Евро будет набирать обороты: может ли курс валют вскоре резко подскочить

Лесовой отметил, что на рынке наличной валюты возможны кратковременные периоды повышенного спроса.

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Прогноз курса валют в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

Гривна сохраняет стабильность, несмотря на военные риски

НБУ располагает инструментами для сдерживания колебаний курсов

Депозиты и ОВГЗ выгоднее, чем простая покупка валюты

Первая половина июня на валютном рынке пройдет без очевидных предпосылок для резкого роста курса. Несмотря на военные и энергетические риски, гривня имеет достаточную поддержку. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой в комментарии Главреду.

По его словам, наибольшая неопределенность связана с внешними событиями и событиями в сфере безопасности. Напряженность на Ближнем Востоке может влиять на цены на энергоресурсы, а через них — на стоимость топлива в Украине.

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"Любой ощутимый рост расходов на топливо способен усилить инфляционные ожидания, ведь топливо является составляющей стоимости почти всех товаров и услуг", — говорит банкир.

Он добавил, что внутренние военные риски также остаются значительными.

"Если страна столкнется с новыми масштабными ракетно-дроновыми атаками, часть населения может активнее покупать валюту. В такой ситуации на наличном рынке возможны кратковременные периоды повышенного спроса и более заметного движения курсов в обменных пунктах", — считает Лесовой.

Однако, по его мнению, такая реакция не способна существенно изменить валютный рынок, ведь наличный сегмент зависит от безналичного, а безналичный рынок находится под постоянным вниманием Национального банка.

В частности, при необходимости НБУ может наращивать валютные интервенции, снижая напряжение и не допуская чрезмерных курсовых колебаний.

По прогнозу банкира, ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться заметнее, но также в прогнозируемых пределах — 51-52,5 грн/евро.

"Таким образом, гражданам стоит готовиться скорее к обычным ежедневным изменениям курса, чем к его стремительному пересмотру", — отметил Лесовой.

Стоит ли сейчас скупать валюту

Кроме того, эксперт рассказал, что текущая инфляционная ситуация, хотя и требует внимания, однако не указывает на неизбежный валютный скачок.

Он напомнил, что по прогнозу НБУ, инфляция по итогам 2026 года может составить 9,4%.

"Это означает, что гражданам важно выбирать инструменты, которые позволяют хотя бы частично защищать накопления от обесценивания. В этом смысле гривневые депозиты и ОВГЗ имеют заметное преимущество перед простой покупкой иностранной валюты. Доллар или евро могут быть полезны для диверсификации сбережений, но они не приносят процентного дохода. Зато гривневые инструменты могут приносить прибыль и поддерживать покупательную способность средств", — подчеркивает банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти

Эксперт и президент Международного института свободы Ярослав Романчук предупреждал, что украинская валюта до конца 2026 года может ослабнуть до 55-60 гривен за доллар.

По его словам, в течение ближайших двух-трех кварталов может произойти перекладка капиталов из гривни в иностранную валюту, после чего курс нацвалюты начнет снижаться.

"В соответствии с текущим состоянием торгового и платежного баланса, гривня должна стоить минимум 55-60 за доллар. Это отражало бы состояние украинской экономики", — подчеркнул он.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, официальный курс доллара 4 июня достиг рекордного уровня в 44,35 грн/долл., что стало максимумом с начала июня. В то же время евро снизился до 51,53 грн/евро, что свидетельствует об определенной волатильности на валютном рынке.

Тарас Лесовой ранее говорил, что в июне валютный рынок Украины останется относительно стабильным, несмотря на военные риски. Ожидаемые колебания доллара будут в пределах 43,8-44,8 грн/долл.

Кроме того, с 1 по 7 июня курс доллара на межбанке прогнозируется в диапазоне 44-44,4 грн/долл., а на наличном рынке – 44-44,5 грн/долл., что свидетельствует о контролируемой ситуации на валютном рынке.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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