление излишков на рынке.

По ее словам, в теплое время года украинцы традиционно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение овощам, фруктам и более легким блюдам. Исключением остаются белые сыры, которые чаще используют в летних салатах, однако общий спрос на молочную продукцию все равно снижается.

Эксперт отмечает, что из-за этого на рынке накапливаются запасы продукции, прежде всего масла, что создает давление на цены. Чтобы избежать излишков, торговые сети уже в ближайшее время могут активнее запускать акции и скидки.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы удержать реализацию", — спрогнозировала Жупинас.

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Как сообщал Главред, в Украине уже четвертый месяц подряд наблюдается подорожание лука. Цены на синий лук поднялись почти до 50 гривен за килограмм, тогда как среднемесячная цена в мае была значительно ниже.

В последние недели цены на помидоры резко снизились из-за увеличения предложения нового урожая из тепличных хозяйств, что стало затруднением для производителей, которые не могут удерживать прежние ценовые уровни. Тепличные томаты продаются примерно по 90-130 гривен за килограмм, что на 15% меньше по сравнению с показателями прошлой недели. Такая динамика отражает характерное начало сезона овощей.

Кроме того, в июне 2026 года стремительно растут цены на хлеб, причем темпы подорожания в 1,5–2 раза выше, чем в 2025 году. Экономисты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости хлебобулочных изделий на 3-5% из-за подорожания энергоресурсов и логистики, при этом производители вынуждены действовать осторожно из-за чувствительности спроса на социальные сорта хлеба.

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Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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