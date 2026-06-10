Возврат к 43 гривням или новый рекорд: что будет с курсом доллара в Украине

Аналитик сказал, что станет проблемой и вызовом для стабильности курса доллара.

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Что будет с курсом доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления аналитика:

Спрос на наличный доллар вырос на 15−20%

Возвращение курса к отметке 43−43,50 грн пока маловероятно

НБУ контролирует ситуацию на валютном рынке

Курс доллара в Украине начал расти с конца прошлой недели. В частности, на наличном рынке к вечеру 9 июня доллар продавали по 45,05−45,20 гривен, что напугало как граждан, так и бизнес. Об этом сказал аналитик Алексей Козырев в комментарии Минфину.

По его словам, из-за таких быстрых колебаний курса спрос на наличный доллар в последние дни вырос на 15−20%.

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"Проблемой и вызовом для стабильности курса доллара и евро в мире и в Украине в ближайшие дни станет и нарастание интриги вокруг решений ЕЦБ и ФРС США относительно процентных ставок", — отметил он.

Аналитик добавил, что несмотря на рост волатильности курсов доллара и евро в последние дни, ситуация на валютном рынке Украины остается под полным контролем Нацбанка.

В то же время, по его мнению, возвращение курса доллара к уровням 43−43,50 гривен сейчас маловероятно.

"Хотя НБУ официально и не ориентируется на заложенный в бюджет 2026 года среднегодовой курс доллара в 45,7 гривен за доллар, но все равно "держит его в голове" при принятии курсовых решений. Поэтому наиболее вероятный сценарий по курсу доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен. А на наличном рынке "плюс-минус" 15−25 копеек к текущему на тот момент курсу межбанка", — говорит Козырев.

Курс валют на 10 июня / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти до 50 гривен

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что не исключено, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл.

По его словам, нынешняя девальвация гривни является результатом действий Национального банка, который считается ключевым продавцом валюты на межбанковском рынке.

Он добавил, что в случае задержек, сокращения запланированных объемов или вообще отмены внешней финансовой поддержки девальвация гривни может ускориться.

"Тогда курс достигнет 50 грн/долл. и даже превысит эту психологическую отметку", — подчеркнул экономист.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 10 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, американская валюта подорожала сразу на 33 копейки и достигла уровня 44,84 грн/долл., что стало новым историческим максимумом.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться более заметно, но также в прогнозируемых пределах — 51–52,5 грн/евро.

В то же время экономист и советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко прогнозировал, что курс доллара в Украине может вырасти к 46 гривням уже к концу года.

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